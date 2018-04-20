Трамп ніколи не сміється: екс-очільник ФБР написав книгу

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Колишній директор ФБР Джеймс Комі раніше вже зарекомендував себе як чудовий оповідач: минулого року він опублікував свої записи, які робив кожного разу після розмови з 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Їх було дев'ять - стільки ж і зустрічей. Потім Джеймс Комі дав покази комітету з питань розвідки в сенаті, ще раз закріпивши свою репутацію дотепного і балакучого співрозмовника.

Після цього він перейшов до більшого формату та написав книгу "Вища лояльність: правда, брехня та лідерство". Уривки з неї за кілька днів до старту продаж цитувала більшість американських та світових ЗМІ.

Видання обрали найяскравіші моменти. Комі - в минулому прокурор округу Нью-Йорку, який багато років полював за лідерами мафіозних кланів - порівнює нинішнього президента США з донами злочинних угрупувань.

Потім - детально описує жовтувату шкіру Дональда Трампа, білі півкола під очима, хитромудру зачіску та невисокий зріст лідера Білого дому. Не дивлячись на чисельні чутки, Комі не ставить під сумнів те, що Трамп не носить перуку.

Російська служба Бі-бі-сі уважно вивчила всі 290 сторінок книги. Вона розказує, коли почалося розслідування можливого втручання Росії в американські вибори та як на це реагував президент Барак Обама. А ще про те, хто окрім Трампа вимагав від глави ФБР поступок, чи зустрічався він з Гілларі Клінтон та як пройшов вечір розвідника після гучного звільнення.

1. Розслідування можливого втручання Росії в американські вибори почалося в середині літа 2016 року - практично одночасно із закінченням першої частини справи щодо Гілларі Клінтон.

2. Керівник міністерства юстиції Лоретта Лінч наказала Комі називати справу Клінтон не "розслідуванням", а "ситуацією". Очільник ФБР виконав наказ, а в книзі написав: "Я зробив те, що наказав мені мій бос". Високопоставлені чиновники Білого дому неодноразово дражнили Комі, називаючи його відомство Федеральним бюро ситуацій (Federal bureau of matters).

3. Комі стверджує, що жодного разу не говорив та не зустрічався з екс-кандидатом від Демократичної партії Гілларі Клінтон, хоча неодноразово шукав зустрічі з нею.

Розслідування ФБР щодо недбалого поводження з секретною інформацією завершилося її допитом. На ньому були присутні слідчі та адвокати пані Клінтон, проте сам Комі участі не брав.

4. Комі публічно оголосив про відновлення розслідування після того, як в комп'ютері чоловіка помічниці Клінтон, колишнього конгресмена-демократа Ентоні Вінера, знайшли електронні листи держсекретаря.

Цікаво, що слідчі натрапили на емейли Клінтон практично випадково. Комп'ютер Вінера був речовим доказом у справі про його секстинг. Колишній конгресмен був фігурантом трьох сексуальних скандалів, які зіпсували його кар'єру. Останнього разу він відправив фото своєї інтимної зони, поряд з якою на зображенні зафіксований його сплячий син.

Після того, як ця історія стала публічною, від Вінера пішла дружина, правоохоронці отримали ордер на перевірку його комп'ютера та натрапили на листи Клінтон. Про це повідомили ФБР.

Агенти отримали окремий ордер на перевірку ноутбуку та відновили розслідування проти Клінтон.

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5. Комі не координував свою заяву про відновлення розслідування проти Клінтон з міністерством юстиції - вона прозвучала за кілька днів до виборів.

Після того, як про це стало відомо широкому загалу, він особисто зустрівся з генеральним прокурором США Лореттою Лінч. Після загальних зборів Лінч викликала Комі в свій кабінет та обняла.

6. Адміністрація Обами знала про хід розслідування щодо можливого російського втручання в американські вибори, про крадіжки електронної пошти та спроби зламати бази виборців.

За словами Джеймса Комі, Білий дім був настільки впевнений в тому, що Трамп програє вибори, що Обама вирішив не давати американцям приводу сумніватися у виборчій системі та не ставити під питання її захищеність.

7. За словами Комі, одна з найяскравіших рис нинішнього президента США - це те, що Трамп ніколи не сміється.

Колишній директор ФБР стверджує, що ні разу в житті не чув сміху Дональда Трампа і навіть робив з цього приводу власне дослідження після того, як побачив на відео від січня 2016 року сцену, коли на той час кандидат в президенти "зображував сміх".

Комі пише, що тоді Трамп проводив зустріч з виборцями у штаті Нью-Хемпшир і почув звуки, схожі на гавкіт собаки, які доносилися з підвалу. Він поцікавився, що б це могло бути, і хтось з аудиторії прокричав: "Це Гілларі!". Саме ця репліка і "розсмішила" Трампа.

8. Після того, як у травні 2017 року Комі під час службової поїздки в Лос-Анжелесі дізнався про своє звільнення, йому подзвонив генерал Джон Келлі, який тоді був керівником міністерства нацбезпеки, а зараз - керівник Білого дому. І в знак солідарності генерал пообіцяв теж звільнитися.

Для перельоту з Лос-Анжелесу у Вашингтон вже звільнений Комі скористався урядовим літаком - таке розпорядження видав його наступник, новий керівник ФБР Ендрю Маккейб. І цей крок викликав шалену злість у президента США.

Під час польоту додому Комі на самоті випив пляшку червоного вина з паперового стаканчика та з дозволу пілотів спостерігав за посадкою літака в їх кабіні.

9. Колишній директор ФБР - зареєстрований республіканець (перед виборами американці реєструються як прихильники тієї чи іншої партії і в цьому статусі ходять на праймеріз). А його дружина Патріс підтримувала демократку Клінтон. Вона та старші доньки Комі брали участь в Жіночому марші.

10. Комі був відкритим противником катувань, які застосовувало ЦРУ щодо ув'язнених, яких уряд США звинуватив у тероризмі. Офіційно це називали "допитом із пристрастю".

Комі знав про існування таємних в'язниць та наявність в уряду відеозапису допитів.

За даними відкритих джерел, і про катування, і про наявність записів знала й нинішній номінант на посаду директор ЦРУ Джина Гаспел. Слухання щодо її кандидатури в американському сенаті мають відбутися до кінця весни 2018 року.

11. Своє дитинство та юність Комі описав дуже детально, присвятивши цьому періоду свого життя три розділи з 14.

Виявилося, що до будинку сім'ї Комі пробрався озброєний грабіжник, який закрив Джеймса та його молодшого брата у ванній кімнаті. Хлопцям вдалося з неї вибратись, аби покликати на допомогу. Проте втечу помітив злочинець, який приставив до голови майбутнього директора ФБР револьвер.

Джеймс Комі також зізнався, що його дражнили та били в школі через акцент, незвичний для тої місцевості, куди переїхала жити його сім'я. Ще його цькували через короткі штани, зріст та гострий язик. При цьому він зізнається, що якось і сам брав участь у цькуванні однокласника.

12. На думку Комі, найбільші його недоліки - гординя та впевненість у власній правоті.

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