Чи заважають соцмережі складати іспити?

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Невже багатозадачність підлітків сягнула такого рівня, що вони безболісно можуть відповідати на повідомлення в Snapchat, WhatsApp та Instagram, дивитися кумедні відео про тваринок у YouTube, та ще й вчитися?

Наближається гаряча пора підготовки до іспитів у школах та університетах. Батьки намагатимуться виховувати, прекрасно розуміючи — хоч би що вони сказали, суперечка, мабуть, неминуча.

Багато шансів, що перед вашим носом гримнуть дверима, якщо ви, хай навіть обережно, порадите підлітку на п'ять хвилин вимкнути мобільний телефон й зосередитись на підручниках.

Міфи про багатозадачність

Але чи справді молоді люди здатні одночасно реагувати на таку величезну кількість різних подразників? Хіба собака Павлова не вмер би від виснаження, якби його змусили весь час так реагувати?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У молоді спостерігається "залежність" від смартфонів

Том Беннетт, вчитель, батько й консультант британського уряду з питань поведінки в школах, стверджує: підлітки не багатозадачні. Вони не можуть одночасно користуватися соцмережами, розважальними сайтами та навчатися. Це міф, каже він.

Пан Беннетт - директор та засновник компанії ResearchEd Group, яка займається поширенням результатів досліджень у галузі освіти серед учителів. За його словами, все свідчить про те, що інтернет справді заважає й шкодить навчанню.

Для підготовки до іспитів необхідна уважність і зосередженість, пояснює він. Але безжальні соцмережі вимагають постійної уваги, тому вони вщент розбивають будь-яку концентрацію.

"Проблема дуже серйозна, вона турбує освітян та батьків", - підкреслює пан Беннетт.

Він розповідає, що в підлітків спостерігається "реакція звикання" до телефонів, тому вони постійно зазирають у соцмережі, щоб перевірити оновлення та реакції.

Заборона телефонів

Ця залежність заважає не лише домашнім завданням. Іншою проблемою є неспокійний сон та тривожність, яку спричиняє онлайн-культура, зазначає пан Беннетт.

"Діти, на яких вона впливає найдужче, майже напевно почнуть сильно відставати в навчанні", - застерігає освітянин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Час готуватися до іспитів — та чи можуть учні не відволікатись, працюючи з ноутбуками

І його занепокоєння підкріплені результатами міжнародних досліджень.

Група вчених, серед яких були наукові співробітники Массачусетського технологічного інституту, провела дослідження серед учнів шкіл, розташованих у Бостоні та околицях. Було виявлено "зв'язок між підвищеним рівнем багатозадачності та погіршенням результатів навчання у підлітків".

Подібні результати американські вчені також отримали, коли розглянули академічні успіхи в школах Англії, де заборонили користуватися мобільними телефонами. Таким чином, принаймні частину робочого дня дітей звільнили від переписки та соцмереж.

Луїс-Філіппе Белан з Університету штату Луїзіана та Річард Мерфі з Університету штату Техас в Остіні, дійшли висновку: "Завдяки забороні покращилась не лише успішність учнів. Найбільшу користь отримали учні з поганою успішністю й учні з бідних сімей".

Раніше вчені зі Стенфордського університету виявили, що вплив на людей численних онлайн-подразників не пришвидшує їхню реакцію. Навпаки, в них знижується продуктивність праці та погіршуються показники тестів на перевірку пам'яті.

"Не кажіть їм просто вимкнути"

Але чи матиме це хоч якийсь вплив на залежного від гаджетів підлітка, якого від мобільного телефона треба відлучати хірургічним шляхом?

Частково проблема полягає в тому, що для підготовки учню потрібні матеріали в інтернеті. Тож, робота й розваги перебувають на відстані одного кліку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З наближенням літніх іспитів наростатиме напруга

Соцмережі чатують на тому самому екрані, що й підготовчі матеріали. Ігровий майданчик та бібліотека зручно розташувалися в одному й тому ж місці.

Можливо, YouTube — це звуковий супровід, який сильно заважає роботі. Але водночас - і один з найбільших неофіційних підготовчих сервісів на планеті.

Google може бути відправним пунктом для пошуку веб-сайтів, де повно безплатних матеріалів та онлайнових навчальних програм.

Доктор Сандра Літон Грей, старший лектор з питань освіти в Інституті освіти при Університетському коледжі Лондона, не радить батькам вимагати, щоб дитина "негайно вимкнула". Це буде помилкою.

"Значно розумніше буде діяти в обхід. Спитайте: "Ну як там справи в інтернеті?". Поцікавтеся, чи дитину ніщо не відволікає", - каже вона.

За її словами, підлітків краще вмовляти, а не жорстко перелічувати їм усі небезпеки від марнування часу в інтернеті.

"Лихі та дивовижні"

Доктор Літон Грей пояснює: підлітки можуть одночасно обговорювати підготовку до іспитів та спілкуватися на інші теми. Не завжди можна провести чітку межу між навчанням та відповіддю на повідомлення у соціальних мережах.

Але постійне користування соцмережами лекторка вважає фактором стресу, а не способом розслабитись у пору іспитів.

Вона проводить паралелі між користуванням соцмережами та "фастфудним мисленням": є миттєва винагорода, а далі - триваліше відчуття "незадоволеності" та тиску через необхідність відповідати вимогам "стадного світогляду" інших підлітків.

Ця онлайнова культура для підлітків "лиха та дивовижна водночас", зазначає доктор Літон Ґрей.

Але медіа-звички змінюються. В цьогорічній доповіді йдеться про те, скільки часу діти проводять на самоті, переглядаючи відео на екранах комп'ютерних пристроїв.

За словами Тома Беннетта, батьки досі відчувають труднощі, намагаючись іти в ногу з темпами цих змін.

Але також він наголошує на тому, що проблему "забагато часу в інтернеті" тепер усвідомлюють краще — а під час напружених тижнів перед іспитами це актуально, як ніколи.

"Можливо, ми наближаємося до переломного моменту", - підсумовує він.

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