Як росіянки їдуть за чоловіками в "ІД"

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Image caption "Гламурна дівчина, дуже красива. Спортивна талія, прес, таке накачане тіло", - описує Ірада свою сестру Рушену до виїзду в "ІД"

В центральній жіночій в'язниці Багдада чекають на суд близько 50 жінок з Росії, які побували в "Ісламській державі". Майже всі вони з дітьми, майже всі потрапили в "ІД" слідом за чоловіками. Багато з них провели півроку в полоні іракського військового угрупування. В Іраку їм загрожує довічний термін і навіть смертна кара. В Росії за них борються родичі, які стверджують, що їх близькі невинні. Російська служба Бі-бі-сі розказує історії дівчат.

На початку грудня 2017 року уродженка Сімферополя Ірада Тахіржанова отримала повідомлення у WhatsApp з невідомого номеру: "Привіт. В мене є новини про твою сестру Рошанну". Дівчина у відповідь відправила одразу сім повідомлень підряд:

"Добрий вечір.

Які новини

Хто ви

Вона жива

???

Де вона

Дайте мені відповідь"

Ніяких новин про молодшу сестру в Іради на той момент не було майже чотири місяці, з того часу як та в серпні вийшла на зв'язок з міста Тель-Афар в Іраку. Населений пункт в 50 кілометрах на захід від Мосула на той момент був під контролем "Ісламської держави". Після звільнення іракською армією Мосула - битва за місто продовжилась дев'ять місяців - оплот "ІД" перемістився саме в Тель-Афар.

Рушена розповіла сестрі, що її чоловік загинув і що вона шукає можливості вибратись з території "ІД". Через кілька днів почалися бомбардування міста, потім штурм, який тривав тиждень. Після цього Рушена на зв'язок не виходила.

Співбесідник відповів: "Я можу не тільки російську мову арабську". Ірада припустила, що він користувався електронним перекладачем. "Я люблю допомагати Рошанні знати ї новини та здоров'я, - запропонував незнайомець. - Говорити з нею не так добре його сином Адамом". Ірада згадує, що розшифрувала це повідомлення приблизно так: зараз поговорити з сестрою не можна. Співбесідник надіслав фото маленького сина Рушени, а Ірада у відповідь - одразу кілька емодзі зі складеними долонями в знак вдячності.

Через три дні в 2:43 ночі Рушена вийшла на зв'язок. В голосовому повідомленні - здавлений шепіт: "Чуєш мене? Зі мною все добре, ми живі-здорові".

"Дівчина, якій присвячували пісні"

Родичі досі не розуміють, як саме Рушена Тахіржанова потрапила у 2014 році з Сімферополя на територію "ІД". Національність сестер - кримські татари, але іслам в сім'ї скоріше частина культурної традиції, ніж релігійної: хіджаб їх мати. яка сама виростила трьох дітей, не носила ніколи.

Image caption В Сімферополі Рушена не носила ні хіджаб, ні хустинку

Сама Рушена вчилася на перукаря-стиліста, ходила на курси фотографії та ніякого інтересу, за словами близьких, до мусульманських та тим більше екстремістських ідей ніколи не проявляла. Зростала балуваною красунею: любила дорогі парфуми та великі сонячні окуляри, займалася греко-римською боротьбою та не втрачала можливості продемонструвати фігуру. На фото вона хизується в обтягуючих сукнях та леопардових легінсах.

Ірада каже, що сестра була "дівчиною, якій присвячували пісні".

Весною 2014 року 18-річна Рушена закохалася в чеченця Мансура, з яким переписувалася. Релігійний обряд одруження - нікях, - як припускає Ірада, провели дистанційно. Після цього молодша сестра "нишком зібрала валізи і втекла з дому". "Ми не те щоб здивувалися, ми просто були шоковані", - розповідає про реакцію сім'ї Ірада.

Я кажу:" Де ти? "-" Я в Туреччині, приїхала на навчання "-" Як ти взагалі туди поїхала без нашого дозволу? "

Якийсь час пара дійсно жила в Туреччині. Однак коли зв'язок із сестрою став нерегулярним, Ірада запідозрила недобре і прямо запитала. Рушена зізналася, що вона разом з чоловіком в Мосулі. Це місто в Іраку на той момент було під владою "Ісламської держави". Вона також сказала, що не має ні грошей, ні регулярного доступу до інтернету.

Image caption Так Рушена виглядала в Іраку

Чи був чоловік сестри Мансур бойовиком, Ірада не знає, хоча припускає, що ні: "Якби він воював, у нього були б якісь гроші". Зате вона стверджує, що знає "точно, що моя сестричка сиділа вдома". Три роки в "ІД" Рушена провела спочатку вагітною - вона народила сина, - а потім кормила маля.

Виходити на вулицю без супроводу чоловіка забороняли, спілкуватися з чужими чоловіками теж. В інтернет-кафе Рушена ходила теж тільки разом з чоловіком, тому зв'язок з родиною був нерегулярним, раз на два-три місяці.

Рушена, каже Ірада, "експериментувала з кольором волосся: то світло-русяве, то помаранчеве у неї" і вибиралася лише в гості до подруг - Каріне Бешірової та Макке Умаєвої. Обидві дівчини зараз також чекають суду в багдадській в'язниці. Вони, як і Рушена, опинилися в "ІД" разом з чоловіками.

Ірада припускає, що через наївність або в результаті обману, бо були "молоді та безглузді" (мати Маккі Умаєвої в розмові з кореспондентом Бі-бі-сі згадувала, що на другому курсі медучилища її донька непритомніла, коли бачила кров, і дивувалася, як вона могла опинитися в "ІД").

В обох подруг були діти: у Каріни четверо, у Маккі - одна новонароджена донька. Зустрічаючись, подружки зачинялися вдома, малювали очі і робили селфі: зараз про фотографії Ірада жартує, що це прямо "ВІА Гра" в Тель-Афарі ".

Влітку 2017 року Мансуру вдалося організувати вдома вай-фай - Рушена "вже настільки була відчайдушна, що вмовила його на те, аби з сестрою поспілкуватися". 9 серпня Мансур загинув: в будинку не було світла, він відправився на пошуки пального, і в машину потрапила бомба. "Він їхав за соляркою - чи як це називається, коли в лампу наливаєш? - пояснює Ірада. - Коли у нас в Криму в 2014 році світло вимкнули, такі всюди стояли".

14 серпня 2017 року Рушена повідомила, що знайшовся провідник, який запропонував за 5,5 тисяч доларів вивести її з дитиною з "ІД" - про таку практику "провідників" неодноразово розповідали люди, яким вдавалося врятуватися з Сирії та Іраку. Ірада зібрала потрібну суму за два дні і вилетіла до Туреччини.

"Тиждень були переговори з ними. Тиждень. Потім вони ще тисячу доларів попросили. Ми і на це погодилися. Потім підняли ставку до десяти тисяч". Після цього і Рушена, і потенційні провідники пропали. Ірада з грошима повернулася додому.

Image caption Це Рушена та Каріна. За межами дому жінки в "ІД" повинні ходити повністю закритими. За словами родичок, зачинитися в компанії подружок вдома, нафарбуватися та сфотографуватися - рідкісна можливість покращити настрій

Інформації про те, що з сестрою і чи жива вона, у Іради не було чотири місяці. Говорили, що жінок могли продати на "білий ринок" - тобто в сексуальне рабство. Говорили, що після взяття Тель-Афару іракськими військами ніхто не залишився живим. Весь цей час Рушена Тахіржанова з дитиною була в полоні у об'єднання "Хашд аш-Шаабі". Це загони народної мобілізації, які борються на стороні уряду Іраку проти "Ісламської держави". В якийсь момент їй вдалося розжалобити одного з охоронців настільки, що він погодився написати її сестрі - Іраді.

"Живуть, як у п'ятизірковому готелі"

В листуванні уродженки Сімферополя з бійцем народної поліції з іракського міста Кербела багато емодзі - швидко виявилося, що вони найкраще знімають мовний бар'єр. Ірада писала повідомлення арабською за допомогою онлайн-перекладача, або ж зверталася за допомогою до брата, який знає мову.

Охоронець відповідав так само - змішуючи погану російську з рідною мовою. Крім того, він почав давати Рушені телефон на 10-15 хвилин кожні два-три дні, коли була його зміна. Зазвичай сеанси зв'язку проходили пізно вночі. Дівчина писала транслітом короткі повідомлення або начитувала пошепки голосові послання.

Image caption Найперша переписка Іради з охоронцем. За словами Іради, вона йому безмежно вдячна: "Інша нація і всеодно лишився людяним"

Рушена розповіла, що з нею в полоні сидять й інші росіянки, повідомила сестрі назву угрупування, яке їх утримує, і орієнтовне місце розташування. Точних даних у дівчини не було: полонянок тримали в закритому приміщенні - ні жінки, ні діти близько півроку не виходили на світло. За словами Рушени, всього в полоні було 200 людей - приблизно 70 жінок різних національностей та їхні діти. В одній кімнаті одночасно жили 100 чоловік.

В одному з голосових повідомлень Рушена скаржиться сестрі на їжу: "Цей рис у мене скоро в голові вже буде. Рис, рис, рис, рис". Спати доводилося на підлозі. Туалет був один на двісті людей. Не було ні ліків, ні медичної допомоги. Подруга Рушени Каріна Беширова в цих умовах народила п'яту дитину.

У січні 2018 року ще одна полонянка Айша, невістка Мадіни Налоєвої з Нальчика змогла передати свекрусі кілька листів - написала їх від руки на аркуші паперу і попросила охоронця сфотографувати та відправити зображення. Айша також потрапила в "ІД" разом з чоловіком, Надаром Ефендієвим.

Мадіна Налоєва стверджує, що її сина фактично витиснули з країни - у 2014 році чоловіка прямо в день його народження затримали правоохоронні органи за підозрою в екстремізмі й катували електрострумом (мати вважає, що реальною причиною була особиста помста). Після цього Надар практично відразу поїхав з родиною спочатку в Єгипет, де був в організації "Імарате Кавказ", а рік по тому через Туреччину потрапив до Іраку. Намагаючись захистити невістку, Мадіна Налоєва навіть порівнює її з дружинами декабристів.

Image caption Так виглядали листи, які відправляла Айша своїй свекрусі Мадині Налоєвій

В "ІД", за словами Мадіни, її син не воював, а "працював електриком". Подробиць про побут він не розповідав, зате надсилав фотографії - однією з останніх став портрет з дитиною біля яскраво-блакитного басейну влітку 2017 року. В кінці серпня, відразу після звільнення Тель-Афара іракською владою, сім'ю взяли в полон і розділили. Айшу з двома дітьми відвезли "Хашд аш-Шаабі", а що саме сталося з Надаром, його дружина і мати не знають.

Image caption Так виглядав коридор у приміщенні, де дівчат тримали в полоні.

І Рушена, і Айша в повідомленнях неодноразово скаржилися близьким, що жінок і дітей б'ють охоронці й керівництво в'язниці. Айша в листах згадує їх імена: "Абу Сейф, тварюка остання, жорстокий" та військово-польовий командир, якийсь "лисий Абу Джафар".

Кореспонденту Бі-бі-сі Тіму Х'юеллу вдалося розшукати Абу Джафара в Іраку з цього опису і зустрітися з ним в лютому 2018 року. Інтерв'ю почалося з розмови про рідкісну народність шабак, до якої належить польовий командир. Шабаки масово постраждали спочатку від "Аль-Каїди", потім від "ІД". В середині бесіди кореспондент запитав про жінок і дітей. Абу Джафар підтвердив, що тримав в полоні "200, 210 людей", проте заперечив їх побиття і заявив, що створив полонянкам "дуже, дуже хороші умови, вони живуть, як у п'ятизірковому готелі".

"Допоможіть, нам дуже погано, зі мною в кімнаті 100 людей. Ми на військовій території. Нам погано, чому так довго. Дуже холодно. Тут дах протікає... У мене голова болить, я не можу вже, допоможіть, будь ласка, заради Аллаха ", - писала в свою чергу сестрі Рушена.

Image caption В юності військово-польовий командир Абу Джафар чотири роки вчився у Великій Британії і навіть збирався писати дисертацію, однак війна в Іраку завадила його планам

Намагаючись полегшити сестрі життя, Ірада вирішила переказати гроші охоронцю, щоб він купив речі першої необхідності. Організувати переказ Росія - Ірак виявилося завданням неочевидним. "Намучилися ми добряче", - весело згадує Ірада. В результаті гроші вона відправила за допомогою однієї з американських систем грошових переказів: сама розповіла військовому, що це таке (він не знав), сама знайшла відділення в місті Кербелі.

Найскладніше виявилося правильно транслітерувати арабське ім'я латинськими буквами, щоб переказ видали одержувачу. Ірада з чоловіком обмінювались фотографіями: вона відправляла знімок заяви, а він у фоторедакторі пальцем вносив виправлення прямо на зображенні.

Проте, зробити все правильно вийшло далеко не відразу: "Цей бідолаха три дні ходив туди-сюди". Але охоронець не нарікав і лише меланхолійно надсилав російські фрази, складені за допомогою онлайн-перекладача: "Тепер я йду додому втомившись від ходьби", "Скільки часу потрібно, щоб помолитися в банку".

Ірада в свою чергу документувала кожен крок і відправляла співрозмовнику ілюстрації: ось вона їде в таксі, а ось вже стоїть в черзі до віконця. Якось раз, побачивши фотографію з таксі, іракський військовий відповів: "Сніг". А коли епопея нарешті увінчалася успіхом, суворий озброєний чоловік надіслав емодзі - відразу три танцюючі жінки.

Співпраця була взаємовигідною: охоронець міг залишати собі різницю між вартістю речей та отриманими грошима, а Ірада - подбати про сестру й інших жінок. "Вбивала в пошук скріни й показувала, що потрібно купити: пелюшки, для дівчат теплі костюми, Коран - сестричка попросила почитати, кросівки, бо ногам холодно, зубні щітки, шампунь, вітаміни для дітей, печиво, цукерки, "Марс ", "Снікерс" і "Кока-колу", рукавички, соски, пляшечки, ліхтарик, теплі шкарпетки, жіночі капці, ватні палички, від горла сироп, рушники, для новонароджених шкарпетки".

Охоронець в свою чергу скидав як доказ фотографії куплених речей. Між Ірадою та молодим військовим за цей час встановилося щось на зразок дружби: вони додали один одного в "Інстаграмі" і обмінювалися фотографіями власних дітей.

Окремий переказ Ірада відправила охоронцю, щоб він купив її сестрі маленький телефон та сім-карту. Завдяки цьому дівчина змогла постійно бути на зв'язку, робити селфі та відправляти фотографії себе й сина.

В уривчатих повідомленнях Рушена розказувала сестрі, як тікала з "ІД":

"З бомбардувань

Вийшла

Як у фільмі

Вертоліт

Стріляють

А я з дитиною біжу"

Ще Рушена мріяла про повернення до мирного життя: шопінг, зубного лікаря і косметолога - наколоти губи. Але найчастіше просто просила про допомогу: "Погано. Додому хочу", "Блін, ми живі, а вони", "Тут хвороба", "Що ви чотири місяці не можете щось зробити?", "Паніку роби". Лейтмотивом йдуть слова: "Скажи Зіяду".

Ірада заспокоювала: "Зіяд знає"; "Ти наша красуня, не здавайся, я всюди писала заяви - і в посольство, і в Грозний, вас всіх Зіяд витягне", "Я люблю і знайду тебе, я обіцяю, клянуся, я знайду".

Image caption Ірада та Рушена в юності - сетри люблять фотографуватися

"Сабсабі", "Рамзан Кадиров", "Росія"

Зіяд - це Зіяд Сабсабі, сенатор і представник глави Чечні в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Саме він з серпня 2017 року займається безпосереднім вивезенням жінок та дітей з територій, звільнених від "ІД". Курує кампанією Рамзан Кадиров, координацію родичів здійснює член ради з прав людини при керівнику Чечні Хеда Саратова, а також раніше створене нею агентство "Об'єктив". У списку жінок і дітей, яких розшукують в Сирії та Іраку (він складається на основі звернень їх близьких), за словами Саратової, зараз майже 2000 людей.

Всього з серпня до Росії прилетіло дев'ять літаків. Пік рятувальної операції припав на осінь 2017 року. Алпа Газіева, виконавчий директор організації, розповідала в інтерв'ю: щоб врятуватися, потрібно дістатися до сирійських міст Ель-Камишли або Ель-Хасакі, а далі досить прийти в мечеть і сказати слова "Сабсабі", "Рамзан Кадиров" або "Росія".

Однак уже в жовтні дагестанські спецслужби арештували двох мешканок республіки, яких повернули. У листопаді ще одну дівчину, уродженку Інгушетії, буквально зняли з літака перед самим поверненням до Росії і залишили в Сирії. Причина невідома - в репортажі телеканалу "Дождь" звучить версія, що повернення заборонили спецслужби Інгушетії, однак глава республіки Юнус-Бек Євкуров у свою чергу відповів, що дізнався про інцидент лише заднім числом.

При цьому, говорячи про жінок в "ІД", глава Інгушетії зізнався, що до ідеї їх повернення ставиться скептично: "Якщо брати по-людськи, я вважаю, що вони поїхали цілеспрямовано з чоловіками воювати. Вбивати людей".

У грудні Зіяд Сабсабі пояснив, що за новими правилами всі жінки старші 14 років, які побували в "ІД", перед поверненням на батьківщину повинні постати перед судом в Іраку. Їх звинувачують в тероризмі і незаконному перетині кордону.

В самому кінці лютого Рушену з сином та інших жінок і дітей Абу Джафар також передав офіційній владі Іраку. В той момент неясно було навіть точне число виданих: офіційний представник МЗС Марія Захарова розповіла про 22 жінки, а Хеда Саратова передала агентству РІА Новини список з 25 прізвищ.

Досі невідомо, скільки всього російських жінок зараз чекають суду в Багдаді: Зіяд Сабсабі називав цифру 57, а Марія Захарова на брифінгу в квітні 2018 року - цифру "від 50 до 70" і особливо підкреслила, що мова поки йде про осіб, які імовірно мають громадянство Росії. У разі підтвердження громадянства жінок посольство Росії в Іраку "забезпечить дотримання їх прав на захист силами місцевих адвокатів", додала Захарова.

Image caption Останню фотографію Рушена зробила в автобусі, коли її перевозили у в'язницю

По дорозі з полону в центральну жіночу в'язницю Багдада Рушена встигла зробити останнє селфі. Із в'язниці вона написала Іраді, що на телефоні залишилося 20% заряду, що розетки немає, що умови ще гірші, ніж в полоні: "Ті, виявляється, хороші були".

Незабаром, судячи з усього, телефон у дівчини знайшли та відібрали. Її останні повідомлення перед тим, як зв'язок обірвався - "шмон конкретний", "Халас, Халас". На арабській це слово означає "кінець".

Серед повідомлень, які вже колишній охоронець Рушени на прощання відправив Іраді, були емодзі: прапор Іраку, сердечко, прапор Росії.

"Моя донька не могла бути терористкою"

В грудні, перед тим як сестра вперше вийшла на зв'язок з полону, Ірада бачила сон. "Я не могла заснути, і лежала, молилася, говорила: господи, коли моя сестричка з'явиться? Дай мені хоч якусь можливість дізнатися, чи жива вона. Я лежала з закритими очима і ніби з нею розмовляла. Питала: де ти, скажи мені, як ти, що з тобою. І потім мені приснився сон, що я беру телефон і розмовляю з нею ".

Image caption Навіть коли в Рушени з'явився власний телефон, на зв'язок вона виходила пізно увечері або вночі - боялася, що мобільний помітять охоронці

Отримавши звістку, що Рушена жива, Ірада разом з маленьким сином та матір'ю переїхала з рідного Сімферополя до Москви в орендовану квартиру за МКАДом, щоб весь свій час присвятити порятунку сестри. "Я своїй сестрі присягнула, що буду відстоювати її честь і гідність перед кожною людиною. Якщо треба, буду з кожним особисто розмовляти, щоб зрозуміли, що вона невинна", - палко пояснює 24-річна дівчина.

Забезпечує сім'ю чоловік - він з Дагестану і займається "бізнесом та благодійністю". У пошуках допомоги Ірада дісталася навіть до Рамзана Кадирова: прилетіла в Грозний, приїхала в його рідне село, стала біля шлагбаума і почала захлинаючись ридати. Дівчину впустили, допитали і вислухали.

У квітні близько 25 жінок вийшли до посольства Іраку з серією пікетів - їх дочки, сестри і внуки або, як Рушена, чекають суду в центральній жіночій в'язниці Багдада, або і зовсім пропали безвісти в "ІД".

Всі учасниці акції наполягають, що їх близьких чоловіки вивезли на територію "ІД" проти волі - приховуючи від них правду, або відкрито погрожуючи забрати дітей. Вони запевняють, що в "ІД" молоді жінки не стріляли і не воювали, а присвячували свій час виключно дітям і домашньому господарству, плакали і хотіли повернутися в Росію. Один з плакатів був такий: "Моя донька не могла бути терористкою - вона щороку народжувала дітей". На іншому було написано: "Наші дівчата їхали не на війну, вони йшли за чоловіками, як того вимагає іслам та православ'я ".

У квітні суд в Багдаді став виносити перші вироки: 17 числа двох росіянок засудили до довічного ув'язнення - за словами Марії Захарової, це означає 20 років в'язниці з подальшою депортацією. Зараз обидві жінки чекають апеляції. Такий же термін отримала одна громадянка Франції. Ще, як мінімум, одинадцять жінок різної національності в 2018 році засудили до смертної кари.

Але є й винятки: в лютому громадянка Німеччини, уродженка Чечні, була виправдана за звинуваченням у тероризмі і засуджена до штрафу в 400 доларів і року в'язниці за незаконний перетин кордону. За інформацією матері - вона попросила про анонімність, бо хоче, "щоб ця історія залишилася позаду" - Німеччина надала доньці адвоката, який був на зв'язку з батьками.

Image caption Ірада сама почала носити хіджаб тільки після весілля на прохання чоловіка - дівчина з посмішкою пояснює, що це ніяк не вплинуло на її любов до косметики та красивих нарядів

Наступний суд у Багдаді буде 29 квітня. За словами Марії Захарової, оголосити рішення мають у справах відразу 11 росіянок.

Коли є сили, Ірада йде в Москві по магазинах і купує речі своєму маленькому племіннику, якого вона поки що бачила лише на фото: "Такі круті кросівки купила, а вони йому вже маленькі. Джинси йому купила, теж маленькі. Ну скільки ж можна? Такі модні, а він не їде".

Росія незаконно анексувала Крим в березні 2014 року. Міжнародна спільнота і українська влада не визнають Крим російською територією.

В розмові з BBC News Україна речниця МЗС Мар'яна Беца повідомила, що відомство не володіє інформацією про можливе перебування уродженок Криму в"ІД" і не відстежує такі випадки, адже не може діяти в анексованому Криму.

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