"У Бога теля з’їли": Порошенко переконав голосувати за помісну церкву

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Верховна Рада підтримала звернення президента Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

За таке рішення проголосували 268 депутатів парламенту.

Представляти звернення прийшов особисто Петро Порошенко.

"Прелюдія" від президента

Копирайт изображения Адміністрація Президента Image caption Україна не просто має право, а зобов'язана конституювати власну церкву, - заявляє глава держави

Пан Порошенко закликав депутатів підтримати створення помісної церкви, "незалежної від Москви".

Він наголосив, що виступає "від імені мільйонів українців", які хочуть мати власну церкву - як атрибут незалежної держави.

"Завжди після здобуття незалежності держави починалася дискусія про автокефалію. Так в різні часи було в Греції, Сербії, в Румунії, в Болгарії, в Грузії та й в тій же Росії теж. Ми, хіба, як в тій приказці, у Бога теля з'їли. Україна, незалежна держава згідно з традиціями православного світу, не просто має право, вона зобов'язана конституювати таку церкву і забезпечити її визнання з боку усього православ'я", - заявив глава держави.

За словами пана Порошенка, опитування свідчать, що дедалі більше громадян хочуть мати єдину помісну автокефальну українську церкву.

Окрім того, відповідне звернення він отримав від Української православної церкви Київського патріархату та від Української Автокефальної православної церкви.

Президент додав, що двері об’єднаної церкви відкриті для всіх.

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Скоріше за все, він мав на увазі представників Української православної церкви Московського патріархату, які напередодні заявили, що спочатку варто подолати розділення церкви в Україні, а потім думати про автокефалію.

"Опозиція проти"

Копирайт изображения Уніан Image caption Опозиція заявляє, що держава не повинна втручатися у релігійні питання.

На знак протесту проти ухвалення звернення президента депутати Опозиційного блоку вийшли до трибуни.

Нардеп Юрій Бойко звинуватив президента у використанні "найбільш чутливої теми релігії" напередодні президентських виборів.

"Держава не повинна втручатися у релігійні питання. Все це повинно вирішуватися керівниками релігійних установ і мирянами, а політики мають право брати участь у цьому процесі тільки як рядові прихожани. Я ніколи не повірю, що владика Онуфрій може керуватись кимось зовні, тому що знаю, що він є патріот України і людина чесна, яка служить Богу", - заявив Юрій Бойко

Що далі?

Копирайт изображения PRESIDENT.GOV.UA Image caption Петро Порошенко та Вселенський Патріарх

За словами Петра Порошенка, його звернення та двох українських церков найближчим часом передадуть до Стамбула.

Далі питання створення Української помісної автокефальної церква повністю залежатиме від Вселенського патріархату.

Із самим Константинопольським Патріархом Петро Порошенко зустрічався вже кілька разів за час президентства. Останній - 9 квітня у Стамбулі.

Також пан Порошенко напередодні заявляв, що відповідне рішення Вселенського патріархату може бути ухвалене вже до 1030-річчя хрещення Київської Русі, яке відзначатимуть 27-28 липня.

16 червня 2016 року Верховна Рада вже зверталася до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія І із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні.

Тоді у своєму зверненні депутати закликали Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким "в порушення канонів" Київська метрополія була приєднана до Московського патріархату.