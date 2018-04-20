Як підготуватися до авіакатастрофи? Інструкція для пасажирів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співробітники авіакомпаній скаржаться, що пасажири ігнорують їхні рекомендації

Пасажири літаків нерідко вважають демонстрацію правил безпеки перед польотом нудною обов'язковою процедурою: вони і так знають їх напам'ять.

Авіакатастрофи відбуваються не так вже й часто. Проте у вівторок, 17 квітня, пасажирка американської Southwest Airlines загинула через аварійну ситуацію на борту.

Літак, на борту якого перебувало 149 пасажирів, здійснив успішну екстрену посадку. Однак відеозаписи і фотографії, зроблені на борту, викликають побоювання, оскільки на них видно, що багато пасажирів неправильно скористалися кисневими масками.

Деякі співробітники авіакомпаній, втомлені від того, що пасажири цілком ігнорують їхні роз'яснення перед польотом, почали писати в соціальних мережах, чому всім нам варто почати звертати увагу на безпековий інструктаж.

Один з твітів, написаний колишнім бортпровідником Боббі Лорі, користувачі переопублікували більше 10 тисяч разів.

Боббі Лорі в Twitter: "ЛЮДИ! Слухайте ваших бортпровідників! МАЙЖЕ ВСІ на цій фотографії з рейсу @SouthwestAir #SWA1380 сьогодні вдягли маски НЕПРАВИЛЬНО. Відкладіть телефон, припиніть робити селфі... і послухайте. Закривайте [маскою] НІС і РОТ" .

Лорі пропрацював в американських авіакомпаніях 10 років і допомагав в розробці деяких навчальних брошур з надзвичайних ситуацій, які використовує American Airlines.

Він розповів ВВС, що, побачивши відеозапис з рейсу, він насамперед звернув увагу на маски: "Звичайно, всі опинилися в ситуації, якої не очікували, і все панікують. Але ж демонстрація правил безпеки проводиться на початку кожного польоту по всьому світу!"

Наскільки важливі рекомендації з безпеки в польоті?

Якщо відповісти на це питання одним словом, то це буде слово "дуже", говорить досвідчений пілот і експерт з авіаційної безпеки Філ Краучер.

"Авіакомпанія не може зробити за вас все. На пасажира теж покладається відповідальність, - говорить він. - Навіть якщо це нудно, обов'язково знайдеться щось, що ви пропустили раніше, і вам це запам'ятається".

Він також твердо переконаний в тому, що вживання алкоголю на борту треба заборонити, щоб уберегти пасажирів і не затуманювати їх розум.

Якщо бортпровідників ігнорувати, їхня робота може сильно ускладнитися. Боббі Лорі вважає, що покращення безпеки польотів зробило пасажирів більш самовпевненими.

Копирайт изображения Bobby Laurie Image caption Бортпровідник зі стажем Боббі Лорі став експертом з подорожей і журналістом

"Ти стоїш перед людьми, намагаючись донести до них, як вони можуть врятувати собі життя в екстреній ситуації, а вони переписуються, роблять селфі, вдягають навушники або навіть сплять! Ти знаєш, що вони все пропустили повз вуха - і це ти повинен будеш вивести їх з літака в ситуації, яка загрожує життю".

Що найважливіше?

Інструктаж - чи то відео, чи то жива демонстрація силами бортпровідників - містить інформацію про те, що робити в разі малоймовірної, але все ж таки можливої ​​надзвичайної ситуації.

Андреа Таллос в Twitter: "Сьогодні мені нагадали, чому так важлива підготовка бортпровідників. Що завгодно може трапитися в будь-який момент. Будь ласка, переглядайте інструктаж з безпеки і, будь ласка, пам'ятайте, що наша робота - куди більше, ніж просто розливати кока-колу на висоті 30 тисяч футів".

У кожної авіакомпанії і кожної моделі літака - свої процедури і обладнання для евакуації, тому, кажуть експерти, важливо переглядати кожну.

Ремені безпеки

Рекомендується завжди сидіти з застебнутим ременем безпеки - на випадок, якщо станеться щось незвичайне, наприклад, раптова турбулентність.

Один з рейсів, які обслуговував Боббі Лорі, серед ясного неба несподівано потрапив в зону сильної турбулентності. Він сам і інші пасажири в хвостовій частині літака вдарилися об стелю лайнера.

"Знак "Пристебніть ремені!" був включений, але люди все одно вишикувалися в чергу в туалет, хоча їх попереджали, що вставати зі своїх місць не можна, - говорить він. - А таке може трапитися в будь-який момент - навіть екіпаж не завжди може це передбачити".

Кисневі маски

У надзвичайних ситуації застосовуються кисневі маски. Найчастіше вони вимагають активації після скидання в салон, і їх потрібно вдягти, закривши ними ніс і рот.

"Якщо маска не закриває ніс і рот, то це все одно, що пірнати з аквалангом, тільки в повітрі: потрібно постійно тримати в голові, що можна дихати тільки через рот", - пояснює Лорі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Особливості рятувальних процедур у кожного літака різні

Маски важливі, оскільки тиск в салоні значно вище, ніж за бортом, на висоті польоту.

У разі аварії на кшталт тієї, що трапилася 17 квітня на Southwest Airlines, відбувається раптова розгерметизація салону, і з нього починає різко виходити повітря.

Безпечна поза при аварійній посадці

При будь-якій аварійній посадці бортпровідники пояснять пасажирам, як правильно прийняти безпечну позу, і навіть відпрацюють її на практиці, поки літак знижується.

Обидва експерти пояснюють, що дана поза розроблена таким чином, щоб мінімізувати напругу в тілі та ймовірність отримати травму в ході зниження і удару повітряного судна.

Залишити особисті речі

Як би шалено це не звучало, але були випадки, коли в аварійній ситуації люди намагалися забрати з собою сумки та взуття.

Пілот Філ Краучер пояснює, що літаки сконструйовані таким чином, щоб всі пасажири мали можливість евакуюватися протягом 90 секунд, і будь-яка необґрунтована затримка може бути смертельною.

"Люди в паніці, вони відпихають один одного ліктями, затоптують один одного. У цій тисняві можна загинути. Вихід повинен бути абсолютно дисциплінованим", - пояснює він.

Речі необхідно залишати і ще з однієї причини.

"Якщо ви берете з собою сумку, вона може проткнути аварійний трап, - каже Боббі Лорі. - Він схожий на величезну повітряну кулю - дизайн вашої валізи не розрахований на випадок евакуації. Як же будуть рятуватися всі інші?".

Ще поради?

Нещасні випадки в авіації вкрай рідкісні. Але додаткові заходи - на зразок того, щоб прикинути, скільки рядів від вас до аварійного виходу, - можуть сильно допомогти, якщо щось малоймовірне все ж станеться.

"Швидше за все, політ буде безпечним і комфортним, - говорить Лорі. - Але в будь-який момент все може змінитися. Тож приділіть вільну хвилину і перегляньте картки з техніки безпеки, знайдіть, де знаходяться виходи, і освіжить в пам'яті, як вдягати кисневу маску . А потім вже вдягайте навушники і робіть свої селфі".

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