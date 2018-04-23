"Моя вчителька врятувала мене від самогубства"

Image caption Сьогодні Хаті - майбутній вчитель технології і дизайну

Коли Хаті Спері-Саут виповнилося 16, вона вже пережила кілька спроб самогубства. І зробила б ще одну, можливо, навіть вдалу, якби не вчителька, яка помітила її горе.

Дівчина каже, що своїм життям вона зобов'язана саме їй.

Сьогодні Хаті 26, і вона сама вчителька, яка прагне допомогти своїм учням.

"Я б і далі це робила, і зараз була б там, де троє моїх друзів, які померли в 20 років", - каже вона.

"Я страждала на депресію, коли мені було 14. Була дуже пригнічена, не могла спати. Здавалося, ця туга ніколи не скінчиться".

Її батьки розлучилися, а мати практично не виходила з лікарень.

"Вся увага була прикута до моєї матері, і нікого не цікавив мій стан".

Нарешті хтось запитав

"Був випускний рік, урок дизайну.

Не знаю, який це був день, але добре пам'ятаю момент. Я була одягнена в майку Motorhead, яку подарувала татова дівчина, і щойно відрізала волосся.

Вчителька була дуже приємною людиною, і, очевидно, побачила, що мені зле. Просто сказала: "Привіт, як справи? Все гаразд?"

Вислухала мене і запам'ятала все, що я розповіла. Вона просто зі мною поговорила. Цього раніше ніхто не робив.

Я сказала, що мені сумно і почала плакати.

Вона була привітною завжди до всіх, але мене це вразило, тому що іншим було байдуже до мене. Я плакала і не могла зупинитися".

Вчителька Хаті відмовилася від інтерв'ю, вважаючи за краще залишитися на задньому плані, але Хаті говорить, що її спокій та доброта дуже їй допомогли.

"Я просто "вилила" на неї своє горе", - каже дівчина.

Відтоді життя Хаті заграло іншими фарбами.

Вона знайшла в собі сили закінчити школу і змінитися емоційно. Дівчина вийшла заміж, вчилася, працювала, однак свого покликання не знаходила.

Одного дня її чоловік, студент-біолог, сказав, що хоче стати вчителем.

Її реакція була миттєвою: "Звучить добре. Я люблю дітей. Може, й мені обрати викладання".

Сьогодні Хаті - майбутній вчитель технології й дизайну.

Під час практики в школі Хаті познайомилася з учнями, які нагадують їй її саму в підлітковому віці, і вона присвячує їм весь свій вільний час.

"Коротке волосся, стиснуті руки... пов'язка на одній руці, що означає, зазвичай, спробу завдати собі шкоди", - каже вона.

"Я розповіла їм про свій досвід. Лише кілька фрагментів, жодного тиску.

У нас були дивовижні бесіди, я багато з ними працювала".

Хаті відчуває, що змогла змінити ситуацію на краще.

"Я отримала багато листів від дітей, але є одне особливе: "Ви мені дуже допомогли. Більше, ніж ви думаєте. З вас вийде чудовий вчитель".

"Я не змогла стримати сліз".

Підліткова депресія

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен п'ятий підліток може страждати від психічних розладів.

Депресія може викликати почуття смутку, зниження інтересу чи задоволення від життя.

Інші симптоми:

безнадія, безпорадність, тривога чи занепокоєння

низька самооцінка

відчуття провини

плаксивість, дратівливість або нетерпимість до інших

труднощі з прийняттям рішень

думки про самогубство або бажання завдати собі шкоди

Хаті каже, що тепер вона розуміє, як її вчителька почувалася 10 років тому.

"Якби я її не зустріла, я б все-таки зробила те, чого так прагнула тоді, - пішла б з життя".

Вона сподівається, що діти, яким вона зараз допомагає, колись допоможуть іншим.

"Ось чому дарувати надію дуже надихає. Ця, на перший погляд, дрібниця має велику силу - просто запитати у дитини: як справи?

Кажіть їм, що вони - чудові. Життя - важке, але потрібно жити тут і зараз. Вони мають знати, що їх люблять".

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