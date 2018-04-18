Щасливі кульбаби - фото найдивовижніших "орігамі"
Японський користувач соцмережі поділився неймовірними "орігами" із квітів та листя.
Ми ніколи раніше не бачили таких щасливих кульбабок! Художник створив їм міміку, використовуючи крихітні шматки листя та пелюсток.
Цей олень зроблений із сухого листя, а дівчина - із великої та маленької кульбаб.
Пелюстки деяких квітів ідеально підходять для створення крил комахи. Саме тому митець використав їх, аби зробити цього прекрасного метелика.
На цьому фото художник створив гейшу та борця сумо із листя, які насолоджуються сонцем-квіткою. Подивіться на цю складну роботу!
Художник не просто виготовив дві маленькі пташки, але й клітки для них. Подивіться, як гарно!
З квіток та листя виготовили трьох людей в традиційному вбранні. Які насичені кольори!
Цього ніжного птаха створили з квітки яскраво-рожевої азалії.
Художники також показали на кількох фотографіях, як створюють таку красу. Тут ми бачимо, як вони виготовили двох ченців з листя, квіток та плодів вишневого дерева.
Ця дівчина безсумнівно виглядає дуже задоволеною своєю прекрасною спідницею з пелюсток, а листя квітки кульбаби виглядають неймовірно в якості пір'я цієї яскравої пташки.
Оскільки кожної середи нам потрібно ще більше щасливих кульбаб, художник зробив ще дві.
На закінчення ось вам кілька дивовижних панд, які художник виготовив з кульбаб та пелюсток.
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