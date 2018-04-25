Кулінарний фотограф року: найкращі фото їжі

  • 25 квітня 2018

Фотографи із 60 країн світу взяли участь у цьогорічному конкурсі зображень їжі Pink Lady Food Photography. Загалом журі отримало майже 40 тисяч зображень. Ми публікуємо кращі з них.

  • Храм у Дацці Noor Ahmed Gelal

    Індійці приготувалися до святкової трапези після посту в одному з храмів Дакки. Це фото Нура Ахмеда Гелала отримало головний приз конкурсу.

  • Вичавлений сік винограду сорту Шардоне зливають в діжку. Victor Pugatschew

    Віктора Пугачова визнали найкращим "винним" фотографом. На цій світлині вичавлений сік винограду шардоне зливають у діжку. Знімок був зроблений у французькому регіоні Шампань.

  • Рибалки закидають свої сітки в річку в індійській Бенгалії Debdatta Chakraborty

    Фото Дебдатти Чакраборті стало переможцем у номінації "Збір урожаю". На знімку - рибалки закидають сітки в річку в індійській Бенгалії.

  • Лавандовий мед стікає з дерев'яного ковша на шматки сот Aniko Lueff Takacs

    Аніко Лойф - найкраща серед фуд-блогерів. На її фото лавандовий мед стікає з дерев'яного ковша на соти.

  • Сервування столу Tom Parker

    У номінації "Сервування столу" перемогло зображення Тома Паркера: шеф-кухар подає страву відвідувачам ресторану в одному з готелів Картахени (Колумбія).

  • Майкл Майсен і його фото "яблучного суцвіття" Michael Meisen

    Майкл Майсен із цим фото "яблучного суцвіття" переміг у номінації "Одне яблуко щодня".

  • "Адам готує для Єви" Oliver Hauser

    Це фото Олівера Гаусера входить до серії зображень "Адам готує для Єви". Його визнано найкращим серед вже оприлюднених робіт в категорії "Їжа з книги".

  • Зелений горох Andy Grimshaw

    У категорії "Найсоковитіший колір" переміг знімок Енді Грімшоу зі стручками фасолі.

  • "Їжа на природі" Guillaume Flandre

    Гійом Фландр сфотографував овець біля ринку в столиці Сенегалу Дакарі. Цю світлину визнали найкращою в категорії "Їжа на природі".

  • "Родинна трапеза" Guillaume Flandre

    Ще одне фото Гійома Фладра перемогло в номінації "Родинна трапеза". На знімку - батько і дідусь фотографа готують страви для різдвяного столу.

  • Фото випічки з грушами Linda Taylor

    Це фото випічки з грушами Лінди Тейлор - переможець у номінації "Їстівний портрет".

  • Калум Франклін випікає пироги John Carey

    Джон Кері зафіксував, як відомий кухар Калум Франклін випікає пироги. Фото - переможець в номінації "Приготування їжі".

  • Фото Пробала Рашида Probal Rashid

    Світлину Пробала Рашида визнали найкращою в номінації "Їсти, щоб жити". На знімку - рибалка Локман Міа з Бангладеш куховарить прямо в човні.

  • Дівчина готує каталонську паелью на різдвяному ярмарку в Ньюкаслі Derek Snee

    Дівчина готує каталонську паелью на різдвяному ярмарку в Ньюкаслі. Зображення Дерека Сні перемогло в номінації "Британські фестивалі їжі".

  • Жінки, що стоять в черзі Jade Nina Sarkhel

    Британський фотограф Джейд Ніна Шархель сфотографувала в Мумбаї жінок, які стоять у черзі, щоб замовити хліб для індійського свята Дівалі. Світлина отримала приз у номінації "Їжа на продаж".

  • Корови породи Хайленд Paul Steven

    Пол Стівен сфотографував корів породи хайленд на свій телефон. Знімок переміг у відповідній номінації - "Фото, зроблені смартфоном".

  • Мед Becci Hutchings

    Переможцем серед студентських фотографій стало зображення меду в сотах Беккі Гатчінгс

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