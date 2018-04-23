Чоловік, що пережив напади гримучої змії, ведмедя та акули

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Кажуть, що біда не приходить одна, і гарний приклад цьому - історія Ділана Маквільямса, 20-річного хлопця з Колорадо.

Він пережив вже третю криваву зустріч з тваринним світом: напад акули під час катання на дошці на узбережжі Гаваїв.

"Це якесь безглуздя, - розповів Ділан BBC з острова Кауаї. - Здається, я не надто везучий, але можна сказати, що мені щастить в нещасливих ситуаціях".

Він насолоджувався хвилями Тихого океану, коли відчув, що щось вдарило його в ногу. Він пояснив: "Я побачив під собою акулу. Я почав бити ногами - я знаю, що я вдарив її принаймні раз - і якнайшвидше поплив до берега".

Згадуючи кривавий слід, який він лишав за собою, хлопець сказав місцевим ЗМІ після нападу: "Я не знав, чи я втратив півноги, чи що".

Акула - вочевидь, це була тигрова акула, довжина якої становить близько 2 м - залишила на нозі Ділана сліди зубів, внаслідок чого йому довелося накласти сім швів.

"Моя мама хвилювалася", - каже Ділан, який зателефонував батькам незабаром після того, як медики наклали йому шви.

"Я не знаю, чи хочуть вони, щоб я цим займався", - зізнається він, але він вважає, що батьки його підтримують.

Любитель активного відпочинку із Західного Колорадо впродовж останніх декількох років подорожував по США та Канаді, заробляючи на свої подорожі різними способами - від допомоги на ранчо до роботи інструктором з виживання.

Вперше правилам виживання його навчив дідусь у віці трьох-чотирьох років, і саме тоді народилася його любов до природи.

"Я навчав дітей і дорослих, усіх охочих, як вижити в дикій природі та харчуватися тим, що можна знайти, як це робили дослідники", - розповів він.

Йому довелось випробувати навички виживання на практиці у кемпінгу в штаті Колорадо в липні минулого року, коли він прокинувся о 4 ранку і зрозумів, що його голова затиснута у щелепі ведмедя.

Копирайт изображения Dylan McWilliams Image caption Ділан Маквільямс після нападу ведмедя у 2017 році (ліворуч) і акули минулого тижня (праворуч)

"Чорний ведмідь схопив мене за потилицю, я намагався відбиватися, штрикаючи його в очі, поки він мене не відпустив", - яскраво змальовує ситуацію Ділан.

Від шуму прокинулись його друзі, але 130-кілограмовий ведмідь, який напав на Ділана, вже пішов геть.

Наступного ранку керівництво парку схопило ведмедя, і після того, як підтвердили, що на його кігтях була кров Ділана, тварину вбили.

На потилиці Ділана лишилось дев'ять шрамів, які болять, коли до них торкаєшся, але навіть такий досвід не позбавив хлопця любові до дикої природи.

"Я завжди любив тварин і проводив з ними стільки часу, скільки міг", - розповідає активний відпочивальник.

Він пояснює ці небезпечні інциденти просто тим, що був у неправильному місці в неправильний час, і додає: "Я не звинувачую акулу, я не звинувачую ведмедя, і я не звинувачую гримучу змію".

Саме гримуча змія напала на Ділана три роки тому під час походу у штаті Юта.

"Я йшов стежкою і подумав, що вдарив кактус, але не міг його побачити, аж потім побачив згорнуту гримучу змію", - розповів Ділан.

17-річний хлопець вирішив не йти до лікарні, адже, на його думку, він зазнав лише "сухого укусу" (укус отруйної тварини, під час якого не виділяється отрута).

"Там було лише трохи отрути, тож кілька днів я почувався не дуже добре", - каже молодий чоловік, який хоче стати поліцейським.

"Ми повинні поважати кордони (тварин. - Ред.), але я не думаю, що я втручався або провокував якийсь з нападів - вони просто відбулися", - вважає він.

Ділан Маквільямс з нетерпінням чекає, коли загояться його рани, щоб повернутися до серфінгу. Попри свою серію невдач, він закликає всіх познайомитися з дикою природою:

"Я все ще ходжу в походи, все ще ловлю гримучих змій, і я так само плаватиму в океані".

Коли його запитали, чи він думає, що матиме інші зіткнення з небезпеками дикої природи, він відповів: "Я сподіваюся, що ні, але я проводжу більшу частину свого часу на природі з тваринами... тож, я думаю, що все може статися".