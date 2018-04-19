В Україні 5-й рівень пожежонебезпеки: чому екологи б’ють на сполох

Копирайт изображения Уніан

В Україні на найближчі дні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки - п'ятий.

В Укргідрометцентрі наголошують, що небезпека в першу чергу стосується покрову землі, зокрема сухої трави. Тому закликають громадян бути обережними з вогнем.

Екологи, в свою чергу, наголошують на шкоді для природи від самовільного спалення сухих рослин. Така традиція, за їхніми словами, особливо популярна в Україні навесні.

Пожежна небезпека

Копирайт изображения ГО "ПКТМЕ"СКЕЛЯ"

Як повідомили BBC News Україна в Укргідрометцентрі, рівень небезпеки - розрахункова величина, на яку впливає прогноз температури та опадів.

Копирайт изображения Андрій Об'єщик Горить не просто трава, горить водо-болотна місцевість, там гніздується качка, інша птиця, багато червонокнижних птиць. В траві водяться їжаки, жаби, плазуни. Це все просто згорає Андрій Об'єщик, природозахисник

Зараз синоптики застерігають про пожежну небезпеку на більшості території України, особливо у західних та північних областях.

"Ситуація говорить про високу ймовірність виникнення пожежі в екосистемі. Відбувається висихання підстилаючої поверхні. Це і трава, яка ще залишилася з минулого року, це і хвоя у лісах. Від недопалка чи якогось сірника може бути значна пожежа", - розповів BBC News Україна заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

В Укргідрометцентрі прогнозують утримання небезпечного рівня пожежної безпеки щонайменше до 24 квітня.

Потім на майже всій території України очікують дощі.

Екологічна небезпека

Копирайт изображения ГО "ПКТМЕ"СКЕЛЯ"

Через посушливу погоду екологи нагадали про шкоду для тварин від спалювання трави та інших сухих рослин.

"Горить не просто трава, горить водоболотна місцевість, там гніздується качка, інша птиця, багато червонокнижних птиць. Тобто ці всі гнізда з майбутнім приростом все згорає. В очереті, в траві водяться їжаки, жаби, плазуни. Це все просто згорає", - розповідає BBC News Україна Андрій Об'єщик, керівник ГО "Скеля" з Тернопільщини.

За словами пана Об’єщика, активісти лише останнім часом кілька разів ловили на гарячому людей, які свідомо влаштовували підпали.

"Село Новики, біля кар'єру, заповідна зона, водоболотна територія. Закупили фазанів, запустили на цю територію, щоб розмножувалися. Люди виходять і нахабно палять. Тобто цей фазан, який міг там бути, фактично він приречений", - каже природозахисник.

За словами активіста, нерідко у спаленій траві знаходили згорілих їжаків, собак, лисиць, зайченят.

Окрім того, такі пожежі шкодять ґрунту.

"Люди думають, якщо вони спалять, воно перегорить і підживить землю. Це неправда. Якщо пожежа на чорноземі, то 10 сантиметрів землі втрачає свою цінність", - каже природозахисник.

За словами активіста, припинити шкоду для екології повинна роз'яснювальна робота.

"Люди несвідомі, їм це ніхто ніколи не роз'яснював", - уточнив Андрій Об'єщик.

Державний контроль

Копирайт изображения ГО "ПКТМЕ"СКЕЛЯ" Image caption За спалювання трави штраф від 170 до 340 грн

У Державній екологічній інспекції України наголошують, що спалювати сухі рослини, розпалювати багаття в межах населених пунктів - заборонено.

"Якщо спалювання сухої рослинності та її залишків шкодить в основному здоров'ю людей, то випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою та природною рослинністю призводить до руйнації ґрунтового покриву, зниження родючості ґрунту, загибелі комах та дрібних звірів", - йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

За спалювання рослинності для громадян передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 грн.

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