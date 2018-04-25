Спалений ромський табір: чи відповідатимуть націоналісти?

Копирайт изображения Сергій Мазур Image caption Про спалення наметів у поселенні ромів 21 квітня повідомили представники націоналістичної організації С14

Національна Поліція розпочала два кримінальні провадження через напад на табір ромів у Києві.

Інцидент трапився ще 20 квітня на "Лисій горі" у Голосіївському районі міста.

Відповідальність за напад взяли на себе представники націоналістичної організації С14.

Але провадження відкрили лише тепер, за фактом оприлюднення відео.

"Сьогодні у мережі Інтернет з'явилося відео неправомірних дій невідомих осіб щодо громадян, які перебували в урочищі "Лиса гора". Опубліковане відео стало підставою для негайного внесення відомостей у Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції м. Києва", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Як повідомили у поліції, справу розслідують за статтями про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової чи національної належності та хуліганство.

"Правоохоронці просять свідків та очевидців інциденту, які перебували на місці події, звернутися до столичної поліції для надання свідчень", - йдеться у повідомленні.

Відео опублікувало у Youtube видання "Лівий берег".

На ньому видно, як група молодиків біжать за ромами, серед яких були жінки та діти.

Деякі молодики у балаклавах кидали у сторону ромів каміння та розпилювали в їхній бік сльозогінний газ.

21 квітня координатор С14 Сергій Мазур розмістив у Facebook фото із палаючими наметами із підписом "Ци...ан на Лисій горі більше немає".

Як роз’яснив активіст, ромів попереджали про можливий напад, але "лише частина покинула табір у парку".

"Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили,"- йдеться у повідомленні.

Напередодні на захист ромів виступила організація "Amnesty International".

Правозахисники вимагали офіційної реакції влади та невідкладного розслідування нападу.

За їхніми словами, роми викликали поліцію, однак правоохоронці, які приїхали, порадили їм швидше їхати з Києва.

"Наступного дня поліція заявила, що до них не надходили заяви з приводу погрому і, відповідно, вони не можуть прокоментувати цей інцидент," - кажуть в "Amnesty International".

"Мішенню для таких нападів може стати і стає будь-хто: роми, жінки, антикорупційні активісти, євреї, ЛГБТІ, журналісти, митці, студенти, письменники. Ніхто зараз не може бути впевнений, що не стане наступною жертвою зграї радикалів, які відчули свою безкарність,"- заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.