Вищі пенсії та нові субсидії: що змінилось з 1 травня

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Цього року травень принесе не лише додаткові вихідні. Будуть як нові соціальні виплати, так і чергові подорожчання. А комунальні субсидії нараховуватимуться за зміненими правилами.

Крім того, державні службовці вищих рангів мають заговорити англійською чи французькою.

Свята і виплати

У травні до чергових вихідних українці матимуть ще три святкові - на 1, 9 і 28 травня. З 1 травня мають почати працювати фонтани на Майдані Незалежності в Києві. А до кінця місяця будуть відкриті оновлені Андріївський узвіз і Алея художників.

Зі святами пов'язані і деякі соціальні виплати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Військові отримали підвищені пенсії до 1 травня

Так, до 1 травня військові отримали підвищені пенсії. Цей перерахунок здійснено урядом "заднім числом" з 1 січня 2018 року, оскільки відповідний законопроект у парламенті ще не розглядали.

27 квітня віце-прем'єр Павло Розенко повідомив про перерахування останнього "траншу" на рахунки військових пенсіонерів, який в Україні понад півмільйона.

"Середній розмір підвищення пенсії складає 1460 грн", - заявив Павло Розенко.

Останнє підвищення відбулося у 2008 році. До 1 січня 2018 року середня військова пенсія становила майже 3 000 грн.

За розрахунками уряду, з 1 січня середні військові пенсії зростуть на півтори тисячі гривень, а у 2019-2020 ще на 750 грн за кожен рік.

Копирайт изображения UNIAN Image caption До 5 травня ветерани отримують допомогу від 525 до 3685 гривень

До 5 травня має бути виплачена разова грошова допомога ветеранам війни. Ці виплати будуть від 525 грн (учасникам війни) до 3685 грн (інвалідам війни І групи).

При цьому учасники бойових дій під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, якщо їм виповнилося 85 років і більше, отримають по 3685 грн. Кошти мають бути перераховані на пенсійні рахунки або за місцем проживання.

Крім того, від травня довідки про розмір пенсій, зарплат, а також сплачені внески можна буде отримати онлайн через спеціальний сервіс Пенсійного фонду.

Новий формат для Донбасу

Від травня антитерористичної операції на Донбасі вже не буде. Почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

Він передбачає надання відомствам сектора безпеки і оборони, іншим держорганам України, спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів щодо забезпечення нацбезпеки.

Субсидії по-новому

У травні починається перерахунок комунальних субсидій на наступний сезон. Якщо ще у квітні субсидія надавалася з урахуванням доходів за першу половину 2017 року, то у травні 2018 - з урахуванням доходів за друге півріччя минулого року.

Але, найголовніше, нарахування субсидій відбуватиметься за зміненими правилами. Ці зміни уряд ухвалив в останній робочий день перед довгими травневими вихідними.

Передбачається, що уряд видаватиме субсидії "живими грошима", проте набагато прискіпливіше ставитиметься до перевірки доходів тих, хто на них претендує.

Такі зміни, на думку урядовців, дозволять зробити субсидії "більш справедливими та адресними".

Відтепер субсидії не зможуть отримувати:

• родина, в якої є автомобіль, якому менш ніж п'ять років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення,

• особи, які отримують доходи від здачі в оренду квартири (крім того, відтепер ці доходи необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи).

• власники квартир, площа яких перевищує 120 кв. м, і будинків у понад 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,

• особи, що є фіктивно безробітними - це і ті, хто працюють без оформлення в Україні, або ж ті, хто працюють за кордоном.

Крім того, у травні Мінсоцполітики представить Єдиний державний реєстр одержувачів житлових субсидій.

Подорожчання газу...

Від 1 травня газ для промисловості знову подорожчає. Якщо враховувати ПДВ, то газ із передоплатою коштуватиме 9 143 грн за тисячу кубів, а без передоплати - 10 042 грн за тисячу кубів. У квітні мінімальна ціна становила 8 670 грн за тисячу кубів, а максимальна - 9 544 грн за тисячу кубів.

Підвищення цін на газ для промисловості не впливає напряму на тарифи для населення, але кожен виробник закладає це зростання у вартість своєї продукції. Відтак, за певний час це підвищення відчують на собі і кінцеві споживачі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Газ для населення поки що не дорожчатиме

Водночас ціна на газ для населення поки що не зростає і залишається фіксованою. Від квітня минулого року вартість газу для населення залишається незмінною - 4 942 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Ще у квітні 2016 року уряд вирішив, що ціна на газ для населення має розраховуватися на основі імпортного паритету. Нова ціна на газ мала бути розрахована до 1 липня 2017 року. Проте цього не сталося, а у вересні уряд вирішив відкласти дату публікації. Поки що вирішення цього питання відтерміновано до 1 червня.

Весь цей час уряд намагається знайти компроміс з питання цін на газ для населення із МВФ. З одного боку, у Меморандумі про співпрацю зафіксовано зобов'язання Києва запроваджувати ринкові тарифи, зокрема, і на газ.

З іншого боку, український уряд зауважує, що неефективно прив'язувати ціни на газ для населення до імпортного паритету тоді, як більша частина цього газу видобувається в Україні.

Врегулювання питання ціни на газ для населення є однією із головних вимог для відновлення фінансування України МВФ та іншими міжнародними партнерами. Їхня допомога є надзвичайно важливою з огляду на те, що Україна увійшла у період великих виплат зовнішнього боргу.

… і радіо з телебаченням

Копирайт изображения UNIAN Image caption Послухати "брехунець" тим, в кого він зберігся, стане на 30% дорожче

З 1 травня "Укртелеком" на 30% підвищує абонентську плату за використання дротового радіо - так званої "радіоточки" - до 27 грн на місяць. На час попереднього підвищення тарифу у 2015 кількість абонентів дротового радіо становила 1,2 млн осіб.

А найбільший провайдер телекомунікаційних послуг "Воля" з 1 травня підвищує тарифи на свої послуги в середньому на 7%.

Гаряча вода і опалення для Києва не від "Київенерго"

Від 1 травня теплові мережі, теплові пункти, котельні і лічильники столиці мають відійти від "Київенерго" до новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Проте до кінця липня "Київенерго" й надалі керуватиме ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють тепло для киян, а також сміттєспалювальним заводом "Енергія", що також забезпечує майже чверть потреби міста в опаленні і гарячій воді.

А ви все задекларували?

1 травня завершується подання декларацій про доходи за 2017 рік. У податковій нагадують, що фізичні особи, які минулого року отримали спадок або дарунок від осіб, що не є родичами першого чи другого рівня споріднення, мають задекларувати це майно до 1 травня і сплатити за нього податки до 1 серпня. Це 5% податку на доходи і 1,5% військового збору.

Без англійської чи фарнцузької - не чиновник

Копирайт изображения Hulton Archive Image caption Відтепер вищі чиновники мають засвідчувати знання англійської чи французької

Від 1 травня згідно із законом Про державну службу претенденти на посаду державного службовця категорії "А" мають надавати атестат про вільне володіння однією з мов Ради Європи - англійською або французькою.

Це стосуватиметься державного секретаря Кабінету міністрів та його заступників, держсекретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників апаратів Конституційного, Верховного і спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій.