Його музика "житиме вічно": музиканти про смерть ді-джея Avicii

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Музиканти з усього світу сумують з приводу несподіваної смерті 28-річного ді-джея Avicii.

Причину смерті музиканта поки не називають, хоча ще два роки тому він оголосив, що перестає виступати через проблеми зі здоров'ям.

"Занадто рано пішов. У мене немає слів", - написала в Twitter Ріта Ора, яка нещодавно працювала разом з Avicii над піснею Lonely Together.

Музика Avicii "житиме вічно", написав американський ді-джей та продюсер Diplo. За його словами, шведський ді-джей відкрив дорогу для багатьох інших музичних продюсерів.

Ведуча молодіжної станції BBC Radio 1 Енні Мак почала своє шоу в п'ятницю ввечері з проникливих слів про померлого ді-джея. Вона зазначила, що його смерть стала "величезною втратою для танцювальної музики".

Avicii, він же Тім Берглінг, страждав від гострого панкреатиту. Хвороба загострилася через надмірне вживання алкоголю.

Через проблеми зі здоров'ям у 2016 році музикант відмовився від виступів.

Одного разу Avicii сказав в інтерв'ю: "Пияцтво стало для мене буденною справою, але одночасно робити турне й пити неможливо, тому що просто зламаєшся".

Зірка електронної танцювальної музики заробляв під час турне 250 тисяч доларів за ніч.

Пропустити Twitter допис , автор: @RitaOra I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 квітня 2018 р.

Ріта Ора: "В мене немає слів. Я пам'ятаю, як здорово було записувати разом Lonely Together, і здається, ніби ми вчора з ним говорили. Співчуття родині Avicii, його друзям та фанатам, які його підтримували. Нехай земля йому буде пухом. Занадто рано пішов. Я спустошена. Моє серце розбито".

Diplo: "Ти став прикладом для всіх нас, продюсерів, відкрив двері та встановив тренд. Справжній першопроходець та авторитет для всіх нас, колег по цеху. Тобі треба було б жити до 150 ... але твоя музика буде жити вічно. Я не просто так це говорю ... але ти єдиний, який завжди робив пісні, що не можуть застаріти. Ти - золотий стандарт. Ти змусив мене намагатися робити танцювальну музику, коли я вперше почув "Seek bromance". І потім ти змушував мене відчувати себе повним лайном, тому що ти ставав все краще, а я навіть не міг зробити звуковий мікс барабанів ... ти був кращим зі свого покоління. Справжня суперзірка🌟 Я знаю, що в тебе були свої таргани і, можливо, це іноді було не найкраще місце для тебе, але нам треба захищати справжніх музикантів, таких, як ти, будь-якою ціною, тому що їх не багато залишилося і ми втрачаємо дуже багатьох ... прощавай, Тіме".

Копирайт изображения Muscat Hills Resort Image caption Одна з останніх фотографій Avicii (у центрі) на курорті Маскат в Омані з діджеєм Мійтраєм Джоші (зліва)

Skrillex, який зробив ремікс хіта Avicii Levels: "Ремікс, який я зробив з Levels, залишається в моїй обоймі відтоді, як я повернувся в 2011. Попри те, що ми не були "найближчими друзями", я відчуваю цей глибокий сум через зв'язок, який між нами виник після запису цієї пісні. Тім був справжнім генієм та інноватором і водночас чутливим та скромним. Ця індустрія може бути дуже жорсткою, я здалеку бачив, що вона забирає у нього сили. Шкода, що мені не вдалося його частіше підтримувати, говорити, що все буде добре. Твоя музика завжди буде частиною моєї та частиною життя багатьох інших. Можливо, ближче до безсмертя вже не підберешся. Я сподіваюся, що твоя сутність, де б у Всесвіті вона не з'явилася, зараз знайшла спокій. І якщо якимось дивом ти це побачиш, то я сподіваюся, ти будеш знати, що поки на землі залишатимуться людські створіння, ти завжди будеш прикладом, який надихає. Дякую тобі, Тіме! Спи спокійно!".

Висловилися в соцмережах й інші співаки та музиканти - Мадонна, Мартін Гаррікс, Ліам Пейн, Дуа Лупа, Калвін Харріс і Deadmau5.

Пропустити Twitter допис , автор: @CalvinHarris Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 квітня 2018 р.

Пропустити Twitter допис , автор: @deadmau5 my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii :( Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him. — Goat lord (@deadmau5) 20 квітня 2018 р.

Мадонна: "Так сумно ....... Так трагічно. До побачення, дорогий, милий Тіме. 💙 Пішов занадто рано".

Британський ді-джей Піт Тонг: "Сумно чути про смерть @Avicii. Почав скромно і пішов завойовувати світ, здійснив великий вплив на американську мейнстрімну музику, розкривши її для електронної танцювальної музики. Для нього головним завжди була музика, а не весь цей галас. Хай матиме спокій його дух та душа. Занадто молодий".