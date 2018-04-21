Чому в британської королеви два дні народження?

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Цієї суботи 92-річчя відзначає королева Великої Британії Єлизавета II.

Але сьогодні урочистості з цієї нагоди не закінчаться. А все тому, що британська королева має два дні народження - один справжній, а другий - офіційний.

Народилася королева Єлизавета II 21 квітня 1926 року, але її офіційний день народження, як правило, відзначають у другу суботу червня.

Тож чому в королеви два дні народження і як вона їх святкує?

Чому в британських монархів два дні народження?

Британська традиція офіційно святкувати дні народження короля або королеви в день, який не є фактичним днем народження, походить з минулого.

Започаткував її король Джордж II у 1748 році.

Копирайт изображения PA Image caption Одна з перших фотографій королеви Єлизавети II з батьками, зроблена 1 травня 1926 року

Він народився у листопаді, який у Великій Британії не відрізняється гарною погодою.

Король бажав влаштувати на свій день народження пишне свято. Листопад явно не підходив для реалізації таких планів, і він вирішив поєднати святкування свого дня народження з щорічним військовим парадом, який проходив влітку.

Ось так і виникла традиція офіційного святкування дня народження монарха у червні.

Як королева відзначає свої дні народження?

Єлизавета II, як правило, проводить свій справжній день народження з родиною. Водночас в неділю її справжній день народження відзначать артилерійським салютом в Лондоні.

У Гайд-парку буде салют з 41 гармати, у Великому Віндзорському парку - з 21, а у Лондонському Тауері - салют з 62 гармат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так проходив гарматний салют у Гайд-парку в квітні минулого року

Офіційний день народження у червні відзначають військовим парадом, який називають Trooping the Colour - парадом демонстрації прапору. Його проводять вже понад 260 років.

В цьому видовищі беруть участь понад 1400 військових, 200 коней та 400 музикантів.

Багато людей з британськими прапорами та в одязі кольорів "Юніон Джеку" спостерігають за парадом на вулиці Мелл біля Букінгемського палацу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парад Trooping the Colour - це справжнє видовище

Розпочинається парад з офіційної резиденції королеви в Букінгемському палаці. Учасники рухаються вулицею Мелл до вулиці Уайтхол, де відбувається парад кінної гвардії. Потім учасники параду повертаються до Букінгемського палацу.

Відвідувачі цього видовищного святкування сподіваються побачити королівську родину, члени якої присутні на параді та збираються на балконі Букінгемського палацу, щоб привітати присутніх та подивитися авіашоу королівських військово-повітряних сил.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Завершується парад Trooping the Colour видовищним виступом літаків королівських Військово-повітряних сил

Цього року парад Trooping the Colour відбудеться 9 червня.

На балконі Букінгемського палацу будуть вперше присутні як чоловік та дружина принц Гаррі та Меган Маркл - їхнє весілля заплановано на травень.