Єдина помісна церква до річниці хрещення Русі - реально чи ні

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Україна, як ніколи, близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Таку гучну заяву зробив у вівторок президент України Петро Порошенко під час зустрічі із лідерами парламентських фракцій.

Окрім того президент повідомив у Twitter, що написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Із самим Константинопольським Патріархом Петро Порошенко зустрічався вже кілька разів за час президентства. Останній - 9 квітня у Стамбулі.

Він не приховує, що дуже хоче наблизити Україну до створення єдиної помісної автокефальної церкви.

У зверненні до Варфоломія І Петро Порошенко просить надати томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 квітня 2018 р.

При цьому він додав, що відповідне рішення Вселенського патріархату може бути ухвалене вже до 1030-річчя хрещення Київської Русі, яке відзначатимуть у липні.

Копирайт изображения Уніан Image caption Петро Порошенко та Філарет

Реакція церков

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що підтримує всі зусилля, спрямовані на створення єдиної помісної церкви в Україні, а також на подолання існуючого церковного розділення.

Відразу після новин від президента церква опублікувала заяву, в якій підтвердила написання відповідного звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія.

"Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє Православ'я в Україні та підтримають зусилля щодо канонічного визнання Вселенським Патріархом української церковної незалежності", - йдеться в заяві.

Там додали, що зараз, як ніколи раніше, "є всі підстави очікувати позитивне рішення Вселенського Патріарха".

Копирайт изображения PRESIDENT.GOV.UA Image caption Петро Порошенко та Вселенський Патріарх

"Однак очевидно, що супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоби не допустити проголошення томосу про автокефалію. Тому на даний момент ми не можемо повідомити більше деталей процесу, що розпочався", - заявили в УПЦ КП.

Підтримує таку ініціативу і Українська Автокефальна Православна Церква.

А от в УПЦ Московського патріархату заявили, що перебувають поза процесом створення помісної української церкви і в переговорах участі не беруть.

"Ініціатором цього всього ми бачимо президента Петра Порошенка, і це викликає певну настороженість. Тому що питання церкви мають вирішуватися самою церквою, а не державою", - каже в коментарі BBC News Україна представник Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Микола Данилевич.

Крім того, на переконання УПЦ МП - автокефалію "не може попросити Київський патріархат, бо вони не визнані".

"Автокефалію можна надати нам, якщо ми попросимо. Ми зараз не просимо", - додає він.

За словами пана Данилевича, спочатку варто подолати розділення церкви в Україні, потім думати про автокефалію. Він переконаний, що "давати автокефалію УПЦ КП - це те саме, що приймати "ДНР" та "ЛНР" в ООН".

Які прогнози

Тему помісної церкви активно пропагував президент Віктор Ющенко, однак конкретних кроків в цьому напрямку йому зробити не вдалося.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Ющенко у 2008 році під час візиту до Києва Варфоломія намагався просунути ідею автокефалії

"Сьогодні є зрушення від ідеї до певних практичних дій", - розповідає BBC News Україна політичний експерт Володимир Фесенко.

За його словами, Петро Порошенко в цьому питанні виявився "більш наполегливим та практичним", а тому вже є прогрес.

"На мій погляд судячи з заяви, є певні попередні домовленості", - вважає експерт.

Він допускає, що можливо, під час останньої поїздки президента до Патріарха Варфоломія він отримав "певний натяк".

Володимир Фесенко каже, що підштовхнути Варфоломія до зрушень в таких питаннях могло нинішнє загострення ситуації навколо Росії та певна її ізоляція у світі.

А на питання про прогнози, відповів: "Я б не наважився робити якісь прогнози, але дата підштовхує. Наша політика зав'язана на дати".

В парламентській коаліції збираються найближчим часом розглянути звернення до Варфоломія з цього питання.

Керівник Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомив, що відповідне голосування може відбутися вже у четвер.

А голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький в розмові з BBC News Україна повідомив, що сьогодні "як ніколи висока ймовірність це зробити".

"Якщо президент робить таку заяву, то очевидно, певні дипломатичні церковні переговори про це були, і сторони досягли певного успіху", - вважає політик.

Він впевнений, якщо всі гілки української влади звернуться до Патріарха з цією заявою, то він може надати цю автокефалію.

А на питання про прогнози, відповідає: "Я покладаю на це великі надії".

В Опозиційному блоці вважають такі дії президента втручанням в церковне життя. "Я вважаю, що церква сама має прийняти рішення, віряни самі мають обирати, до якої церкви ходити", - каже один з керівників фракції Юрій Бойко.

У відповідь депутат БПП Ірина Геращенко у своєму Facebook написала: "Держава не втручатиметься в церковні справи".

За її словами, церква залишиться відділена від держави, а Україна нарешті отримає власну помісну церкву.

При цьому, за словами пані Геращенко, "історична подія" може статися зовсім скоро.

"Петро Порошенко закликав Верховну Раду, щоб парламент підтримав цю ініціативу. Я впевнена, що вже цього тижня ВР прийме відповідну постанову-звернення", - вважає вона.

Святкування Хрещення Русі

1030-річчя хрещення Київської Русі-України відзначатимуть 27-28 липня 2018 року.

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16 червня 2016 року Верховна Рада вже зверталася до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія І із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні.

Тоді у своєму зверненні депутати закликали Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким "в порушення канонів" Київська метрополія була приєднана до Московського патріархату.

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