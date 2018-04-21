КНДР завершує ядерні випробовування. Крига скресла?
Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея заморожує ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет, а також закриває ядерний полігон на півночі країни.
За словами Кім Чен Ина, у Пхеньяна більше немає необхідності в проведенні таких випробувань, оскільки країна завершила процес створення ядерної зброї.
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Випробування заморожуються "з метою забезпечити економічне зростання і мир на Корейському півострові", цитують його північнокорейські державні ЗМІ.
Як передає південнокорейське агентство Рьонхап, рішення було прийнято в п'ятницю на засіданні центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї. Воно вступає в силу з 21 квітня.
У постанові говориться також, що Північна Корея обіцяє не застосовувати ядерну зброю, якщо для неї не буде загрози, і зобов'язується "ні за яких обставин" не передавати ядерні технології іншим країнам.
"Це дуже хороша новина для Північної Кореї і всього світу - великий прогрес. З нетерпінням чекаю нашої саміту", - прокоментував цю подію в своєму "Твіттері" президент США Дональд Трамп.
У березні Трамп несподівано для всіх оголосив про те, що прийняв пропозицію Пхеньяна про прямі переговори. До цього жоден чинний американський президент не зустрічався з північнокорейськими лідерами.
Він заявив, що саміт може пройти на початку червня "або навіть трохи раніше".
Пізніше стало відомо, що зустріч між Трампом і Кім Чен Ином запланована на початок травня.
В рамках підготовки до саміту глава ЦРУ і майбутній держсекретар США Майк Помпео негласно відвідав Пхеньян і зустрівся з Кім Чен Ином.
Вихід з ізоляції?
Північна Корея протягом останніх десятиліть перебуває в міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроб отримати ядерну зброю і засоби її доставки в порушення міжнародного законодавства.
КНДР провела вже шість ядерних випробувань, а також випробувала ракету далекого радіусу дії, яка може досягти території США.
Однак з початку цього року Пхеньян демонструє готовність до діалогу - як з США, так і з Південною Кореєю, яку завжди вважав заклятим ворогом.
На церемонії відкриття Олімпіади в Пхьончхані збірні Південної Кореї і КНДР пройшли в складі однієї команди з прапором, що зображує "об'єднаний" Корейський півострів на білому тлі.
Олімпійські ігри надали дипломатам хорошу можливість для переговорів, після чого Північну Корею відвідали кілька делегацій з Півдня, з Китаю і з США.
Кім Чен Ин зробив кілька відповідних жестів: відвідав концерт південнокорейських музикантів в Пхеньяні, погодився провести переговори з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, а також надзвичайно спокійно відреагував на щорічні військові маневри США і Південної Кореї.
Рішення КНДР про припинення ракетно-ядерних випробувань в Сеулі зустріли привітно. "Воно створює сприятливі умови для успішного проведення самітів між Півднем і Північчю і між КНДР і США", - заявив представник президента Південної Кореї.