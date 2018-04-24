Кривава війна між шимпанзе в Африці: що стало причиною?

Копирайт изображения Geza Teleki Image caption Боротьба трьох шимпанзе - Гамфрі, Чарлі та Г'ю - стала однією з причин серії вбивств

Це було у січні 1974 року. Шимпанзе на ім'я Годі обідав на самоті, сидячи на дереві в національному парку Гомбе-Стрім в Танзанії.

Захопившись їжею, Годі не помітив, як його оточила група з восьми шимпанзе.

"Він зістрибнув з дерева і побіг, але його наздогнали", - розповідає британський приматолог Річард Ренгем в документальному фільмі BBC "Демонічний примат".

"Один з них схопив його за ступню, інший - за лапу. Його повалили на землю й почали бити. Побиття тривало понад п'ять хвилин. Коли його відпустили, він ледве міг пересуватися", - говорить науковець.

Більше Годі не бачили.

З цього кривавого нападу почалася "чотирирічна війна", названа так відомим британським приматологом Джейн Гудолл. Цей конфлікт розділив шимпанзе в Гомбе і породив хвилю вбивств та насильства. Нічого подібного вченим раніше спостерігати не доводилося.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Війна шимпанзе почалася з вбивства Годі

Точна причина початку цих кривавих подій остаточно не є зрозумілою, каже викладач еволюційної антропології в Дюкському університеті в США Джозеф Фелдблюм.

У березні Фелдблюм опублікував результати дослідження в "Американському журналі фізичної антропології", в якому описує деталі історії "влади, амбіцій та заздрощів", що стали причиною кривавої війни.

Люди та мавпи

84-річний приматолог Джейн Гудолл змінила наше уявлення про шимпанзе, коли з'ясувала, що ці мавпи виготовляють та використовують знаряддя, можуть спілкуватися примітивною мовою та розуміти, про що думають інші представники зграї.

Але пані Гудолл також з'ясувала, що ці тварини можуть бути надзвичайно жорстокими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приматолог Джейн Гудолл досліджувала життя шимпанзе в національному парку в Танзанії кілька десятиліть

Чотири роки вчені стежили та документували те, як шимпанзе зі зграй Касакела та Кахама, які проживали відповідно на півночі і на півдні парку, нападали, били та вбивали один одного.

За цей час третина шимпанзе чоловічої статі в національному парку Гомбе загинула через насильство з боку інших шимпанзе.

"Ця війна ще більше наблизила шимпанзе до нас, ніж я раніше думала", - розповідає Гудолл в документальному фільмі BBC.

Насильство було настільки безпрецедентним і надмірним, що деякі дослідники припустили, що воно було ненавмисно спровоковане самою Гудолл, коли та почала свої дослідження, встановивши годівниці для тварин на станціях спостереження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені знали, що шимпанзе бувають дуже агресивними, але рівень насильства у парку Гомбі-Стрім був для них несподіванкою

Вони припускають, що "дві різні групи шимпанзе співіснували або навіть починали змішуватися, поки Гудолл не почала свої дослідження, а встановлені нею годівниці лише ненадовго звели їх разом і помирили, але незабаром знову відбувся поділ", - йдеться в роботі, опублікованій в журналі Дюкського університету.

"Але нові результати, отримані групами вчених з Дюкського університету і університету штату Аризона, показують, що насправді відбувалося щось більше", - наголошується в дослідженні.

З друзів у вороги

Цього разу дослідники проаналізували, до яких груп належали 19 самців шимпанзе, і наскільки часто вони переходили з однієї групи в іншу протягом семи років до початку війни.

Вони склали схему кола спілкування шимпанзе, відзначаючи, з ким найчастіше вони проводили час.

Коли два шимпанзе приходили до годівниці разом частіше, ніж з іншими мавпами, їх вважали друзями.

"З аналізу можна дійти висновку, що перші кілька років - з 1967 по 1970 рік - самці первісної зграї спілкувалися один з одним", - йдеться в дослідженні Дюкського університету.

Саме в той час почалися перші поділи: деяким подобалося проводити більше часу на півночі парку, а іншим - на півдні.

До 1972 року спілкування між самцями відбувалося вже виключно всередині зграй Касакела і Кахама.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли мавпи з півночі зявлялися на півдні, місцеві шимпанзе зустрічали їх криками та кидали в них гілки

Будь-які зустрічі між мавпами з двох зграй закінчувалися проявами сили: шимпанзе кидали один в одного гілки, кричали та кидалися один на одного.

"Ми чули улюлюкання з півдня і говорили собі: південна зграя пішла у наступ! Мавпи з півночі з криками та загрозливими жестами піднімалися на дерева", - розповідає одна з учасниць дослідження Енн Пусей.

Боротьба трьох

Дослідники вважають, що поділ між шимпанзе у парку став наслідком боротьби за владу між трьома самцями: альфа-самцем Гамфрі, який незадовго до початку війни між мавпами став вожаком та двома шимпанзе з півдня - Чарлі та Г'ю.

Копирайт изображения Konrad Wothe/NPL Image caption Через нестачу самок боротьба шимпанзе ставала більш жорстокою

"Гамфрі був великим. Було відомо, що він кидається камінням, і це лякало, - розповідає пані Пусей. - Йому вдавалося залякувати Чарлі та Г'ю, коли він стикався з ними окремо. Але коли вони були разом, він намагався уникати їх".

На той момент кількість самок було незвично низькою, через що, можливо, боротьба за владу стала більш жорстокою, з'ясували дослідники.

"В результаті ворожнеча охопила не тільки цих самців, які ворогували між собою (Гемфрі, Г'ю та Чарлі. - Ред.)", - йдеться в дослідженні.

Навіть якщо вчені дійдуть висновку, що нетиповість такої поведінки тварин в природі не дозволяє зв'язати вбивства з якимись окремими випадками, це дослідження може стати деяким полегшенням для Гудолл.

"Це все було жахливо", - говорить вона в документальному фільмі, погоджуючись з тим, що її годівниця мимоволі стала причиною зростання насильства серед шимпанзе.

Внаслідок війни між шимпанзе в парку Гомбе всі шимпанзе чоловічої статі з південної зграї Кахама за чотири роки були вбиті. Кількох самок з угруповання побили та викрали, а одну вбили.

"Найсумніше було спостерігати, як в результаті низки подій більша група повністю винищила меншу за чисельністю групу, після чого зайняла її територію", - зазначає пані Гудолл.

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