Щасливі кульбаби - фото найдивовижніших "орігамі"

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Японський користувач соцмережі поділився неймовірними "орігами" із квітів та листя.

Ми ніколи раніше не бачили таких щасливих кульбабок! Художник створив їм міміку, використовуючи крихітні шматки листя та пелюсток.

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Цей олень зроблений із сухого листя, а дівчина - із великої та маленької кульбаб.

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Пелюстки деяких квітів ідеально підходять для створення крил комахи. Саме тому митець використав їх, аби зробити цього прекрасного метелика.

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На цьому фото художник створив гейшу та борця сумо із листя, які насолоджуються сонцем-квіткою. Подивіться на цю складну роботу!

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Художник не просто виготовив дві маленькі пташки, але й клітки для них. Подивіться, як гарно!

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З квіток та листя виготовили трьох людей в традиційному вбранні. Які насичені кольори!

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Цього ніжного птаха створили з квітки яскраво-рожевої азалії.

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Художники також показали на кількох фотографіях, як створюють таку красу. Тут ми бачимо, як вони виготовили двох ченців з листя, квіток та плодів вишневого дерева.

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Ця дівчина безсумнівно виглядає дуже задоволеною своєю прекрасною спідницею з пелюсток, а листя квітки кульбаби виглядають неймовірно в якості пір'я цієї яскравої пташки.

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Оскільки кожної середи нам потрібно ще більше щасливих кульбаб, художник зробив ще дві.

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На закінчення ось вам кілька дивовижних панд, які художник виготовив з кульбаб та пелюсток.

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