У Київ їдуть 50 тисяч туристів. Що їх чекає?

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26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського - фінал жіночої Ліги чемпіонів.

На вихід у фінал Ліги чемпіонів претендують чотири футбольні команди - "Ліверпуль", "Реал", "Баварія" та "Рома".

Перший матч "Ліверпуль" і "Рома" грають 24 квітня, інший - "Реал" та "Баварія" - 25 квітня. Переможці визначаться після матчів-відповідей 1 та 2 травня.

Що чекає іноземних уболівальників у столиці України?

Туристи

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Поліція очікує приїзду до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів понад 50 тисяч іноземних уболівальників. Причому більшість із них будуть приїжджати в Україну неорганізовано.

"На період проведення фіналу Ліги чемпіонів (26 травня) і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травня), крім сил поліції з Києва та інших регіонів, до охорони громадського порядку залучать близько 3 тисяч бійців Національної гвардії," - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

В аеропорту Бориспіль очікують на прибуття додаткових 100 літаків з уболівальниками.

Через велике навантаження аеропорт тимчасово закриє одну з двох злітно-посадкових смуг. Її використають як тимчасовий майданчик для стоянки літаків.

На додаткових рейсах забороняється перевезення багажу.

Кубки

Копирайт изображения Уніан Image caption Києву передали Кубки Ліги чемпіонів УЄФА

21 квітня у Києві пройшла церемонія передачі кубків Ліги чемпіонів УЄФА меру міста Віталію Кличку та президенту Федерації футболу України (ФФУ) Андрію Павелку.

Кубки передали посли фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко і Ія Андрущак (футболістка національної жіночої збірної України).

Після Києва кубки поїхали у десятиденне турне містами України.

Першими кубок прийняли Херсон та Берислав, де перебуває команда "Таврії", яка переїхала туди з Сімферополя.

22 квітня кубки побували у Маріуполі, а 23-го в Дніпрі.

Далі ще три міста:

Харків - 26 квітня, 13:00—20:00, площа Конституції біля історичного музею

Одеса - 29 квітня, 10:00—15:00

Львів - 30 квітня, 17:00—21:00, сквер братів Рогатинців біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу

Місто

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У Києві планують облаштувати чотири фан-зони.

Офіційну фан-зону під назвою "Селище чемпіона" облаштують на Хрещатику.

Там проходитиме фан-фестиваль, буде побудований міні-футбольний майданчик, де пройдуть матчі за участю зірок.

Запланований матч команди друзів Андрія Шевченка проти команди друзів Віталія Кличка.

Одноденну фан-зону хочуть облаштувати на Контрактовій площі.

Ще дві фан-зони для вболівальників розмістять у парку Шевченка та на майданчику перед Палацом "Україна".Також планується у кожному районі столиці зробити тематичні клумби і арт-інсталяції.

До 20 травня планується створення тематичних квіткових панно на основних в'їздах та центральній частині міста.

Також буде встановлено великий надувний макет трофею Ліги чемпіонів розміром до 35 метрів.

Стадіон

Копирайт изображения Уніан Image caption Фінал Ліги чемпіонів пройде на НСК "Олімпійський"

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться на НСК "Олімпійський", який вміщує 70 050 глядачів.

Через підготовку такого масштабного заходу "Динамо" вимушене було переїхати на стадіон ім. Лобановського.

На головному стадіоні країни проведуть профілактику даху, модернізують турнікети і приведуть до ладу прилеглу територію.

Зовнішній вигляд арени кардинально не зміниться.

Модернізації підлягають внутрішні системи, інформаційні та пожежні покажчики, камери відеоспостереження, динаміки і прожектори, місця для преси.

Квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві коштують від 70 до 450 євро.

Заявки на квитки приймалися протягом тижня до 22 березня на сайті УЄФА.