NASA запустило "мисливця за планетами": шукатиме нові світи

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У справі "полювання за планетами" почалася нова епоха. З космодрому на мисі Канаверал запустили орбітальний телескоп Tess американського космічного агентства NASA. Його завдання - знайти нові світи поза межами Сонячної системи.

Tess полетів на ракеті-носії Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Запуск відбувся в середу о 22:51 за Гринвічем (01:51 за київським часом). Зранку в четвер SpaceX повідомила, що Tess успішно вийшов на орбіту.

Орбітальний телескоп спостерігатиме за зірками та буде фіксувати зменшення яскравості світла через проходження біля них планет.

Це робиться, аби скласти каталог зірок, щоб інші телескопи обрали з них найцікавіші для подальшого вивчення.

"Tess оснащений дуже чутливими камерами, які можуть охопити майже все небо", - розповідає представник Массачусетського технологічного інституту та провідний спостерігач місії Джордж Рікер.

Назва Tess розшифровується як супутник спостереження за транзитними екзопланетами (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Його мали запустити ще в понеділок, але SpaceX знадобився час, аби вирішити проблему в системі управління ракети-носія.

Копирайт изображения NASA Image caption Супутник успішно вивели на орбіту

Через 49 хвилин після запуску супутник вийшов на високу еліптичну орбіту навколо землі. Координатори місії встановили для супутника незвичну орбіту, на яку буде впливати гравітаційне поле Місяця. Це допоможе супутнику зекономити паливо, а тому термін його місії триватиме кілька десятиліть - доти, поки NASA вважатиме цінними його дані.

Проект Tess - це продовження проривного проекту Kepler, в рамках якого у 2009 році на орбіту запустили найсучасніший на той час телескоп.

Він теж спостерігав за транзитними планетами і його дані підтвердили існування близько двох тисяч так званих екзопланет. Однак Kepler охоплював лише невеликий фрагмент зіркового неба, а більша частина відкритих ним планет були занадто далеко, або телескоп їх недостатньо добре бачив.

Tess буде працювати інакше - перш за все мова йде про широке коло спостереження.

Камери супутника будуть сканувати великі відрізки неба. Кожен відрізок супутник буде сканувати протягом 27 днів, в результаті за два роки він має вивчити 85% неба, яке ми бачимо.

"За ці два роки - саме такий термін місії ми зараз плануємо - ми розраховуємо включити до каталогу кілька тисяч планет. Близько двох-трьох тисяч планет менші за розміром, ніж Юпітер. Більшість буде навіть меншими, ніж Нептун. Ми, перш за все, шукаємо світи, які можуть бути схожими на Землю", - каже BBC представниця Массачусетського інституту Дженіфер Берт.

Всі нові відкриття занесуть до каталогу, аби планети могли вивчати в інших обсерваторіях.

"Уявіть собі телефонну книгу: ви зможете знайти інформацію про ті планети, які вас цікавлять", - розповідає заступник наукового директора програми Tess Сара Сігер.

"Проте мова не тільки про кількість, є і якісні зміни - планети, які ми знайдемо, будуть досить близько до Землі, аби їх вивчати, і будуть відбивати багато світла", - каже вона.

Місія Tess дуже своєчасна. Протягом кількох років у світі з'явиться нове покоління супертелескопів, які здатні вивчати склад атмосфери на близьких до нас планетах.

Ключовим активом у цій справі, ймовірно, стане "наступник Габбла" - космічна обсерваторія Джеймса Уебба, яка має вийти на орбіту у 2020 році.

Найближчим часом почнуть працювати й інші телескопи, особливо у Європі, де добре розвинена наукова сфера вивчення екзопланет.

Наземний європейський телескоп (European Extremely Large Telescope, або E-ELT) з основним дзеркалом діаметром в 39 метрів почне працювати у 2020 році і, скоріше за все, скористається відкриттями супутника Tess. Крім того, в кінці 2020-х запустять телескоп Європейського космічного агентства "Аріель", який має вивчати атмосферу екзопланет.

"Для нас це буде дуже важливий крок. Зокрема, очікуємо, що Tess виявить серед яскравих зірок багато планет типу "суперземля", і вони стануть першокласними цілями вивчення для "Аріеля".

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