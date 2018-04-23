Європа більш розділена, ніж 10 років тому - опитування

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Більшість європейців вважають, що їхні країни більше розділені, ніж десять років тому, а 47% вказують на зменшення толерантності.

Такими є результати дослідження, проведеного маркетинговою компанією Ipsos Mori на замовлення BBC.

У ході дослідження опитали громадян 27 країн.

Виявилося, що 66% європейців вважають свої нації "розділеними". Це - найбільший у світі показник.

Головним фактором напруженості є політика, заявили 44% опитаних 19 428 респондентів.

У Великій Британії, однак, найбільше потерпають від соціального розділення між мігрантами та громадянами країни. Далі йдуть релігійні відмінності (47%), етнічна приналежність (41%) та політичні погляди. (40%).

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Як показали результати світового опитування, три чверті респондентів погодилися, що їхнє суспільство розділене, третина з яких назвала його "дуже розділеним".

При цьому більшість вважає, що їхня країна сьогодні більш поляризована, ніж 10 років тому. Лише 16% опитаних зазначили, що це розділення не є гострим.

Європейський показник

В опитуванні взяли участь громадяни 11 європейських країн: Бельгії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Польщі, Росії, Іспанії, Швеції, Сербії та Великої Британії.

У Сербії відмінність відчувають найбільш гостро - 93% респондентів вказали, що їхнє суспільство дуже або відносно розділене.

Пан Готфрід зауважив, що європейці, здається, вважають, що розбіжності стали більш вираженими.

"Це може бути відображенням певної політичної ситуації та ростом популярності радикальних партій, який ми спостерігаємо в деяких частинах континенту. Або ж політичний клімат може викликати напруження. Це дуже взаємопов'язані речі", - пояснив він.

Як і в Британії, респонденти у Німеччині та Франції найчастіше згадували про розділення між мігрантами та громадянами країни.

Проте, традиційні уявлення про соціальні розбіжності зберігаються, додав пан Готфрід.

"Головним фактором напруженості залишається соціальна нерівність та різні доходи. У Британії, наприклад, близько третини опитаних вважають, що соціальну напруженість викликає конфлікт між бідними та багатими, а в Угорщині пояснили, що найменше на зростання напруженості впливають проблеми мігрантів та біженців. Натомість конфлікт між бідними та багатими вважають там гострим".

Заможні й незаможні у Сербії

Деян Анастайєвич, Сербська служба BBC

Близько 80% населення - православні християни, тому підстав для жорсткого етнічного або релігійного поділу там немає.

Однак Сербія має найбільшу нерівність в розподілі доходів в Європі, яка вимірюється так званим "коефіцієнтом Джині".

Чверть населення живе за межею бідності, а найбагатші 20% заробляють в 10 разів більше, ніж найбідніші 5%. У ЄС це співвідношення становить п'ять до одного. За останні п'ять років розрив між бідними та багатими збільшився.

Існує також гостре політичне розділення щодо Косова після його відділення від Сербії 2008 року. Прийняття незалежності цієї території (без офіційного визнання) є передумовою для приєднання Сербії до ЄС.

І хоча більшість сербів прагнуть членства в ЄС, вони також бажають повернути Косово. Тому це дуже болюче питання.

Латиноамериканське суперництво

У Латинській Америці (Аргентині, Бразилії, Мексиці, Чилі та Перу) принаймні три чверті респондентів головним чинником соціальних розбіжностей називали політику та розрив між бідними та багатими.

Найбільший рівень соціальної напруженості зафіксовано в Аргентині: 92% респондентів вважають, що їхня країна "дуже" або "відносно" розділена, і майже 40% заявили, що за останні 10 років ситуація погіршилася.

Близько 70% аргентинців вбачають в зростанні соціальної напруженості вплив політичних конфліктів.

"Ця проблема - дуже гостра", - пояснив пан Готфрід. "За винятком Малайзії, у цьому опитуванні Аргентина посідає перше місце за рівнем політичних розбіжностей, які там вважають найбільш поширеною проблемою".

Опитування показує, що в Латинській Америці ця проблема важливіша, ніж в Європі, і більше половини респондентів вважають її причиною поляризації.

При цьому 68% європейців помітили, що соціальне розшарування збільшилося протягом останнього десятиліття, в той час як в Латинській Америці цей показник значно менший - 59% респондентів.

Політичний розкол в Аргентині

Головною обіцянкою, з якою Маурісіо Макрі посів посаду президента 2015 року, була відмова від "la grieta" - термін, що означає "розкол", глибоку поляризацію суспільства, яка стала результатом політики пореднього уряду.

Проте розкол, який є частиною щоденної риторики аргентинців і періодично згадується в засобах масової інформації, залишається однією з головних проблем консервативної адміністрації Макрі. Він, можливо, навіть поглибився, враховуючи, що майже 40% населення вважають свою країну більш розділеною, ніж десять років тому.

Такими є результати опитуванні Ipsos Mori.

В основному толерантний світ?

Однак результати опитувань вказують і на деякі позитивні зміни, розповів пан Готфрід.

Дві третини респондентів погодилися з тим, що люди в цілому мають більше спільного, ніж відмінного.

"Лише незначна кількість вважає, що при змішуванні різних культур або точок зору виникає конфлікт", - сказав пан Готфрід.

На думку третини опитаних, ця взаємодія іноді призводить до непорозумінь, які можна подолати, а 40% вважають, що це допомагає знайти спільну мову і поважати одне одного.

Близько 74% канадців заявили, що їхнє суспільство дуже або доволі толерантне до людей певного походження або з іншими поглядами.

Цю думку поділяють 65% китайців та 64% малайзійців.

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"Гармонійний" Китай?

Ювен Ву, Китайська служба ВВС

У той час як в інших країнах політичні, релігійні або гендерні розділення можуть проявлятися в запеклих дебатах або протестах, Китай не ввирізняється толерантним ставленням до інакомислення.

Значний державний контроль над засобами масової інформації перешкоджає відкритій політичній дискусії. Як наслідок, соціальні розбіжності часто замовчуються. Лише 7% респондентів опитування Ipsos Mori вважають іхнє суспільство "дуже розділеним".

Візуалізація даних Вільяма Далгрена, BBC Visual Journalism.

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