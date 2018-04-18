Чому у Ватикані стають популярними курси екзорцизму?

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Священики з 50 країн зібралися у Ватикані на щорічні курси вигнання бісів. То як вчать розпізнавати одержимість дияволом, чому екзорцизм стає дедалі популярнішим у світі та які є побоювання у критиків?

Тижневі курси у Ватикані - це єдина міжнародна серія лекцій на цю тему. Екзорцизм - досить спірна тема, частково через те, як він представлений в масовій культурі та фільмах жахів. Крім того, відомі випадки жорстокого поводження з людьми під час вигнання демонів, які допускали деякі релігійні секти.

Копирайт изображения AFP Image caption На курси Ватикану з екзорцизму приїжджають священики з усього світу

Перший курс лекцій відбувся у 2005 році. З того часу кількість священиків, які відвідують цей захід, збільшилася більше ніж вдвічі. Коштує такий тренінг 370 євро та включає вивчення теологічних, психологічних та антропологічних аспектів екзорцизму.

Чому зростає попит на вигнання бісів?

За словами католицьких священнослужителів з різних країн, про ознаки одержимістю дияволом стали повідомляти все частіше.

Папа римський Франциск сказав духовенству, щоб ті негайно відправляли до екзорцистів парафіян, які страждають від "духовних потрясінь".

В Італії, за повідомленнями ЗМІ, такими послугами щорічно користуються біля півмільйона людей.

Водночас британський теологічний аналітичний центр "Теос" у своєму звіті за 2017 рік повідомляє, що у Великій Британії також зросла кількість таких випадків - зокрема, у зв'язку з поширенням церкви п'ятдесятників.

Аби задовольнити зростаючий попит, деякі єпархії почали проводити власні курси - наприклад, у Сицилії та Чикаго.

Американський священик Гарі Томас пов'язує зростання популярності екзорцизму з падінням інтересу до традиційних релігій.

Не останню роль зіграло й зростання популярності різних культів та шаманських практик, вважає священик з Італії Беніньо Палілла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В деяких країнах зростає попит на вигнання демонів

Римо-католицька церква розділяє екзорцизм на "великий" та "малий" - в залежності від рівня одержимості.

Згідно з канонами, "великий" екзорцизм можуть проводити тільки священики і тільки з дозволу єпископа.

Такий вид екзорцизму включає спеціальні молитви та заклинання, які виганяють демонів з тіла.

"Великий" екзорцизм застосовують досить рідко. За словами отця Томаса, у 180 випадках, з якими він стикався, таку практику застосовував лише 12 разів.

В яких випадках застосовують екзорцизм?

У 1999 році католицька церква оновила правила, які стосуються екзорцизму. Вперше з 1964 року вона визначила відмінності між одержимістю дияволом та фізичними й психологічними недугами.

Саме тому отець Томас працює спільно з командою лікарів, психологів та психіатрів (всі практикуючі католики), аби в кожному конкретному випадку розібратися, що саме є причиною проблеми.

Після цього священик намагається прочитати серію молитов. Основний екзорцизм застосовують лише в крайніх випадках, уточнює священик.

Як виганяють бісів?

За правилами католицької церкви, священик має одягнути білу туніку та пурпуровий орар. Одержимого демоном можуть зв'язати, його періодично осіняють хрестом та окроплюють святою водою.

Священик звертається до святих, читає молитви та уривки з Біблії про те, як Ісус виганяв бісів з людей.

Він закликає демона залишити тіло, повторюючи це певну кількість разів. Переконавшись, що екзорцизм подіяв, священик просить, аби Бог увійшов до тіла стражденного та захистив його від злого духа.

В чому небезпека?

Водночас екзорцизм викликає широку критику та побоювання. Зокрема. відомо багато випадків, коли під виглядом екзорцизму відбувалося жорстоке поводження з дітьми чи іншими незахищеними людьми. В тому числі з летальним результатом.

Якщо розглядати проблему ширше - існує ризик того, що людям, які страждають від епілепсії чи шизофренії, можуть встановити невірний діагноз, назвавши надприродні причини хвороби.

Уряд Британії у 2012 році представив державний план дій, направлений на запобігання жорсткого поводження з дітьми під час релігійних ритуалів.

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