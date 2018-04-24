Планета Уран смердить тухлими яйцями
Планета Уран має хмари, які складаються з сірководню. Цей газ вирізняється неприємним запахом, схожим на запах тухлих яєць.
Можлива наявність цього газу в атмосфері сьомої планети вже давно обговорювалася, але вперше була підтверджена спостереженнями з телескопа на Гаваях.
Неприємний на запах газ був виявлений над гігантською планетою на верхівці хмар.
Група дослідників опублікувала свої результати в журналі Nature Astronomy.
Попри дослідження із наземних телескопів та космічного корабля "Вояджер-2", склад атмосфери Урана залишався незрозумілим.
Вчені давно гадали, чи сірководень (H₂S) або аміак (NH₃) домінують у верхівці хмар льодяного гіганта, однак у них не було чітких доказів.
Дані були отримані за допомогою спеціального приладу - спектрометру інфрачервоного випромінювання на телескопі Північний Джеміні на вершині вулкана Мауна Кеа на Гаваях.
Виявлення сірководню на верхівках хмарах Урану, показує контраст з іншими газовими планетами-гігантами, такими як Юпітер та Сатурн. Переважна частина верхівок хмар Юпітера і Сатурна складаються з аміачного льоду.
Дослідники кажуть, що ці відмінності в атмосферному складі проливають світло на питання про утворення та історію планет.
"Над хмарами залишається лише невелика кількість насичених парів ... І саме тому так складно зловити сліди аміаку та сірководню над верхівками хмар Урану", - сказав доктор Лей Флетчер з Університету Лестера.
"Надзвичайні можливості телескопу Джеміні, нарешті, дали нам такий прорив".
Доктор Патрік Ірвін з Оксфордського університету пояснив: "Якби комусь довелося пройти крізь хмари Урана, то ця людина опинилася б у дуже неприємних та смердючих умовах".