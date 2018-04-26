Чи можна рубати ліс у Чорнобильській зоні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліси - фактор стримування радіонуклідів у Чорнобильській зоні. Чи варто людині втручатися у ситуацію з лісами там?

У Зоні відчуження планують вирубати 900 гектарів лісу - це близько 185 тисяч кубометрів деревини.

Лісництво "Північна Пуща", яке відповідає за ліси у Чорнобильській зоні, наполягає - вирубки пройдуть лише на території згарищ. Додають - без цього ліс може постраждати ще більше.

Утім екологи вважають, що проводити такі масштабні вирубки не потрібно - ліс відновиться сам. Вони також підозрюють "Північну Пущу" у бажанні нажитися на деревині з Зони відчуження, що зашкодить екосистемі.

Більше того, попереджають інші експерти, - через поганий контроль це може призвести до вивезення із Зони "брудної" деревини.

Велика пожежа

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У 2015 році в Чорнобильській зоні сталася найбільша за кілька десятиліть пожежа, яку гасили навіть авіацією.

За оцінками Державного спецпідприємства "Північна Пуща", тоді загинуло понад 6 тисяч гектарів лісових насаджень.

З того часу в Зоні залишаються згарища поруч з уцілілими лісами.

Image caption Лісничий Сергій Халаш (на передньому плані) та керівництво "Північної Пущі" під час громадських слухань у Мінприроди пояснюють - суцільна вирубка є вимушеним заходом для відновлення лісу

"Північна Пуща" підготувала проект вирубки частини цих масивів.

Там запланували "суцільну санітарну вирубку" на 900 гектарах, де, за словами лісників, знищено понад 90% дерев.

"Це вимушений захід, коли по-іншому врятувати насадження неможливо", - розповідає BBC News Україна головний лісничий "Північної Пущі" Сергій Халаш.

Image caption Вирубку планують провести у східній та центральній частинах Зони відчуження. На картах ці ділянки позначені білим - як неживий ліс

А директор "Пущі" Роман Бондаренко пояснює - ці згарища несуть небезпеку розповсюдження радіації, якщо пожежа повториться і перейде на інші ліси:

"Коли дерево стоїть, воно може і не "фонити". Але під час згоряння відбувається викид радіонуклідів, які так можуть мігрувати за межі Зони".

"Корені згнили, від вітру дерева падають і захаращують проїзди, пожежники не можуть оперативно доїхати при пожежі", - додає він.

Ще одна небезпека - розповсюдження у таких місцях шкідників, наприклад, короїдів, які можуть поширитися на здоровий ліс, відзначають у "Північній Пущі".

Залишити, як є?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Пожежа 2015 року сталася через підпал чи з необережності, дійшли висновку в ДСНС

Однак екологи кажуть: проводити таку масштабну вирубку у Зоні відчуження не потрібно.

По-перше, вважають вони, у цих масивах можуть жити до 50 видів червонокнижних комах.

"Щоб на площі 900 гектарів не жив жодний рідкісний вид - такого бути не може", - розповідає аналітик організації "Екологія-Право-Людина" Петро Тєстов.

По-друге, за вирубкою може стояти банальне бажання отримати зиск від продажу деревини.

"Насправді вирубуються не лише згарища. Заплановано робити великі протипожежні смуги шириною до 100 м. Тобто, "Північна Пуща" працює, як звичайний лісгосп - проводять рубки і реалізують деревину", - звертає увагу Петро Тєстов.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Петро Тєстов вважає, що таку масштабну вирубку лісів проводити не потрібно

"Тут явно є комерційне бажання заробити на рубках у Чорнобилі", - впевнений він.

Еколог додає, що проконтролювати, скільки лісу реально виріжуть, неможливо через закритість Зони.

"Як ви проконтролюєте обсяг рубок у Чорнобильській зоні, куди важко потрапити? Навіть на звичайних територіях важко виявити, чи не вирізали там зайвих 10-20% деревини", - запитує Петро Тєстов.

Він припускає, що загалом мова може йти десятки тисяч кубометрів деревини.

Утім, лісничий Сергій Халаш каже - залишити все, як є, не можна, бо самостійно ліс відновлюватиметься багато років.

"Територія згарища дуже велика... Стіна живого лісу - далеко, й саме по собі насіння на таку відстань не потрапить. Це буде дуже тривалий процес", - пояснює він.

Радіоактивна деревина?

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Керівництво "Північної Пущі" у розмові з BBC News Україна запевнило - будь-яка вирубка лісу у Зоні відчуження супроводжується ретельним контролем від різних органів.

Наприклад, дозвіл потрібно отримати від лісопатологів, які перевіряють, чи живуть на ділянках вирубки червонокнижні види. Якщо їх виявлять, то дозвіл не вирубку не дадуть.

Директор "Північної Пущі" Роман Бондаренко додає, що його підприємство взагалі проходить багато перевірок - понад 70 за останні два роки.

На питання, куди діватимуть деревину, він каже про кілька варіантів.

Якісну деревину, яку хоч якось можна використовувати, справді планують реалізувати.

Неякісну - спалять.

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У Зоні відчуження є плани побудови електростанції, яка вироблятиме електроенергію від спалення дров (така вже працює в Іванкові).

Це - один з інвестпроектів зі створення альтернативних джерел енергії, які уряд планує запровадити в Чорнобильській зоні.

Постає питання і щодо "забрудненої" радіацією деревини.

За словами Романа Бондаренка, зрізані дерева перевірятимуть на вміст стронція, цезія та інших радіоактивних речовин.

Якщо ці показники перевищать норму, то деревину необхідно буде безпечно знищити.

Для цього діє "інсинератор" - установки спалювання радіоактивної деревини.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Піч-інсинератор для спалювання радіоаткивних відходів

На них стоять спеціальні фільтри, які блокують радіоактивний дим, а золу захоронюють у спеціальних герметичних контейнерах.

Завдяки "інсинератору" будинки в Чорнобилі, які ще використовуються, забезпечені теплом.

"На жаль, Зона відчуження вже "брудна". І те, що там залишилося, треба використовувати", - додає Роман Бондаренко.

Він також запевняє, що вивезти деревину з Зони незаконно неможливо - периметр охороняється.

Утім, екологи контролю не довіряють.

На питання BBC News Україна про те, чи справді радіоактивна деревина може потрапляти за межі Зони, чи це - один з "міфів про Чорнобиль", еколог Володимир Борейко відповідає, що це справді можливо.

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Особливо, коли мова йде про незаконну вирубку.

"Якщо цей ліс старий, як кажуть лісники "стиглий-перестиглий", то там дійсно дуже багато радіонуклідів… А незаконна вирубка там була, є і буде", - вважає він.

"З нею не борються, бо є зацікавлені особи. Так само, як і з вирубками лісів у Карпатах", - додає еколог.

Володимир Борейко не уточнює, про кого саме йде мова, однак зазначає, що ситуація з незаконною вирубкою лісу загалом погіршилася по всій країні через рішення уряду призупинити частину перевірок під егідою зменшення тиску на бізнес.

"Ми поїхали, знайшли вирубку, написали лист до екоінспекції. А вона не може виїхати, бо уряд її заблокував на підставі захисту бізнесу", - нарікає захисник довкілля.

Письменник та сталкер Маркіян Камиш, який бував у "нетуристичних місцях" Зони, розповідає BBC News Україна, що не раз натикався на вирубки у різних її частинах (які, утім, могли бути плановим розчищенням просік чи санітарними заходами. - Ред.).

Щоб зробити прозорішим процес вирубки лісів - санітарної чи будь-якої іншої - він закликає інших сталкерів фіксувати підозрілі місця з вирубаними деревами.

Копирайт изображения Олег Паскарь Image caption Письменник і сталкер Маркіян Камиш вважає, що "нелегальні туристи" в Зону також можуть допомогти з виявленням незаконних вирубок

"Треба робити це з прив'язкою до місця та дати (відеозапис годинника з датою, телефону і т.п. та усний коментар з приводу конкретного місця) та викладати матеріали у публічний доступ, розсилати у медіа з відповідними коментарями", - радить Маркіян Камиш.

Так, на його думку, можна стимулювати громадські розслідування щодо того, чи справді Чорнобильський ліс вирубують незаконно.

"Ніхто не возитиме офіційних туристів на нелегальні вирубки", - додає він.

Коли почнеться?

Рішення про вирубку 900 гектарів лісу в Зоні відчуження має пройти ще цілий етап узгоджень і перевірок.

Роман Бондаренко не виключає, що вирубка може і не початися у 2018 році.

Більше того, вона може виявитися досить дорогою для держпідприємства - ліс потрібно не лише вирізати, а й засадити заново.

Утім, впевнений керівник "Північної Пущі", "якщо залишити все, як є, не буде виконуватися бар'єрна функція лісу з нерозповсюдження радіонуклідів".

Про значення лісу у Зоні відчуження - біолог Сергій Гащак, Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки:

Копирайт изображения Сергій Гащак Image caption Сергій Гащак з міжнародної радіоекологічної лабораторії Чорнобильського центру працює у лісах Зони вже багато років

У Зоні відчуження ліси - головний фактор стримування міграції радіоактивних речовин. Будь-який вплив на ліси призводить до дестабілізації.

Вони захищають поліські легкі ґрунти від ерозії, дефляції, очищають повітря від аерозолів, сприяють підвищеній зволоженості.

Зона відчуження тоді безпечна, коли вона під здоровим лісом...

Було б набагато краще, якби людина дозволила лісам розвиватися природним шляхом, а якщо і саджати щось, то листяні породи.

Треба не рубати, а берегти і найстаріші насадження регіону, їх дуже мало (може 10-15% у віці понад 100 років), але саме там можна знайти чимало рідкісних видів рослин і тварин.

З мого досвіду, найцінніші ліси ростуть у північно-західному секторі Зони (між селами Луб'янка, Товстий Ліс, Денисовичі, Вільча, Клівін), та на південному-сході (Кошівка, Паришів, Ладижичі)...

У таких лісах можуть спокійно жити і зубр, і ведмідь, і багато великих птахів.

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