Оксамитова революція? Чим закінчаться протести у Вірменії

Копирайт изображения Reuters Image caption Лише в середу в Єревані затримали 80 людей

У Вірменії тривають багатотисячні протести з вимогою відсторонити від влади екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, якого 17 квітня обрали прем'єром.

"Зроби крок, відкинь Сержа! Зроби крок, відкинь Сержа!" - скандував у середу натовп демонстрантів у центрі Єревану, повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Ніна Ахметелі.

Демонстранти, серед яких переважала молодь, під час ходи зупинялися біля будівель держустанов, а інколи й намагалися зупинити дорожній рух.

"Ми сподіваємося, що Саргсян піде. Але цього, я думаю, не відбудеться, якщо не вжити якихось серйозних заходів", - каже один із учасників протесту Хайк Мурадян.

Хайк - студент. Він, як і багато його однолітків у Єревані, останніми днями замість лекцій ходить на мітинги.

"Зараз взагалі лекції практично не проводять через мітинги. Студенти не ходять в університет, - каже він. - Брати участь у протестах я не боюся, тому що боятися треба, насправді, не участі в мітингах, а того, що нічого взагалі не зміниться".

Акції протесту в вірменській столиці не вщухають кілька останніх днів.

Хоча вірменський парламент 17 квітня призначив пана Саргсяна новим прем'єром, демонстранти не збираються припиняти акції.

Лідери протесту кажуть про початок мирної "оксамитової" революції у Вірменії та закликають до сидячих страйків у державних будівлях.

Влада говорить про незаконність дій демонстрантів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сержа Саргсяна, який обіймав посаду президента у 2008-2018 роках, 17 квітня обрали прем'єром. У нього буде більше повноважень, ніж у президента

"Внутрішня кухня"

Основні претензії, які висловлюють учасники протесту на адресу влади та особисто Сержа Саргсяна - корупція, важке соціальне становище в країні, порушення прав людини.

"Головна вимога - це відставка Саргсяна ... Перше, що породжує невдоволення, - це корумпованість. Всі все знають, але терплять. Людям набридло терпіти", - каже один із учасників акції Григор Апріян.

Деякі з демонстрантів іронічно порівнюють Саргсяна з російськими президентом Володимиром Путіним, нагадуючи, що той 2008 року теж став прем'єром після закінчення другого президентського терміну.

За словами демонстрантів, Саргсян, який обіймав пост президента Вірменії з 2008 року, не виконав власної обіцянки: у квітні 2014 року він повідомив, що після закінчення повноважень не претендуватиме на посади президента або прем'єра.

Пан Апріян наголошує, що протест у Вірменії викликаний проблемами "внутрішньої кухні", а не пов'язаний із питаннями зовнішньої політики.

Організатори протестів наполягають, що вони не є "проросійськими або прозахідними".

"Називати цей процес прозахідним, проросійським, антиросійським або антизахідним категорично неправильно, - запевняє один із організаторів акції Ален Сімонян. - Вірменія завжди відрізнялася тим, що у нас намагалися прив'язати всі ці процеси до якогось політичного центру, але виявлялося, що насправді це чисто вірменський протест".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Серед демонстрантів - багато молоді

Попередження поліціі

У понеділок під час сутичок демонстрантів із поліцією постраждали понад сорок людей, зокрема поліцейські.

І хоча великих зіткнень із силовиками в Єревані відтоді не було, у середу в столиці затримали понад 80 людей. Щодо 33 із них порушили адміністративні справи.

Слідчі дії щодо участі в масових заворушеннях також проводять проти іще 54 осіб, затриманих раніше, повідомив радіостанції "Азатутюн" начальник штабу поліції Ованнес Кочарян.

В оприлюдненій у середу заяві поліція звинуватила демонстрантів у перешкоджанні роботі держустанов, порушенні прав і свобод інших громадян.

Поліція також оголосила про намір покласти край протестам. Силовики попереджають, що "якщо незаконні дії не припиняться", відповідальність за розгін протестів покладуть на їхніх організаторів.

Демонстранти вважають, що в блокуванні державних установ немає нічого протизаконного.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Поліція попередила, що відповідальність за розгін акцій протесту у Єревані нестимуть їхні організатори

Протести й невизначеність

За словами лідерів протесту, спочатку метою демонстрацій було не допустити обрання Сержа Саргсяна прем'єром країни, але акції протесту показали, що влада не має підтримки населення. Тепер демонстранти хочуть більш кардинальних змін у країні.

Виступаючи на багатотисячному мітингу в центрі Єревана, один із лідерів опозиції Нікол Пашинян закликав почати сидячі акції в держустановах, повідомляє "Азатутюн".

Він також попросив демонстрантів у четвер зібратися біля будівлі уряду і не дати міністрам пройти в будівлю, де має відбутися засідання уряду під головуванням Сержа Саргсяна.

Представники керівної Республіканської партії Вірменії закликають опозицію до діалогу.

За словами речника керівної Республіканської партії Едуарда Шармазанова, дії пана Пашиняна "принесуть лише розчарування тим, хто йде за ним в останні дні".

Експерти вважають, що лідери опозиції не мають чіткого плану боротьби. Вони наголошують, що у Вірменії досить високий рівень невдоволення владою, але й опозиція не користується довірою громадян.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У Вірменії досить високий рівень невдоволення владою, але й опозиція не користується довірою у населення.

"Ці процеси були спонтанними, і ніхто не очікував, що це матиме такі форми, - ані організатори, ані народ, - вважає аналітик Степан Даніелян. - Було загальне невдоволення Саргсяном. Всі знали, що щось трапиться, але коли це станеться, ніхто не знав. Тому самі організатори протесту були не готові до цього, а влада також розгубилася. Але зараз, я думаю, вже почався процес формування якихось конкретних вимог".

За словами пана Даніеляна, акції протесту можуть не викликати змін в найближчому майбутньому, але невдоволення Саргсяном зростає навіть серед представників керівної партії, де багато хто розуміє, що він є безперспективним лідером.

"Та іншої альтернативи теж немає, і там розуміють, що якщо це продовжиться, а економічні проблеми стануть серйознішими, то це відіб'ється і на них. І, можливо, протести будуть вже не тільки проти Саргсяна, а проти них всіх", - пояснює він.

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