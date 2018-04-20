Нестатусні добровольці: як визнати добробати?
Багато добровольців, які воювали у неофіційних добробатах на Донбасі в 2014-2015 роках, до цього часу залишаються невизнаними.
Їхня кількість, за різними підрахунками, може сягати трьох тисяч.
Частина з них загинули або стали інвалідами, але їхні сім'ї не отримують допомоги від держави, адже статус учасників бойових дій (УБД) ці люди з різних причин оформити не змогли.
- Чи дійде до України відлуння імовірного удару в Сирії?
- "Нереєстрові добровольці" в АТО: що буде з Правим сектором
Добробати
Колишній командир "Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ" (не слід плутати з батальйоном МВС "Січ") Олег Куцин розповідає ВВС News Україна, що його підрозділ з літа 2014 року воював під Дебальцевим, потім - у Пісках біля Донецького аеропорту, на Свтілодарській дузі та захищав шахту Бутівка.
За цей час через його добробат пройшло близько 570 людей. Згодом 150 з них легалізувалися у 93-й механізованій бригаді й отримали статус УБД.
"Відповідно, близько 400 наших бійців такого статусу не мають", - каже Олег Куцин.
Він додає, що для 16 загиблих з "Карпатської Січі" добитися визнання УБД вдалося лише після двох років судів.
Частина добробатів, які з точки зору Мінських угод фактично можна вважати "незаконними групами", після 2015 року увійшли до складу ЗСУ, й таким чином їхні бійці отримали офіційний статус.
Решті ж, щоб отримати посвідчення УБД, необхідно звертатися до спеціальної комісії й надавати докази своєї участі у боях на Донбасі, наприклад, нотаріально завірені свідчення інших бійців, командирів офіційних підрозділів та фото чи відео.
Але це не дає гарантії - від багатьох вимагають додаткові докази і документи.
"Згоден, що, можливо, не усім треба цей статус давати. Дехто не витримав випробування війною і повернувся. Але більшість - реально брали участь у бойових діях", - відзначає екс-очільник "Карпатської Січі".
Колишній командир іншого неофіційного формування - "Батальйону ОУН" - Микола Коханівський нарікає, що чиновники ігнорують звернення його бійців.
"Нам ніхто не відмовляє - всі чиновники Міноборони кивають головою… Ми ведемо переписку, подаємо списки, які стають все меншими, бо деякі люди гинуть, деякі - переходять у ЗСУ. Але у відповідь - ігнор", - каже пан Коханівський.
Він додає, що 47 "оунівцям", а це менше ніж третина "батальйону", вдалося отримати довідку від Антитерористичного центру, що вони воювали на Донбасі, але і їм статус УБД не дали.
У Міноборони ж наполягають, що присвоєння статусу має відбуватися за чітко встановленою процедурою, обхід якої може призвести до появи самозванців.
Історії бійців
Кримський татарин Марлен Місіратов воював у складі ДУК ПС в Донецькому аеропорту (за його словами, він став одним з прототипів персонажу фільму "Кіборги" з позивним "Гід").
Розповідає, що двічі був у полоні - вперше потрапив туди під Іловайськом, вдруге - під Дебальцевим.
Там втратив військовий квиток, який отримав ще до 2014 року. Коли прийшов відновлювати його, щоб оформити статус УБД, його попросили надати документи з військкомату в Криму.
"Сказав "Слава Україні" і пішов звідти", - каже Марлен Місіратов.
Він додає, що не набагато простіше йому зібрати свідчення командирів підрозділів ЗСУ, разом з якими воювали добровольці - "хтось демобілізувався і поїхав, хтось загинув".
Ще один "правосек" - Юрій Кирикович з Рівненщини, який входив до "5-го батальйону ДУК ПС" - розповідає BBC News Україна, що з осені 2014 року він, його дружина та син були на Донбасі, де виконували функції військових медиків.
Дружина Лариса отримала важку контузію під Старогнатівкою.
Однак ніхто з родини статус учасників бойових дій не отримав.
"Всі документи зібрати нереально. Коли їхали на війну, ніякі довідки не збирали. Фотофіксація почалася вже пізніше, та й багато хто був тоді у балаклавах, обличчя не показували", - пояснює чоловік.
Зізнається, що втомилися ходити по кабінетах, а статуси насправді більше потрібні родинам загиблих.
За інформацією Юрія Кириковича, лише на Рівненщині є близько десяти родин загиблих бійців "Добровольчого українського корпусу", які не мають жодного статусу.
Законопроекти
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про надання статусу УБД добровольцям.
Один з них - поданий депутатом Юрієм Левченком - вже півроку не може розглянути профільний комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій і учасників АТО.
В ньому політик пропонує надавати статус УБД бійцям добробатів, які доведуть, що перебували на фронті не менше 30 днів (за сукупністю), або ж отримали там важкі поранення - незалежно від строку.
Доказами мають стати клопотання командирів добровольчих формувань, а також нотаріально завірені свідчення щонайменше двох інших учасників тих боїв, які вже мають статус УБД.
При цьому, на питання BBC News Україна про те, що й командири добробатів самі можуть не мати якогось офіційного статусу, Юрій Левченко пояснює, що мова йде про загальновизнаних керівників.
"Ніхто не буде заперечувати, що Коханівський був керівником батальйону "ОУН", а Дмитро Ярош - керував у "Добровольчому українському корпусі Правого сектору".
"Питання не тільки і не стільки у пільгах. Питання у принципах і честі - як так виходить, що держава, яку вони захищали, не визнає їх", - додає Юрій Левченко.
На початку квітня був зареєстрований ще один законопроект про статус для добровольців, який подав голова згаданого комітету в справах учасників АТО Олександр Третяков.
В його проекті підставами для статусу значаться офіційні довідки, зокрема від Антитерористичного центру (зараз, як зазначалося, вони не є гарантією).
Опоненти такого підходу кажуть, що це - "консервація" нинішніх проблем для добровольців.
Утім, в законопроекті Олександра Третякова вказується, що зазначені довідки не є виключними підставами для надання статусу УБД. Тобто таких підсдав, очевидно, може бути більше, хоча вони й не уточнюються.
Станом на кінець березня статус учасників бойових дій, за даними Держслужби у справах ветеранів і учасників АТО, отримали майже 330 тисяч осіб.
Але екс-командир "Карпатської Січі" Олег Куцин наполягає, що на увагу від держави заслуговують усі добровольці, які пройшли бої 2014-2015 років.
"Особливо з урахуванням того, що війна ще не закінчилася, вона у будь-який момент може вибухнути знову. І потреба у таких мотивованих людях залишається", - резюмує він.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.