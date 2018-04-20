Унікальна аварія: що сталося на борту Southwest Airlines

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вигляд літака після аварії

Рейс 1380 компанії Southwest Airlines увійде в історію авіації, як випадок, коли до трагічної розв'язки - загибелі пасажира - призвів рідкісний збіг обставин.

Відрив лопаток вентилятора двигуна, подальше пошкодження фюзеляжу, розгерметизація салону, через яку пасажирку буквально витягнуло по пояс з салону - все це трапляється настільки рідко, що таких аварій у авіації не було багато років.

Шансів вижити у людини, яку під тисом витягнуло назовні з літака, зовсім небагато. Іншим пасажирам вдалось затягти Дженніфер Ріордан назад до літака. Після екстреної посадки її госпіталізували, але врятувати життя лікарям не вдалося.

Що сталося з літаком компанії Southwest Airlines?

"Вибухнув двигун"

Саме так пасажири описали те, що сталося з Boeing 737-700 Southwest Airlines на висоті приблизно дев'ять кілометрів.

На фото літака після посадки видно, що у лівого двигуна практично відсутній обтікач, який закриває його передню частину. Під ним видно лопатки вентилятора - він розташований в передній частині двигуна. Цей вентилятор створює основну частину тяги реактивного двигуна.

Крім вентилятора в сучасному двоконтурному реактивному двигуні також є турбіна - це лопатки на диску в задній частині двигуна. Вона розкручується потоком гарячих газів з камери згорання і рухає або компресор (для стиснення повітря і подачі в камеру спалення), або вентилятор (для створення тяги двигуна).

На деяких знімках видно, що у пошкодженого двигуна не вистачає однієї з лопаток саме вентилятора. Голова Національного управління з безпеки на транспорті (NTSB) стверджує, що, за попередніми даними, одна з 24 лопаток двигуна на великій швидкості зірвалася через втому металу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У США в польоті вибухнув двигун авіалайнера

"Вона відірвалась прямо на втулці гвинта, і є ознаки втоми металу на місці зламу", - повідомив він журналістам.

Що саме потрапило у фюзеляж і викликало розгерметизацію, поки не відомо. Це могли бути частини лопатки двигуна або деталі самого мотора, зруйновані лопаткою.

Ніж скрізь масло

Взагалі відрив лопатки вентилятора двигуна чи турбіни - потенційно дуже небезпечна ситуація. Така лопатка, виготовлена з дуже міцного металу, по суті, є ідеальним клинком, який, крім того, рухається зі швидкістю в кілька тисяч обертів на хвилину.

У разі відриву він, за законом фізики, має летіти перпендикулярно до поверхні фюзеляжу літака. І якщо він туди полетить, його ніщо не зупинить.

Не можна сказати, щоб конструктори двигунів не звертали уваги на цю небезпеку. Сучасний двигун влаштований таким чином, щоб знизити ймовірність такого випадку до мінімуму.

В сучасних сертифікаційних документах прописана вимога за якою, у разі відриву лопатки вентилятора або турбіни, її уламки мають залишатися всередині двигуна і викидатися реактивним струменем назад. Саме так зазвичай і трапляється.

Під час сертифікації двигуна проводять тести на відрив лопаток першого і другого контурів. Ці тести дуже цікаві, їх можна знайти в інтернеті за запитом "blade off jet engine test".

У таких тестах лопатка, яка відірвалась, зникає всередині двигуна в хмарах диму і спалахах вогню. Це призводить до зупинки мотора, але на сучасних пасажирських літаках зазвичай стоїть не менше двох двигунів. Здійснити посадку літак може і на одному.

Крім того, вентилятор оточений спеціальним кільцем з міцного металу, який по ідеї має стримувати лопатку двигуна, яка вилітає.

Рідкісна аварія

"Такі події дуже рідкісні, практично одиничні і унікальні. Власне, вже сама сенсаційність цього випадку свідчить про це", - розповів ВВС авіаційний інженер одного з російських аеропортів.

Дійсно, хоча аварії через несправності двигуна трапляються досить часто і періодично їхніми причинами стають відриви лопаток, до сильних пошкоджень це призводить вкрай рідко. Ще рідше від цього гинуть люди.

Останній з випадків, який широко висвітлювався в пресі, стався в США у 1996 році. Через руйнування диска турбіни одного з двигунів авіалайнера MD-88 компанії Delta Flight загинули два пасажири, одним з яких була дитина. Уламки турбіни тоді потрапили у фюзеляж, пробивши його.

Втома металу, про яку заявив голова NTSB, лише одна з причин, через яку може зламатися лопатка турбіни. Вони також ламаються через зовнішній вплив, наприклад, при потраплянні сторонніх предметів - птахів або твердих об'єктів з землі - до двигуна.

При цьому, говорячи про втому металу, не варто автоматично звинувачувати виробників лопаток для двигуна - зміни металу через втому, мікротріщини можуть виникати внаслідок вібрацій, впливу температур та інших зовнішніх факторів.

Причину, через яку ця лопатка опинилася на працюючому двигуні, встановлять тільки після довгих і ретельних аналізів.

Розгерметизація

Після відриву лопатка, або вибита нею деталь, на шаленій швидкості потрапила до фюзеляжу.

Це ще одна випадковість - адже уламок міг полетіти в будь-яку іншу сторону. Судячи зі знімків, вона потрапила у скло ілюмінатора. Удар був настільки сильним, що він зруйнував міцне скло, порушивши герметичність салону літака.

На висоті в 10 тисяч метрів різниця в тиску всередині літака і зовні настільки велика, що потік повітря, що виходить через розбитий ілюмінатор, цілком може витягнути в нього людину - тиск повітря може сягати декількох сотень кілограмів.

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Пасажири, що були свідками аварії, розповіли, що Дженніфер Ріордан наполовину витягло з салону. Сусіди змогли утримати її і навіть втягнути назад. Проте це її не врятувало.

Вкрай низький вміст кисню в повітрі на такій висоті, температура нижче 50 градусів за Цельсієм і швидкість вітру (Boeing 737 летить зі швидкістю близько 800 км/год) залишали дуже мало шансів на виживання. Жінка отримала важкі травми, через які згодом померла в лікарні.

Той факт, що досвідчені пілоти змогли швидко знизити висоту польоту, в результаті врятував інших пасажирів. Командиром повітряного судна була Теммі Джо Шульц - колишня пілот винищувача. Другим пілотом також був колишній військовий льотчик. Їм двом вдалося посадити літак у Філадельфії.

Події, коли людину викидає потоком повітря з пошкодженого літака, траплялися ще рідше, ніж аварії через зруйновані турбіни двигунів.

Найбільш відомою подією стала аварія з Boeing 737 компанії Aloha Airlines над Гаваями в 1988 році. Тоді у лайнера зірвало частину обшивки. Вітер був настільки сильним, що одну зі стюардес, яка стояла в проході, викинуло з літака, і вона загинула. Пілоти змогли посадити авіалайнер. Більше жертв не було.