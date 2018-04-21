НеПроґавте: помісна церква, невизнані добровольці та одкровення Єфремова

Перспектива створення української незалежної православної церкви, вимоги добробатів до держави та інтерв'ю з колишнім головою фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим - упродовж тижня на ВВС News Ukrainian з'явилося багато цікавих матеріалів.

Ми зібрали найцікавіші.

Найбільшу увагу цього тижня викликала заява Петра Порошенка про можливість появи української незалежної православної церкви. Президент України, Верховна Рада та архієреї поки ще неканонічних українських православних церков звернулись до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент Порошенко активізував спроби створення української помісної церкви

BBC News Україна з'ясовувала, яким чином та коли може з'явитися українська помісна церква.

Під Верховною Радою відбулась акція на підтримку статусу добровольців. За різними даними кілька тисяч бійців неофіційних добробатів, які воювали на Донбасі в 2014-2015 роках досі не отримали від держави визнання учасників бойових дій. Це, зокрема, бійці "батальйону ОУН", "Добровольчого українського корпусу Правого сектору" та "Добровольчої української армії". Чи є можливість змінити їхнє становище?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кілька тисяч бійців добробатів досі не мають статусу учасника бойових дій

Один з найвпливовіших політиків з Партії регіонів Олександр Єфремов вже 20 місяців знаходиться у СІЗО. В інтерв'ю ВВС він розповів про весну 2014 року на Донбасі, своє ставлення до Януковича та "Опозиційного блоку".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Олександр Єфремов: "Я не міг зв'язатися з Януковичем"

В центрі уваги цього тижня опинилися і прибутки українських високопосадовців. Президент України Петро Порошенко нещодавно заявив, що він - єдиний з українських президентів, чиї доходи за час перебування на посаді глави держави зменшилися. ВВС News Україна вирішила порівняти, як змінювалися статки президента, а також прем'єра Володимира Гройсмана та голови парламенту Андрія Парубія у 2014-2017 роках.

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Україна залишається одним з європейських аутсайдерів у розвитку безбар'єрного середовища. Щодня українцям з обмеженими можливостями доводиться долати ями на дорогах, високі бордюри та пандуси без ручок. Про труднощі, з якими доводиться стикатися людям на візку на вулицях українських міст розповідає Максим Яровий - паралімпійський чемпіон та багаторазовий призер із лижних перегонів та біатлону з Миколаєва.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Місто очима візочника: прогулянка з паралімпійським чемпіоном

Російська компанія S7 Space стала власницею плавучого космодрому, створеного в рамках програми "Морський старт" і планує використовувати у свої роботі українські ракети. Яким чином росіяни зможуть їх придбати попри відсутність співробітництва з Україною, дізнайтесь з наступної статті.

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17 квітня в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. За попередніми даними поліції, автомобіль Mazda начебто виїхав на перехрестя на жовте світло світлофору і зіткнувся із маршруткою, а ту відкинуло під колеса автобуса. Внаслідок аварії одразу загинули вісім людей, ще один помер у лікарні. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк після ДТП навіть припустив можливе скасування жовтого сигналу світлофора, проте невдовзі заперечив таку ідею. "Ніхто не збирається відміняти чи скасовувати жовтий сигнал на працюючих світлофорах", - зазначив він у Facebook.

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Велику увагу цього тижня привернула надзвичайна подія в США - аварія літака Southwest Airlines, двигун якого вибухнув прямо в повітрі. Одна з пасажирок літака загинула - її частково засмоктало в ілюмінатор. Справжньою героїнею пасажири називають командира повітряного судна Теммі Джо Шульц, яка успішно виконала екстрену посадку. Як їй це вдалося?

Копирайт изображения MILITARY FLY MOMS Image caption Теммі Джо Шульц 10 років була пілотом винищувача в складі ВМС США

Серед міжнародних подій тижня резонанс викликали протести у Вірменії, де опозиція вимагала від парламенту не обирати прем'єром екс-президента Сержа Саргсяна. Він був президентом країни у 2008-2018 роках, а на посаді голови уряду отримав величезні повноваження. На вулицях Єревану відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, десятки людей заарештували. Чим можуть закінчитися ці протести?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулиці Єревана цього тижня заполонили, невдоволені тим, що екс-президент Серж Саргсян використав реформу конституції, щоб зберігти владу над країною

А на Кубі завершилася епоха братів Кастро, яка тривала з 1959 року. 20 квітня Рауль Кастро передав владу обраному парламентом новому президенту Мігелю Діасу-Канелю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рауль Кастро відзначає "ідейну стійкість" свого наступника

Чи варто очікувати реформ від нового керівника Куби?