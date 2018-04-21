"Мармуляда й струделі": яким буде фільм за романом Софії Андрухович
"Нема спокою в цьому домі. Особливо на зимові свята. Карнавал на карнавалі: бал техніків у театральній залі, перший "вовняний" вечір…академічна вечірка".
Так починається роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" про дивну дружбу двох жінок у місті Станиславів (нині - Івано-Франківськ) наприкінці XIX — початку XX століття.
Станиславів епохи модерн, з його драмами і карнавалами, ілюзіоністами й різьбленими комодами, невдовзі можна буде побачити на екрані.
За романом, який переміг у конкурсі книга року ВВС і був перекладений сімома мовами, знімуть фільм - історичну драму з присмаком кулінарії.
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"Рожева мармуляда", "завиванець з яблуками", "зелена салата" з секретним інгредієнтом - їжу називають головним персонажем фільму.
У акторки, яка гратиме головну роль - служницю Стефу - на кухні буде власна дублерка, чиїми руками вона готуватиме пишні страви за галицькими рецептами.
Хто гратиме головні ролі у фільмі, ще невідомо. Кастинги тривають.
Ім'я режисера фільму також поки що не оголошують, але він вже працює над сценарієм, який створила сценаристка Аліна Семерякова у співпраці з авторкою Софією Андрухович.
Письменниця вносила свої правки у деякі сцени і працювала над прямою мовою героїв.
"Ми досліджували технології, як варити справжню галицьку мармуляду і зняли кулінарний пілот про галицьку кухню", - розповідає про роботу над стрічкою, яка триває понад рік, її продюсерка Надія Зайончковська.
Зніматимуть фільм спільно з Польщею. Зйомки мають початися восени, а завершити картину "Фелікс Австрія" планують до кінця 2019 року.
Бюджет фільму - 2 млн євро, частину з яких розраховують отримати від держави.
"Для того, щоб кіно такого масштабу зробити на потрібному рівні, не обійтися без державної підтримки. Ми плануємо подаватися на неї", - каже пані Зайончковська.
"Відтворення старого Станиславіва"
"Фелікс Австрія" - це роман про стосунки, співзалежність, проблеми кордонів, ідентичність. Історія була скоріше тлом. Роман і фільм будуть схожими, але там, де у книжці герої розмірковують, чи переживають, у сценарії вони будуть діяти", - розповідає Софія Андрухович.
Зйомки заплановані на вулицях і в будинках Івано-Франківська, у павільйонах FILM.UA у Києві та на фоні Карпат.
Автори стрічки підібрали кілька об'єктів у стилі модерн, про зйомку яких ще будуть домовлятися з власниками. Якщо будинок потрапляє у кадр, кожен з його власників має дати на це згоду.
У цьому дуже сподіваються на допомогу місцевої влади, яка, за словами пані Зайончковської, зацікавлена у "просуванні" міста та вже погодилася підтримати проект.
Часом трапляються пластикові вікна, але з цим також можна попрацювати, каже продюсер фільму й із захватом розповідає про інші речі в місті, збережені з часів Австро-Угорщини: мармурові плити, оригінальний вітраж на знаменитій алеї-стометрівці, маленьке коване віконце в дверях одного з будинків, яке відкривали, щоб провітрити під'їзд і яке дивом збереглось.
"Це відтворення старого Станиславіва, який розміщувався на окраїні імперії. Там було намішано стільки культур, мов, подій - дуже яскраве полотно", - каже продюсерка Надія Зайончковська.
Одягатимуть героїв у відтворені за історичними фото початку ХХ століття костюми, над ескізами яких працюватиме художниця по костюмах.
"Не знаю, як кому, але для мене в романі все рухається, крутиться, вилискує, блищить, пахне, чадить, димить, вибухає, розриває - мені інтрига в кожній сторінці", - описувала свої враження від роману "Фелікс Австрія" телеведуча, член журі книги року ВВС Ольга Герасим'юк.
Чи "рухатиметься" й "димітиме" все так само й у фільмі - невдовзі судитимуть глядачі.
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