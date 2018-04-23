Пологи Кейт: як можуть назвати королівську дитину?
Кейт Міддлтон народила третю дитину, і розгорілися розмови про те, як можуть назвати королівське маля.
Фаворитами букмекерів зараз є імена Артур, Альберт і Філіп для хлопчика та Мері, Еліс і Вікторія для дівчинки. Тож виглядає, що публіка чекає на досить традиційне ім'я.
Але експерти кажуть, що врешті-решт на вибір імені можуть також вплинути Міддлтони.
Перших двох дітей герцог і герцогиня назвали традиційними іменами - пов'язаними з попередніми членами королівської родини.
Ім'я Джордж Луїс Александер нагадувало про шість інших британських королів, а також лорда Луїса Маунтбеттена, останнього віце-короля Індії.
А Шарлотта Елізабет Діана - про матір і бабусю Вільяма.
Але чи можуть герцог і герцогиня спокуситися на якесь сучасніше ім'я для третьої дитини?
Експерти сумніваються.
"Традиція відіграє величезну роль для британської королівської родини, навіть у XXI столітті", - каже Джоі Літтл, головний редактор журналу Majesty.
"Напевно, це буде щось, що ми раніше вже зустрічали в іменах принців та принцес", - додає він.
"Родинні зв'язки тут надзвичайно важливі", - додає королівський коментатор Річард Фітцпатрік.
"Ви обиратимете ім'я, яке звучить, пов'язане з родиною та є популярним", - каже він.
"Можливими" варіантами, за його словами, є Вікторія і Альберт.
"Зараз спостерігається спалах інтересу до Вікторіанської епохи. Після успіху телесеріалу "Вікторія" люди цікавляться цими постатями, тож герцог і герцогиня мають нагоду віддати шану одній із величних королівських любовних історій", - вважає пан Фіцпатрік.
Хоча вибір імені обумовлюється традицією, суворого протоколу щодо цього немає.
"Нині немає жорстких правил, все значно вільніше", - каже пан Літтл.
Пан Фіцпатрік каже, що коли королівська родина обирає ім'я, вона тримає на думці три речі.
"Особисті смаки, зв'язок із минулими та сучасними королівськими особами, але також - громадськість", - перелічує він.
"Звісно ж, порадяться з королевою, і хоча вона не обов'язково втручатиметься у вибір, але, без сумніву, знатиме ім'я задовго до того, як його оголосять публічно", - каже експерт.
Фаворити букмекерів
У 2013 році букмекери правильно вгадали ім'я принца Джорджа, але сильно промахнулися щодо принцеси Шарлотти два роки по тому.
У 2015 році їхнім фаворитом було ім'я Еліс.
Нині ставки такі:
- Мері - 4/1.
- Артур - 6/1.
- Еліс - 5/1.
- Вікторія - 9/1.
- Альберт - 11/1.
- Філіп - 11/1.
- Александра - 12/1.
- Фред/Фредерік- 13/1.
- Джеймс - 13/1.
- Діана - 16/1.
- Марія - 18/1.
- Ізабелла - 20/1.
Деяких імен королівські особи можуть уникати, наприклад тих, що належать нинішнім членам родини.
"Якось у минулому було кілька принцес Еліс одночасно, і це створювало певну плутанину", - каже пан Літтл.
А чи може ім'я відповідати популярним смакам?
Найбільш поширеними іменами 2018 року в Британії були Ліам, Ноа, Логан і Олівер для хлопчиків та Емма, Олівія, Єва та Ізабелла для дівчаток.
Але експерти кажуть, що принцесса Єва або принц Логан у квітні навряд чи народиться.
Пан Літтл каже: "Інколи люди відхиляються вбік - це трапляється і з британською королівською родиною, і з іншими".
Наприклад, першу внучку королеви звуть Зара - ім'я, що арабською означає квітку і ніколи не використовувалося в династії раніше.
А син принцеси Анни Пітер Філіпс та його дружина Отем назвали доньку Саванна.
Але в той час як Вільям і Кейт можуть обрати традиційне перше ім'я, у повному імені може знайти відображення міддлтонівський бік родини, кажуть експерти.
"Міддлтонів можуть згадати у другом чи третьому імені", - каже пан Літтл.
"Досить імовірно, що якщо це буде дівчинка, в імені фігуруватиме Філіппа чи Керол - на знак уваги до сім'ї Кейт", - додає він.
Пан Фітцпатрік вважає, що Вільям і Кейт можуть обрати ім'я, що належить вигаданій або історичній постаті, яку вони люблять.
"Я думаю - Артур для хлопчика і Мері для дівчинки. Королева Марія Стюарт стала легендарною постаттю", - каже він.
"А Артур чудовий тим, що поєднав неіснуюче королівство Камелот з егалітарним раєм, а також шукав Святий Грааль".
"Це одна з великих королівських легенд - і я ставлю на це", - підсумовує він.
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