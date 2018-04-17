Вірменію охопили протести - фото
У столиці Вірменії Єревані тривають акції протесту прихильників опозиції, які виступають проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.
Як повідомили очевидці та журналісти з місця події, активісти продовжують блокувати вулиці, мости та відомчі будівлі. Зокрема, МЗС та генеральну прокуратуру.
Мітингувальники заблокували багато ключових міських перехресть. Як барикади вони використовують лавки, сміттєві баки та інше.
Деякі активісти залишаються на вулиці навіть вночі.
Акції протесту почалися минулого тижня. 14 квітня група активістів на чолі з депутатом вірменського парламенту Ніколом Пашиняном увірвалася до приміщення громадського радіо Вірменії, зламали двері до студії та вимагали доступу до прямого ефіру.
Напередодні у зіткненнях поліції та маніфестантів постраждали десятки людей, 12 залишаються у лікарнях.
Попри масові акції, у вівторок президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.
За його кандидатуру проголосували 76 депутатів, 17 парламентарів виступили проти.
Перед початком голосування поліція посилила охорону вулиць поряд з будівлею парламенту.
Правоохоронці використали загородження з колючого дроту, водомети та бронетранспортери.
Місцева поліція повідомляє про затримання 80 опозиційних активістів. А спеціальна слідча служба Вірменії повідомила про затримання трьох опозиціонерів в рамках кримінальної справи про масові заворушення.
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