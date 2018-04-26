Розгін табору ромів: расизм чи прибирання

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Навколо спалення табору ромів 20 квітня на Лисій горі у Голосіївському районі Києва розгорілися справжні баталії.

Представники націоналістичної організації С14, яка взяла на себе відповідальність за напад, стверджує, що здійснили "резонансне прибирання".

Поліція заявляє, що скарг від ромів немає, але два провадження таки відкрили. А правозахисники б'ють на сполох та називають ситуацію кричущим порушенням прав людини, вимагають розслідувати напад.

BBC News Україна намагалася поспілкуватися з ромами, які тоді перебували в таборі, але ті відмовились. Правозахисники стверджують - не дивно, адже вони налякані та нікому не довіряють.

Спалення табору

21 квітня представник С14 Сергій Мазур повідомив у Facebook, що табору ромів на Лисій горі більше немає.

За його словами, ніби-то жителі табору не виконали вимогу залишити це місце, а тому щодо них вжили відповідних дій.

Копирайт изображения С14 Image caption Прибирання на місці, де був табір ромів

"Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили. Лишилось службам благоустрою повернути територію парку до попереднього стану", - додав пан Мазур.

При цьому він пообіцяв "інші рейди" проти ромів найближчим часом. І додав до посту світлини спалення табору.

Згодом Сергій Мазур написав ще один пост: "Так виглядала Лиса Гора тиждень тому. Гори сміття, сморід та знищена рослинність після ци..ан". І закликав людей прийти і допомогти прибрати територію.

Копирайт изображения С14 Image caption С14 прибрали місце, де був табір ромів на Лисій горі

Ця подія швидко набула резонансу. Першими на сполох вдарили правозахисники.

"Мішенню для таких нападів може стати і стає будь-хто: роми, жінки, антикорупційні активісти, євреї, ЛГБТІ, журналісти, митці, студенти, письменники. Ніхто зараз не може бути впевнений, що не стане наступною жертвою зграї радикалів, які відчули свою безкарність,"- заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

"Вимагаємо розслідування!"

Організація Amnesty International Ukraine озвучила вимогу владі невідкладно та ефективно розслідувати напад.

"Влада України має внутрішні та міжнародні зобов'язання не допускати порушень прав людини, зокрема порушення права на життя і права на свободу мирних зібрань", - зазначили в організації.

Особливо там обурилися поведінкою поліції, яка, за словами очевидців, приїхала до табору, але нічим не допомогла ромам.

"За словами активістів, з якими спілкувалася Amnesty International, принаймні один з ромів, присутніх під час нападу, викликав поліцію і дочекався приїзду патрульного автомобіля. Поки роми ховалися біля гаражів неподалік, працівники поліції підійшли до їхнього табору, де побачили палаючі намети. Повернувшись до ромів, працівники поліції повідомили їм, що все горить, і порадили швидше їхати з Києва", - кажуть в Amnesty International Ukraine.

Того ж дня висловилася з цього приводу і омбудсмен. На сайті уповноваженого Верховної Ради з прав людини з'явилася копія звернення Людмили Денисової до голови Нацполіції, в якому вона закликала відреагувати на цей напад.

"Варто зауважити, що це не перший випадок проявів ксенофобії і нетерпимості щодо представників ромської національної меншини: нападів та знищення їхніх поселень, незаконних виселень та посягань на їхню власність", - вказує пані Денисова.

Вона вважає, що цей правоохоронці мають розслідувати подібні правопорушення стосовно ромів, а також вживати превентивних заходів.

"Спалили сміття"

На п'ятий день після спалення табору з'явилася реакція правоохоронців - повідомлення поліції про відкриття проваджень за двома статтями: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, та хуліганство.

Там пояснили, що розслідування почали після оприлюднення відео з місця події. На ньому чітко видно, як група молодиків біжить за ромами, серед яких жінки та діти.

Деякі в балаклавах кидали у бік ромів каміння та розпилювали сльозогінний газ.

Слідом за повідомленням поліції на сайті МВС опублікували коментар Арсена Авакова про неприпустимість таких дій.

Хоча напередодні керівник столичної поліції Андрій Крищенко в інтерв'ю каналу "112 Україна" говорив про те, що в таборі спалили сміття, яке залишилося після ромів.

"У нас немає жодної скарги ромів на побої або насильство. І, наскільки я знаю, під час цього суботника, коли спалювали сміття, були присутні представники райадміністрації і були пожежники", - стверджував пан Крищенко.

Правозахисник та голова спільноти святого Егідія (міжнародний християнський рух, визнаний Католицькою церквою) Юрій Ліфансе в розмові з BBC News Україна каже, що за словами ромів, поліція після прибуття на місце табору теж їх виганяла.

Саме тому, за його словами, від ромів ніхто не подав заяву до правоохоронців. "Бо роми їм не довіряють", - пояснює він.

Копирайт изображения Фото надав Юрій Ліфансе Image caption Залишені речі ромів після нападу на табір на Лисій горі

Правозахисник стверджує, що в табір прийшли люди в балаклавах з балончиками та камінням в руках. "Їх просто прогнали і підпалили табір", - каже пан Ліфансе.

Правозахисник вказує на "расистський стереотип" в суспільстві щодо ромів.

"У чому звинувачують ромів? Що вони тут ходять, їздять, жебракую, їдуть в моєму автобусі. Це те саме, в чому звинувачували темношкірих в Америці. Це те саме, в чому звинувачували євреїв у Німеччини в 30-х роках. Абсолютно расистські упередження, які призведуть до трагічних наслідків", - вважає Юрій Ліфансе.

Копирайт изображения Фото надав Юрій Ліфансе Image caption Після розгону, Лиса гора

При цьому додає: "У мене за життя вкрали п'ять гаманців, всі п'ять вкрали українці. То за цією логікою, український народ - це грабіжники?". Він каже, що це хибна логіка, оскільки "бандитизм є в будь-якій національності".

Як соціалізувати?

У 2013 році в Україні прийняли стратегію захисту та інтеграції ромів в українське суспільство до 2020 року. Проте, на думку омбудсмена, позитивних змін, що дозволили б ефективно вирішувати проблеми ромів та забезпечити їхню інтеграцію в суспільство, "як на центральному, так і місцевому рівнях влади" немає.

Людмила Денисова вважає, що в цей документ потрібно внести зміни, аби забезпечити повноцінну інтеграцію ромів в українське суспільство.

"У них немає довіри до людей, які до них приходять. Адже те, що вони бачать - куди б вони не приїздили, незалежно від того, що вони роблять - є напруга і часто їх гонять", - каже Юрій Ліфансе.

Спільнота святого Егідія допомагає ромам соціалізуватися, реалізує освітні проекти для їх дітей.

"Багато років ми дружимо з ромами, які приїздять на Лису гору і не тільки. Ми займаємося з дітьми, коли вони тут, а потім відвідуємо їх у їхніх поселеннях. Тобто, ми знаємо людей, які на відео", - каже пан Ліфансе.

За його словами, більшість з них приїжджають із Закарпаття у Київ на заробітки.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роми на кладовищі

"Жінки, наприклад, можуть збирати їжу, яку кияни залишають на кладовищах. Тому у Великодній період та після нього їх особливо багато в Києві", - пояснює правозахисник.

Пан Ліфансе каже, що коли люди, які живуть у далеких селах, потрапляють в місто, їхня поведінка здається дивною.

"Не через те, що вони хочуть себе так вести, а тому, що по-іншому вони не вміють. Наприклад, вони завжди їдять на свіжому повітрі, тому не бачать проблеми у тому, щоб розвести багаття - навіть у місті - і варити собі їжу. Інших умов у них немає", - пояснює він.

Роми в Україні

За даними останнього перепису, який відбувся ще в 2001 році, кількість ромів в Україні - майже 48 тисяч. Вони в основному проживають в Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

На Одещині два роки тому виник гучний скандал навколо ромів - в селі Лощинівка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віче в Лощинівці, серпень 2016 року

У серпні 2016 року там спалахнули масові заворушення через вбивство дев'ятирічної дівчинки. В злочині запідозрили 21-річного чоловіка, одного з місцевих ромів.

Тоді, через тиск місцевих жителів, роми погодилися залишити село.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.