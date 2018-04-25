Gmail додає опцію самознищення листів

Копирайт изображения Getty Images/Google Image caption Можливість встановити таймер на емейли допоможе знизити ризик порушення конфіденційності даних

Сервіс електронної пошти Google додає можливість зробити недоступним повідомлення після встановленого часу. Таку опцію розробили через запровадження жорстких правил захисту даних у ЄС.

Новий "конфіденційний режим" також обмежуватиме пересилання, копіювання, завантаження чи друкування кореспонденції, яку відправили через Gmail і в якої закінчився термін активності.

Нововведення є частиною більш глобального оновлення сервісу.

Один з експертів зазначив, що такі опції "вже давно назріли", і це допоможе Google втримати більше корпоративних клієнтів.

"Це не є щось унікальне. Інші платформи, такі як Microsoft Exchange, дозволяють використовувати плагіни, щоб зробити щось подібне", - каже технічний консультант Кріс Грін.

"Але жоден із поштових сервісів, які базуються на "хмарних сховищах", досі не запропонував цієї функції захисту даних".

Законодавство про захист даних

Копирайт изображения Google Image caption Налаштування конфіденційного режиму дозволяють користувачам визначати, коли конфіденційна інформація перестане бути доступною для перегляду

Оскільки віддалено стирати електронні листи з чийогось комп'ютера після завантаження неможливо, функція самознищення відправляє посилання на сторінку, де можна побачити конфіденційний контент, замість включити матеріал в оригінальне повідомлення.

Як додатковий захід безпеки, одержувачам, можливо, доведеться вводити пароль, щоб відкрити посилання.

Функції заборони копіювання не захистять у випадку, якщо хтось зробить скріншот чи фото дисплея комп'ютера, але вони призначені для мінімізації ризику випадкового передавання конфіденційних даних іншій стороні, що може порушувати правила захисту даних.

Цей крок відбувається за місяць до того, як набере чинності нове законодавство про захист даних у ЄС - Загальні правила захисту даних (GDPR - the General Data Protection Regulation).

Згідно з правилами, організації мають повідомляти місцевих інспекторів з догляду за даними про порушення впродовж 72 годин з моменту його виявлення. Також збільшується суму штрафу за невиконання цієї вимоги.

Google почав тестування нових функції, які вже доступні окремим користувачам у меню налаштувань.