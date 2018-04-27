Хто даватиме киянам світло і тепло після Київенерго?

Копирайт изображения UNIAN

27 квітня витікає термін дії угоди, за якою з 2001 року "Київенерго" управляла тепловим господарством української столиці й постачала гарячу воду та опалення. Останні сім років вона належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

За два дні до завершення угоди Київрада вирішила частково подовжити співпрацю з "Київенерго" до кінця липня.

Увесь цей час "Київенерго" й надалі керуватиме ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють тепло для киян, а також сміттєспалювальним заводом "Енергія", що також забезпечує майже чверть потреби міста в опаленні і гарячій воді.

Теплові мережі, теплові пункти, котельні і лічильники вже з 1 травня мають відійти новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго".

Влада розраховує, що до нового опалювального сезону саме ця компанія стане головним постачальником гарячої води і опалення для киян.

При цьому, як запевняє мер Віталій Кличко, "глобальні плани міста - модернізувати теплоенергетичне постачання і повернути контроль за його роботою - залишаються незмінними".

У "Київенерго" кажуть, що усіляко сприятимуть цьому, й навіть вже готують тепломережі до наступної зими, хоч вже й не постачатимуть киянам опалення.

"Організація докладає всіх зусиль, аби процес передачі був безболісним для міста, безперервним з точки зору технологічного процесу", - заявив генеральний директор ПАТ "Київенерго" Олександр Фоменко.

Хто заступає на місце "Київенерго"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Київські ТЕЦ ще три місяці залишатимуться під управлінням "Київенерго"

Майже 17 років тому Київ і "Київенерго" уклали договір на управління енергетичним комплексом столиці.

У 2011 році акціонером "Київенерго" стала компанія ДТЕК, що входить до контрольованої Рінатом Ахметовим фінансово-промислової групи СКМ.

Термін дії договору на використання ТЕЦ, теплових мереж та інших енергетичних об'єктів столиці витікав 31 грудня 2017 року. Аби кияни могли перезимувати з теплом, угоду подовжили до 27 квітня 2018.

Із кількох варіантів того, що міська влада називає поверненням контролю над енергетикою Києва громаді міста, обрали варіант передачі майна новому комунальному підприємству "Київтеплоенерго".

Взимку 2017-2018 років ця компанія взяла на себе забезпечення теплом жителів двох районів столиці - Дарницького і Дніпровського.

Наприкінці березня статутний капітал підприємства збільшили із 5 тисяч до 1,2 млрд грн за рахунок бюджету Києва.

Паралельно із цим відбувався аудит діяльності співпраці міста із "Київенерго" та інвентаризація майна, яке компанія повертає столиці.

Загалом "Київенерго" має передати місту майже 90 тисяч об'єктів, але ще й досі на офіційному сайті компанії залишається гасло: "Тепло і світло для киян".

Що буде із тарифами?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вимоги киян п'ятирічної давнини до "Київенерго" і сьогодні виглядають актуальними

Ліцензію на постачання гарячої води і опалення видає Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Вона ж визначає тарифи на постачання цих послуг.

Але обрахування тарифів залежить від реальних технічних характеристик і показників роботи підприємства. А їх у компанії "Київтеплоенерго", яка фактично не надавала послуг, просто немає.

Міська влада Києва сподівалася, що "Київтеплоенерго" може "успадкувати" тарифи від "Київенерго", і навіть подала відповідний законопроект до парламенту.

Проте поки що цей законопроект розглянув лише профільний комітет.

До цього додалася і ще одна проблема: ротація у складі НКРЕКП, через яку в комісії немає кворуму для ухвалення рішень.

Це одна з причин, чому угоду із "Київенерго" продовжили.

"Зараз ми не можемо гарантувати, що комісія запрацює завтра або через тиждень", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

У КМДА також поки що запевняють, що тарифи на гарячу воду і тепло для киян залишаться незмінними.

Однак, зважаючи на заяви влади про те, що потрібні інвестиції, щоб підготувати мережі до зими, можна припустити, що покривати ці витрати будуть саме через тариф.

Питання без відповіді

Копирайт изображения UNIAN Image caption Складна і велика система теплопостачання у Києві передбачає, що припинення відносин із "Київенерго" триватиме довше, ніж термін угоди про управління

Навіть попри те, що договір міста з "Київенерго" ось-ось завершиться, досі невідомо, хто сплачуватиме борги "Київенерго".

Згідно із даними "Нафтогазу", компанія заборгувала 5 млрд грн за газ для ТЕЦ. У "Київенерго" кажуть про 4,7 млрд грн.

Половину цієї суми - це борги держави за виплату субсидій.

Оглядачі не виключають, що ці борги буде змушена оплатити громада Києва.

Так само невідомо, яким чином "Київенерго" домагатиметься компенсації за свої інвестиції у підтримку комунального майна у робочому стані всі ці роки.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У "Київенерго" оцінили інвестиції у столичні тепломережі у 2 млрд грн після входження компанії до складу ДТЕК

У КМДА кажуть, що за всі ці роки "Київенерго" так і не змогла по-справжньому модернізувати теплове господарство столиці.

У "Київенерго" кажуть, що за час дії угоди основний акціонер компанії ДТЕК сплатив за використання комунального майна в бюджет Києва 375 млн грн.

Крім того, у капітальні ремонти, реконструкції та інші поліпшення комунального майна інвестували 2,9 млрд грн, із них 2 млрд грн - після входження "Київенерго" до складу ДТЕК.

Зокрема, компанія вклала близько 500 млн грн у заміну майже 200 км тепломереж. Із посиланням на незалежний аудит, у "Київенерго" також твердять, що власним коштом поліпшили стан комунального майна на суму понад 900 млн грн.

Проте поки що Київрада цих сум не визнає. Натомість планує провести ще одну інвентаризацію майна - вже після того, як його повністю передадуть і закріплять за "Київтеплоенерго".

Поки що столична влада озвучила лише суму, що потрібна для первинних капітальних ремонтів, аби підготувати тепломережі до нової зими, - близько 4 млрд грн.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У КМДА розраховують, що основна маса працівників перейде до комунального підприємства із "Київенерго". Звідти ж можуть викупити і спеціальну ремонтну техніку

Без однозначної відповіді залишається і питання щодо працівників, які забезпечуватимуть роботу теплового комплексу столиці.

За словами Петра Пателеєва, "Київтеплоенерго" вже зараз готове взяти у штат понад 7,5 тисяч працівників. 5 тисяч працівників перейдуть із "Київенерго" до 1 травня.

Оглядачі також припускають, що із "Київенерго" мають також домовитися про передачу спеціального обладнання і транспорту.

Раніше столична влада не виключала, що його викуплять у "Київенерго" за 300-400 млн грн.

Окрім тепла "Київенерго" також постачало киянам електрику.

Із 1 березня у платіжках постачальником послуг є ПАТ "ДТЕК Київські електромережі".

У КМДА кажуть, що визначатимуться пізніше із тим, хто управлятиме комунальними електромережами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко говорив про те, що вони хочуть залучити іноземних партнерів до управління тепловим господарством столиці.

Однак енергетичні об'єкти Києва, які зношені на понад 70%, навряд чи є привабливим активом для інвесторів.

Окрім того, їх можуть також відлякати майбутні позови, якщо питання боргів теплового господарства столиці дійде до судів.