Американська героїня: як пілот рятувала пасажирів після вибуху двигуна

Копирайт изображения Military Fly Moms Image caption Теммі Джо Шульц 10 років була пілотом винищувача в складі ВМС США

Пасажири літака Southwest Airlines, двигун якого вибухнув прямо в повітрі, називають справжньою героїнею свого пілота. Після аварії їй вдалося успішно виконати екстрену посадку.

Теммі Джо Шульц була командиром повітряного судна, що виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас, але був змушений приземлитися в Філадельфії.

Уламки двигуна розбили один з ілюмінаторів, в який частково засмоктало жінку, яка сиділа поруч. Іншим пасажирам вдалося затягти її назад на борт, проте пізніше постраждала все ж померла.

Жертвою виявилася 43-річна Дженніфер Ріордан, яка працювала менеджером банку Wells Fargo в Альбукерці, штат Нью-Мексико. У неї залишилося двоє дітей.

Копирайт изображения United Way of Central New Mexico Image caption Загиблу пасажирку звали Дженніфер Ріордан

Ще сім пасажирів літака отримали поранення, проте екстрена посадка літака пройшла успішно.

Точні причини аварії поки що не встановлені, але представники Національної ради з безпеки транспорту (NTSB) повідомили, що слідчі виявили ознаки втоми металу в одній з відламаних лопаток двигуна.

Повідомляється, що Шульц провела 10 років у складі військово-морських сила США, де була пілотом винищувача.

Що ми знаємо про пілота?

Копирайт изображения Facebook/MidAmerica Nazarene Image caption Теммі Джо Шульц була однією з перших жінок, яка стала пілотом винищувача

Офіційно компанія Southwest Airlines не повідомляла, хто саме був пілотом нещасливого рейсу, але пасажири стверджували, що за штурвалом лайнера була саме Шульц. Пізніше це підтвердив в інтерв'ю журналістам її чоловік.

У ВМС США повідомили, що Шульц була серед перших жінок, які сіли за штурвал винищувача.

Шульц народилася в Нью-Мексико. До вступу в збройні сили вона закінчила університет, отримавши два дипломи - з біології та сільськогосподарського бізнесу.

У ВМС вона досягла звання капітана третього рангу, після чого перейшла на цивільну службу.

Її чоловік - теж пілот Southwest Airlines. У пари двоє дітей.

Що кажуть пасажири?

Пасажир Альфред Тамлінсон з Техасу заявив, що у пані Шульц по-справжньому залізні нерви.

"Я захоплююся цією жінкою. На Різдво я обов'язково надішлю їй листівку з подарунковою карткою - за те, що вона мене так приземлила", - сказав він в інтерв'ю AP.

"Ось герої рейсу SWA 1380 з Нью-Йорка в Даллас. Ми втратили один двигун, а вони направили літак до Філадельфії і врятували 149 осіб на борту", - написав у "Твіттері" Крістофер Джонсон.

Діана Макбрайд Селф розмістила в Facebook фотографію Теммі Джо Шульц на борту літака, який щойно приземлився.

"Командир Теммі Джо Шульц поговорила з кожним з нас особисто. Вона справжній американський герой, - пише вона. - Величезне вам спасибі за ваші знання, дії і відвагу в такій складній ситуації".

"Наш двигун вибухнув на висоті 38 тисяч футів. Розбилося вікно, але нас врятувала людина, яка закрила його своїм тілом. На жаль, одна з пасажирок померла від інфаркту. Командир Теммі Джо була неймовірна. Вона успішно посадила нас в Філадельфії. Господь послав нам своїх ангелів для охорони. Я навіть чув, як хтось вигукнув: "Бог є!", - пише в Istagram пасажир Тімоті Борман.

Приблизно через 20 хвилин після того, як "Боїнг" піднявся в повітря, деталі двигуна пробили фюзеляж, в результаті чого на борту різко знизився тиск і літак почав падати.

Одягнувши кисневі маски, пасажири кричали від жаху і готувалися до зіткнення із землею.

"Southwest Airlines 1380, у нас залишився один двигун", - повідомила Шульц авіадиспетчерів.

"Частина літака відірвалася, так що нам доведеться трохи сповільнитися", - додала вона, уточнивши, що деякі пасажири отримали поранення.

"Так, зрозумів, поранені пасажири. Чи горить сам літак?" - чути голос авіадиспетчера на запису, який оприлюднила влада.

"Ні, ми не горимо, але одна частина відвалилася, - спокійним голосом відповідає Шульц. - Мені сказали, що в фюзеляжі діра і ... е-е-е ... когось засмоктало".

Що кажуть інспектори?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У США в польоті вибухнув двигун авіалайнера

Керівник NTSB стверджує, що, за попередніми даними, одна з 24 лопаток двигуна на великій швидкості відірвалася через втому металу.

"Вона відірвалася прямо на втулці гвинта, і є ознаки втоми металу на місці зламу", - повідомив він журналістам.

Кожух двигуна розрахований на те, щоб утримати всередині будь-яку деталь в разі поломки, але швидкість поламаної деталі була настільки велика, що їй вдалося пробити корпус.

Частина лопатки була виявлена ​​приблизно в 100 кілометрах на північний захід від Філадельфії.

Влада закликає інші авіакомпанії провести інспекцію двигунів своїх "Боїнгів".

Двигун розроблений франко-американським спільним підприємством CFM International. Представники французької влади заявили, що їхні інспектори вже вирушили в США, щоб допомогти американським колегам.

CFM International заявляє, що на літаках "Боїнг" встановлено понад 8 000 подібних двигунів.