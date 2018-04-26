Які органи можна пересаджувати, а які - ні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У світі зрозтає попит на трансплантацію органів

Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в 2015 році в світі було здійснено 126 670 трансплантацій органів - це 14,5 трансплантацій щогодини.

Головне при цьому - зберегти життя якомога більшої кількості людей. Саме тому пересаджують в основному життєво важливі органи.

Майже половина трансплантацій (41,8%) - пересадка нирок, слідом йдуть печінка та серце.

Останніми роками збільшується кількість пересадок інших органів, таких як легені, підшлункова залоза та тонка кишка.

Замінити можна навіть тканини - кістковий мозок, сухожилля, рогівку, шкіру, серцеві клапани, нерви і вени. Наразі все це - звичайні трансплантати.

Але, на жаль для деяких хворих, лікарі все ще не можуть замінити будь-яку частину людського тіла, пошкоджену або втрачену через нещасний випадок чи хворобу.

Наступні частини тіла не можна пересадити - і ось чому.

Голова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мозок - найскладніша біологічна структура в організмі

Трансплантація голова неможлива, і навряд чи стане можливою в найближчому майбутньому - хірургія зосереджена на найбільш прагматичних медичних результатах.

"Ми маємо зосередити увагу на тому, чого ми можемо досягти. І ми багато чого досягли за останні 50 років в плані пересадки майже кожної частини тіла нижче шиї", - каже доктор Габріель Оніску, хірург-консультант з трансплантації в Королівській лікарні Единбурга та секретар Європейського товариства трансплантації органів.

Доктор Лорна Мейсон, хірург-трансплантолог і президент Британського трансплантаційного товариства погоджується з тим, що в кожному випадку лікарі зосереджують увагу на тому, як зберегти життя найбільшої кількості людей і обрати найбільш реалістичні варіанти.

Окрім очевидних філософських суперечок (чи це тіло отримуватиме новий мозок, чи мозок отримуватиме нове тіло?), основна складність такого типу операції полягає в тому, щоб з'єднати головний мозок зі спинним.

Більшість трансплантаційних операцій полягає в успішному з'єднанні кровоносних судин, але спинний мозок - відповідальний за рухи тіла - це мережа високоспеціалізованих клітин, які називаються нейронами або нервовими клітинами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нейрони відрізняються від інших клітин в організмі

Цей тип клітини передає інформацію за допомогою електричних та хімічних сигналів, і, якщо вони пошкоджені, їх не можна замінити іншими або заново з'єднати.

Це пояснює, чому важкі ушкодження спинного мозку досі переважно є незворотніми.

Доктор Мейсон каже, что у випадках ураження головного мозку є більш реалістичні варіанти, наприклад заміна клітин там, де це можливо.

Вчені розробляють клітинні терапії, які в деяких випадках дозволять нейронам відновлюватися та розвиватися.

"Клітинна терапія може зупинити або, у деяких випадках, навіть вилікувати дегенеративне захворювання клітинної тканини мозку або нервової системи, - каже д-р Мейсон. - Таке лікування може бути корисним для пацієнтів з деменцією або розсіяним склерозом".

Сітківка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сітківка є необхідною умовою нашої здатності бачити

Хоча трансплантації рогівки успішно проводять вже кілька десятиліть, трансплантація сітківки, внутрішньої частини ока, завдяки якій ми можемо бачити, досі неможлива.

Знову ж таки, цей орган містить багато складних з'єднань нервових клітин, і сучасні технічні можливості не дозволяють проводити трансплантацію такої складної неврологічної структури.

Окрім цих трансплантацій, які наразі неможливі, є ряд інших органів, які зазвичай не пересаджують.

Жовчний міхур

Після трансплантації цього органа пацієнтам доведеться все життя приймати ліки, щоб уникнути його відторгнення, і у випадку з жовчним міхуром це просто не має сенсу.

"Будь-яка трансплантація - це баланс між перевагами для пацієнта та недоліками: відновлення після такої операції та необхідність все подальше життя приймати певні ліки", - каже д-р Мейсон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жовчний міхур (на макеті позначений зеленим) - важливий орган, але не життєво необхідний

Жовчний міхур розташований під печінкою. Це орган, який зберігає жовч - рідину, яка виділяється у тонкий кишечник і сприяє травленню. Він полегшує ваше життя, але не є необхідним.

"Він - як апендикс. Якщо у жовчному міхурі постійно утворюються жовчні камені, що спричиняють хворобу, це може призвести до ще більших проблем, тому для здоров'я пацієнта найкраще буде його видалити. Ми можемо щасливо жити без нього", - каже доктор Оніску.

Пацієнтам рекомендують дотримуватись певної дієти та дещо змінити спосіб життя, щоб сприяти перетравлюванню їжі.

Селезінка

Д-р Оніску каже, що ситуація з селезінкою трохи відрізняється, оскільки цей орган фільтрує, відновлює і зберігає червоні кров'яні клітини. Однак він також не є життєво необхідним, тому до нього застосовується такий самий принцип.

Після видалення селезінки пацієнту доведеться все життя приймати антибіотики, але знову ж таки, питання полягає в тому що є найбільш корисним і найменш шкідливим для пацієнта.

Видалення селезінки та прийом антибіотиків - це менш ризиковано, ніж операція з трансплантації та необхідність протягом усього життя приймати ліки, щоб уникнути відторгнення, вважає д-р Мейсон.

Майбутнє трансплантації: задоволення потреб, клітинна терапія та біоінженерія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трансплантологія постійно розвивається

Попри те, що основна увага трансплантології завжди зосереджуватиметься на життєво необхідних органах, за словами доктора Оніску, важливо також враховувати потреби конкретного пацієнта.

"Ось чому, наприклад, ми робимо трансплантацію матки. Без матки можна жити, але деякі люди можуть відчувати, що не мають повноцінного життя, якщо не мають дітей. Трансплантація матки задовольнить потребу саме таких пацієнтів", - каже д-р Оніску.

Заглядаючи у майбутнє, лікарі говорять, що кращим для пацієнтів буде поєднання традиційних операцій з трансплантації органів, таких як печінка, серце або легені, з клітинною терапією та трансплантацією клітин.

"Ідеальний приклад - трансплантація острівцевих клітин для діабетиків", - каже д-р Оніску. Острівці - крихітні кластери клітин, які виробляють інсулін.

"Щоб вирішити проблему, ми пересаджуємо клітини з підшлункової залози, а не всю підшлункову залозу", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стовбурові клітини можуть бути альтернативою трансплантації органів

І оскільки попит росте, лікарі досліджують більш складні стратегії, що виходять за межі трансплантації органів і клітинної терапії - більш тісно поєднуючи трансплантацію з регенеративною медициною, новими технологіями та біоінженерією.

Д-р Оніску каже: "Ми матимемо справу зі штучними органами, органами, які регенерують за допомогою стовбурових клітин і, можливо, навіть органами, вирощеними в іншому середовищі, такими як ксенотрансплантати". Це орган або тканина тварини або навіть людські органи, які вирощують на тваринах для подальшої трансплантації.

Д-р Мейсон підкреслює, що в підсумку успіх трансплантації залежить від командної роботи та залучення великої кількості експертів.

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