"Три удари у спину": в чому Угорщина звинувачує Україну

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Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив з новою жорсткою заявою щодо України.

Він звинуватив українську владу в цілеспрямованій, "ненависницькій" кампанії проти національних меншин, зокрема, угорців Закарпаття.

За словами пана Сіярто, українська влада завдала їм три удари у спину, тому про зняття "блокади" атлантичної інтеграції України не може бути й мови.

"Удари" Сіярто

Першим таким ударом пан Сіярто назвав "Закон про освіту", який ухвалили в Україні у вересні 2017 року.

За його словами, цей закон суттєво обмежив "права національних меншин на отримання освіти рідною мовою".

7 стаття закону передбачає, що навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин відбуватиметься лише у початковій школі. Раніше таке навчання було можливе і в середній, і у вищій школі.

У Будапешті розцінюють ухвалений документ як обмеження прав угорської меншини і порушення ст. 22 Конституції України про неприпустимість звуження прав і свобод громадянина. Саме тому Будапешт блокує співпрацю України з НАТО.

У виступі Петер Сіярто зазначив, що Україна досі не веде переговорів з представниками національних меншин щодо цього закону.

"Другим ударом" угорський чиновник назвав визнання неконституційним у лютому цього року закону про засади державної мовної політики, так званого "закону Ківалов-Колесніченка".

Згідно з його положеннями, регіональною ставала мова, кількість носіїв якої становила 10% і більше від населення регіону. Тобто й угорська мова на Закарпатті.

Будапешт такий документ задовольняв. Рішення Конституційного суду згодом викликало критику МЗС Угорщини.

Вітм, своє невдоволення законом про освіту та скасуванням закону Ківалова-Колесніченка в Будапешті висловлювали неодноразово.

Саме тому найбільше значення мала заява Петера Сіярто про "третій удар". Це запропонований президентом Порошенком проект №8297, який передбачає зміни до закону про громадянство.

Мова йде про нові заходи щодо позбавлення паспортів України осіб з подвійним громадянством.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вже неодноразово робив різкі заяви щодо дій української влади

Що за проект про громадянство?

Законопроект №8297 визначений президентом "як невідкладний для позачергового розгляду".

Зараз він проходить опрацювання в кількох комітетах Ради. На пленарних засіданнях його ще не розглядали.

Як і в чинному законі, у проекті йдеться, що підставою для втрати громадянства є "добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття".

Під "добровільним набуттям" мається на увазі випадки, коли громадянин України звертався щодо набуття такого громадянства в державні установи іншої держави.

Набуття громадянства Росії внаслідок анексії Криму, наприклад, не вважається добровільним

У 19статті запропонованого проекту містяться нові жорсткі норми. Наприклад, позбавляти його будуть у випадках, коли громадянин України брав участь у виборах в іншій державі - "скористався виборчим або іншим правом, яке йому надає іноземне громадянство, чи виконав обов'язки, які на нього покладає іноземне громадянство".

Так участь громадян України у виборах у Росії або Угорщині може призвести до втрати громадянства.

Також, згідно із законопроектом, громадянина України можуть позбавити громадянства, якщо він "скористався під час виїзду з України, в'їзду в Україну паспортним документом іноземної держави, що зафіксовано посадовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України".

Тобто, якщо при перетині кордону використовувався угорський паспорт, це може бути підставою для втрати громадянства України.

Наслідки та інтеграція у НАТО

Для Будапешта питання подвійного громадянства закарпатськими угорцями є чутливим. Воно розглядається як інструмент збереження зв'язків громади з історичною батьківщиною.

У лютому 2015 року влада Угорщини оприлюднила інформацію, що 94 тисяч етнічних угорців на Закарпатті отримали паспорти за спрощеною процедурою. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар минулого тижня в інтерв'ю Радіо Свобода припустив, що власниками угорських паспортів є 100 тисяч громадян України.

Для уряду Віктора Орбана закарпатські угорці важливі ще і як виборці.

У заяві 24 квітня Петер Сіярто наголосив, що Україна поєднує спробу якнайшвидше приєднатися до НАТО з намаганням позбавити паспортів громадян, які також мають громадянство інших членів НАТО.

"Україна стверджує, що громадяни з подвійним громадянством становлять ризик для національної безпеки", - розкритикував він політику Києва.

Пан Сіярто пообіцяв, що Угорщина, попри тиск збоку інших країн НАТО, й далі блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО.

Будапешту вдалося зірвати вже три таких засідання, зокрема зустріч за участі міністра закордонних справ Павла Клімкіна, яка планувалася на 27 квітня.

В інтерв'ю BBC News Ukrainian заступниця генерального секретаря альянсу Роуз Геттемюллер наголосила, що "двосторонні проблеми треба вирішувати поміж собою й не виносити їх на багатосторонній майданчик, як-от НАТО", а консенсус є важливим для збереження єдності альянсу.

"Закликаємо обидві країни якомога швидше вирішити свою спільну проблему. Ми б дуже хотіли скликати комісію Україна-НАТО не лише на рівні послів, але й вищому", - зазначила вона.

Це означає, що НАТО не планує модифікувати, а тим більше змінювати правило консенсусу, яким користується Будапешт для блокування засідань за участі України.

Тому подальший розвиток співробітництва України з НАТО залежить від здатності Києва та Будапешта йти на поступки один одному.

Від початку суперечки щодо "Закону про освіту" у вересні 2017 року жодна зі сторін на такі поступки не йде.