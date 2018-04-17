Вірменію охопили протести - фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Масові акції протесту тривають з 13 квітня

У столиці Вірменії Єревані тривають акції протесту прихильників опозиції, які виступають проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.

Як повідомили очевидці та журналісти з місця події, активісти продовжують блокувати вулиці, мости та відомчі будівлі. Зокрема, МЗС та генеральну прокуратуру.

Копирайт изображения AFP Image caption Активіст у Єревані

Мітингувальники заблокували багато ключових міських перехресть. Як барикади вони використовують лавки, сміттєві баки та інше.

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Деякі активісти залишаються на вулиці навіть вночі.

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Акції протесту почалися минулого тижня. 14 квітня група активістів на чолі з депутатом вірменського парламенту Ніколом Пашиняном увірвалася до приміщення громадського радіо Вірменії, зламали двері до студії та вимагали доступу до прямого ефіру.

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Напередодні у зіткненнях поліції та маніфестантів постраждали десятки людей, 12 залишаються у лікарнях.

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Попри масові акції, у вівторок президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни.

За його кандидатуру проголосували 76 депутатів, 17 парламентарів виступили проти.

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Перед початком голосування поліція посилила охорону вулиць поряд з будівлею парламенту.

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Правоохоронці використали загородження з колючого дроту, водомети та бронетранспортери.

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Місцева поліція повідомляє про затримання 80 опозиційних активістів. А спеціальна слідча служба Вірменії повідомила про затримання трьох опозиціонерів в рамках кримінальної справи про масові заворушення.

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