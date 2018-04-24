Планета Уран смердить тухлими яйцями

Копирайт изображения NASA Image caption Дослідження підтвердило давню теорію про атмосферу Урана

Планета Уран має хмари, які складаються з сірководню. Цей газ вирізняється неприємним запахом, схожим на запах тухлих яєць.

Можлива наявність цього газу в атмосфері сьомої планети вже давно обговорювалася, але вперше була підтверджена спостереженнями з телескопа на Гаваях.

Неприємний на запах газ був виявлений над гігантською планетою на верхівці хмар.

Група дослідників опублікувала свої результати в журналі Nature Astronomy.

Попри дослідження із наземних телескопів та космічного корабля "Вояджер-2", склад атмосфери Урана залишався незрозумілим.

Вчені давно гадали, чи сірководень (H₂S) або аміак (NH₃) домінують у верхівці хмар льодяного гіганта, однак у них не було чітких доказів.

Дані були отримані за допомогою спеціального приладу - спектрометру інфрачервоного випромінювання на телескопі Північний Джеміні на вершині вулкана Мауна Кеа на Гаваях.

Копирайт изображения SPL Image caption Відкриття було зроблене за допомогою спостережень з телескопа Північний Джеміні на вершині вулкана Мауна Кеа на Гаваях

Виявлення сірководню на верхівках хмарах Урану, показує контраст з іншими газовими планетами-гігантами, такими як Юпітер та Сатурн. Переважна частина верхівок хмар Юпітера і Сатурна складаються з аміачного льоду.

Дослідники кажуть, що ці відмінності в атмосферному складі проливають світло на питання про утворення та історію планет.

"Над хмарами залишається лише невелика кількість насичених парів ... І саме тому так складно зловити сліди аміаку та сірководню над верхівками хмар Урану", - сказав доктор Лей Флетчер з Університету Лестера.

"Надзвичайні можливості телескопу Джеміні, нарешті, дали нам такий прорив".

Доктор Патрік Ірвін з Оксфордського університету пояснив: "Якби комусь довелося пройти крізь хмари Урана, то ця людина опинилася б у дуже неприємних та смердючих умовах".