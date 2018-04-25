Веганський бургер "з кров'ю", вирощений у пробірці

Копирайт изображения Impossible Foods Image caption Виглядає як м'ясо, навіть кровить. Однак чи зможе цей "лабораторний бургер" спокусити затятих м'ясоїдів?

М'ясна промисловість є головним джерелом викидів вуглекислого газу, знищення лісів та одним з найбільших споживачів води. Однак чи зможуть харчові інновації позбавити нас традиційного бажання їсти червоне м'ясо?

19-літній Еван МакКормак дивиться на великий соковитий бургер у місцевому кафе. Він схожий на м'ясо. Пахне м'ясом, навіть кровить, однак це - "лабораторна їжа".

"Мені подобається, що, на відміну від інших веганських бургерів, цей - соковитий та хрусткий", - каже хлопець. - Він імітує не лише смак, але й текстуру м'яса".

Ця котлета з пшениці, кокосової олії та картоплі зможе обдурити навіть "авторитетних м'ясоїдів" в його коледжі.

Автор рецепту - біолог Патрік Браун, засновник стартапу з Кремнієвої долини Impossible Foods.

Пан Браун має амбітні плани повністю відмовитися від використання тварин для "виробництва продуктів харчування" до 2035 року.

Image caption МакКормаку сподобався "соковитий і хрусткий" веганський бургер

Його головна мотивація? Захист довкілля.

Він каже, що, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), тваринництво використовує третину водних і земельних світових ресурсів, а за впливом парникового ефекту поступається лише енергетичній промисловості.

Наприклад, тропічні ліси Амазонії постійно знищуються, щоб звільнити місце для пасовищ та вирощування кормових культур.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Швидкість знищення лісів Амазонки постійно зростає

Однак в цій галузі працює більше мільярда людей та виробляють третину світових обсягів білка, заявляє ФАО. Об'сяг виробництва м'яса на межі тисячоліття становив 229 млн тонн. Очікується, що до 2050 року цей показник зросте до 465 млн тонн.

Тому Патріку Брауну є над чим працювати.

Веганський бургер може стати популярним серед екологів і веганів Кремнієвої долини, однак поки що його подають лише в окремих ресторанах США.

Компанія Impossible Foods виробляє близько 500 тисяч фунтів бургерів на місяць на своєму заводі в Окленді і планує до 2020 року збільшити обсяги виробництва для супермаркетів. Вони також працють над замінниками рибних продуктів.

Image caption В Impossible Foods навчилися імітувати не лише смак, але й текстуру м'яса

Головна складова смачного "м'ясозамінника" - молекула гем (англ. heme), яка міститься в гемоглобіні і відповідає за транспортування кисню. Саме вона робить м'ясо особливим, надаючи йому багатшого смаку і червоного кольору.

В Impossible Foods адаптували існуючі технології, такі як газова хроматографія/масс-спектрометрія та текстурні зонди для аналізу запаху, смаку та текстури м'яса. Вони відтворюють їх в лабораторії за допомогою рослинних компонентів.

Досліждення показали, що 47% людей не змогли відрізнити справжній гамбургер від штучного. Однак Impossible Foods прагне подолати 50-відсотковий бар'єр.

"Наша продукція має бути кращою для наших споживачів, або ми програємо", - каже пан Браун.

Розширення виробництва є великою проблемою, тому компанія активно шукає бізнес-партнерів.

Image caption Чінсяо Янг демонструє одного з роботів американської харчової компанії Just Inc., який допомагає прискорити розвиток харчової галузі

М'ясо з пробірки, або культивоване м'ясо - ще один альтернативний спосіб виробництва цього продукту. Його розробкою займаються харчові стартапи у Кремнієвій долині - Memphis Meats та Just Inc.

Інженер з автоматизації Just Inc. Чінсяо Янг демонструє мені робота, який прискорює аналіз молекулярної взаємодії.

"Ми використовуємо дані та алгоритми, щоб збільшити ймовірність відкриттів", - каже пан Янг.

А старший дослідник Вітор Еспіріту-Санту із гордістю показує колби з клітинами, які "маринуються" в експериментальних "коктейлях росту".

Він, мов митець, впевнено "малює" новий світовий порядок із величезними чанами та купою біфштексів на конвеєрах.

"Це - наша ферма з виробництва чистого м'яса", - говорить пан Еспіріту-Санту. - Обсяг відповідає найбільшій скотобійні в США, однак замість корів ми використовуємо біореактори ємністю 200 тисяч літрів".

І це ще не все

Копирайт изображения Magnum Photos

"Наступним кроком для приготування штучного м'яса може стати біодрук - процес, коли за допомогою біопсії у тварини беруть клітини, а з них 3D-принтер шар за шаром вирощує м'ясо", - говорить пан Еспіріту-Санту.

Він каже, що компанія випустить свій перший м'ясний фарш вже наприкінці 2018 року, а у найближчі кілька років порадує своїх шанувальників більш технологічно складною продукцією.

"Наша кінцева мета - мармурове м'ясо і куряча грудка", - говорить науковець. Він переконаний, що це - цілком реальне завдання.

У лабораторії Memphis Meats вже виготовили "чисте" м'ясо курки, а також фрикадельки.

Копирайт изображения Memphis Meats Image caption В американській компанії Memphis Meats "виростили" штучні м'ясні кульки

Науковці сподіваються, що виробництво штучного м'яса в лабораторних умовах скоротить викиди парникових газів на 90%.

Memphis Meats отримала фінансування від Білла Гейтса, Річарда Бренсона та традиційних постачальників м'яса Cargill та Tyson Foods.

Згідно з даними Allied Marked Research, кожного року ринок продуктів з рослинного м'яса буде зростати на 8,4% і до 2020 року досягне показника у 5,2 млрд.

Але чи зможуть технологічні стартапи похитнути могутність світової м'ясної промисловості?

Повернемося до кафе та Евана МакКормака. Його батько, який уже багато років дотримується веганської дієти, виявляє менше ентузіазму щодо бургера Impossible Foods, ніж його син. Він вважає, що він нічим не відрізняється від інших веганських котлет.

"Він на три долари дорожчий за стандартний бургер", - скаржиться пан МакКормак. Чому? Тому що вони встромили в нього червоний прапорець?"

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