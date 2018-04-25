Кулінарний фотограф року: найкращі фото їжі
Фотографи із 60 країн світу взяли участь у цьогорічному конкурсі зображень їжі Pink Lady Food Photography. Загалом журі отримало майже 40 тисяч зображень. Ми публікуємо кращі з них.
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Noor Ahmed Gelal
Індійці приготувалися до святкової трапези після посту в одному з храмів Дакки. Це фото Нура Ахмеда Гелала отримало головний приз конкурсу.
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Victor Pugatschew
Віктора Пугачова визнали найкращим "винним" фотографом. На цій світлині вичавлений сік винограду шардоне зливають у діжку. Знімок був зроблений у французькому регіоні Шампань.
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Debdatta Chakraborty
Фото Дебдатти Чакраборті стало переможцем у номінації "Збір урожаю". На знімку - рибалки закидають сітки в річку в індійській Бенгалії.
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Aniko Lueff Takacs
Аніко Лойф - найкраща серед фуд-блогерів. На її фото лавандовий мед стікає з дерев'яного ковша на соти.
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Tom Parker
У номінації "Сервування столу" перемогло зображення Тома Паркера: шеф-кухар подає страву відвідувачам ресторану в одному з готелів Картахени (Колумбія).
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Michael Meisen
Майкл Майсен із цим фото "яблучного суцвіття" переміг у номінації "Одне яблуко щодня".
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Oliver Hauser
Це фото Олівера Гаусера входить до серії зображень "Адам готує для Єви". Його визнано найкращим серед вже оприлюднених робіт в категорії "Їжа з книги".
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Andy Grimshaw
У категорії "Найсоковитіший колір" переміг знімок Енді Грімшоу зі стручками фасолі.
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Guillaume Flandre
Гійом Фландр сфотографував овець біля ринку в столиці Сенегалу Дакарі. Цю світлину визнали найкращою в категорії "Їжа на природі".
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Guillaume Flandre
Ще одне фото Гійома Фладра перемогло в номінації "Родинна трапеза". На знімку - батько і дідусь фотографа готують страви для різдвяного столу.
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Linda Taylor
Це фото випічки з грушами Лінди Тейлор - переможець у номінації "Їстівний портрет".
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John Carey
Джон Кері зафіксував, як відомий кухар Калум Франклін випікає пироги. Фото - переможець в номінації "Приготування їжі".
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Probal Rashid
Світлину Пробала Рашида визнали найкращою в номінації "Їсти, щоб жити". На знімку - рибалка Локман Міа з Бангладеш куховарить прямо в човні.
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Derek Snee
Дівчина готує каталонську паелью на різдвяному ярмарку в Ньюкаслі. Зображення Дерека Сні перемогло в номінації "Британські фестивалі їжі".
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Jade Nina Sarkhel
Британський фотограф Джейд Ніна Шархель сфотографувала в Мумбаї жінок, які стоять у черзі, щоб замовити хліб для індійського свята Дівалі. Світлина отримала приз у номінації "Їжа на продаж".
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Paul Steven
Пол Стівен сфотографував корів породи хайленд на свій телефон. Знімок переміг у відповідній номінації - "Фото, зроблені смартфоном".
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Becci Hutchings
Переможцем серед студентських фотографій стало зображення меду в сотах Беккі Гатчінгс