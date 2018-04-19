Плівки утікача Онищенка: новий запис про Колю - "це ягідки"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко заявляв, що записував розмови із президентом на пристрій, вмонтований у його наручний годинник

Депутат парламенту Олександр Онищенко, якого підозрюють у привласненні державного майна в особливо великих розмірах, оприлюднив через телеканал News One фрагмент аудіозапису, який, як він твердить, був зроблений у кабінеті президента Петра Порошенка, і який його компрометує.

Сам пан Онищенко, згоду на арешт якого дала Верховна Рада у липні 2016-го, зараз перебуває за межами України.

Наприкінці 2016 року він заявляв, що має аудіозаписи з президентського кабінету. Він твердив, що записував розмови з Петром Порошенком на пристрій, вмонтований у його наручний годинник.

Тоді ж в адміністрації президента та у Генеральній прокуратурі називали ті заяви піаром і фейком.

На записі, де лунають голоси, схожі на голоси президента Порошенка та самого Онищенка, обговорюють особу екс-міністра екології Миколи Злочевського, його бізнес, а також згадують про кримінальні провадження стосовно нього.

В адміністрації президента України на прохання ВВС News Україна прокоментувати появу нових записів відповіли: "Фейки не потребують коментарів".

"Вітання Колі"

Микола Злочевський - власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma. У 2016 році журнал "Фокус" поставив його на 32 місце серед найбагатших українців.

За часів президента Віктора Януковича, із липня 2010-го по квітень 2012 року, він працював міністром екології та природних ресурсів України. Після звільнення і аж до усунення Януковича з посади у лютому 2014 року був заступником секретаря РНБО.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко впевнений, що у нього хотіли забрати бізнес

Генеральна прокуратура розслідувала кілька проваджень стосовно екс-міністра, які стосувалися зловживань посадою і незаконного збагачення. Чотири з них вже закриті, розслідування за двома триває.

В оприлюдненому записі поганої якості чути, як голос, схожий на голос Онищенка, переповідає людині з голосом, схожим на голос Петра Порошенка, бізнес-пропозицію Миколи Злочевського, якого Онищенко іноді називає "Коля", а також нагадує про порушені проти нього кримінальні справи. Розмова ведеться російською мовою.

"Добре, я подумаю, що можна зробити. Передавай Колі вітання", - каже голос, який, як твердить Онищенко, належить Петру Порошенку.

Погрози компроматом

Заяви пана Онищенка про намір оприлюднити компромат на українських можновладців вперше пролунали наприкінці 2016 року після того, як сам депутат втік з України.

Він заявляв, що передав спецслужбам США матеріали, що, на його думку, можуть компрометувати президента Порошенка та інших українських посадовців.

Пан Онищенко казав, що передав компромат спецслужбам США особисто, зустрівшись із представниками в одній із європейських країн.

Він наполягає на тому, що тривалий час мав довірливі стосунки з Петром Порошенком і тісно співпрацював з ним.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада дала згоду на арешт Олександра Онищенка 5 липня 2016 року

Він твердить, що має докази корупційних дій у вищих щаблях влади, а саме: вимагання хабара від нього під час обрання його депутатом Верховної Ради; скуповування голосів депутатів під час важливих голосувань у парламенті; фінансові оборудки на користь бізнесу Петра Порошенка; фінансування дискредитації у пресі колишнього голови уряду Арсенія Яценюка; спроби перекупити телеканал "112.Україна".

У квітні 2017 року видання "Страна" опублікувала фрагмент розмови нібито Олександра Онищенка та екс-депутата Ради Миколи Мартиненка, який, як твердить депутат-утікач, свідчить про наміри забрати нафтогазовий бізнес Рената Ахметова.

У коментарі "Українській правді" Олександр Онищенко, фактично, визнав, що оприлюднення записів пов'язане з наближенням президентських виборів.

"Дев'ять місяців до виборів. Я поступово буду інші матеріали публікувати", - сказав він, зауваживши, що те, що з'явилося на каналі News One 18 квітня - "це ягідки".

"Колосальна робота"

Тим часом, керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив кілька днів тому, що справа самого Олександра Онищенка та ще шістьох його спільників готова до передачі в суд.

"Якщо взяти "газову справу", то тільки зараз ми маємо намір передавати до суду обвинувальний акт стосовно самого Онищенка. Вже є дозвіл на його заочне засудження і підписана генеральним прокурором остаточна підозра", - сказав він агентству "Укрінформ".

"По останніх епізодах стосовно самого Онищенка і шести інших фігурантів цієї справи, які перебувають у розшуку, потрібно сформувати тисячу томів. Це колосальна робота! Для розслідування "газової справи" знадобилися зусилля цілого відділу із семи осіб", - додав він.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура були ініціаторами зняття депутатської недоторканості з Олександра Онищенка. Його звинувачують у привласненні державного майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, підконтрольні Онищенку підприємства, які видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією "Укргазвидобування", через фіктивні біржі продавали цей газ за ціною, значно нижчою від собівартості фірмам-посередникам. А ті - вже за значно вищою ціною - збували його на ринку. Різницю, твердять слідчі, переводили в готівку та виводили за кордон.

Слідство вважає, що внаслідок цих дій державі було завдано збитків на суму майже три мільярди гривень.

Сам депутат називав ці закиди безпідставними і подав скаргу на очільника НАБУ Артема Ситника. Він твердив, що кримінальне переслідування проти нього пов'язане зі спробами забрати в нього бізнес.

За даними ЗМІ, Олександр Онищенко зараз перебуває в Іспанії.

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