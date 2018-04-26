Що тягне сталкерів до зони відчуження? Фотоблог про життя у Чорнобилі

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З часу трагедії в Чорнобилі минуло понад 30 років. Сьогодні близько 5 мільйонів людей в Росії, Польщі, Білорусі та Україні живуть на землях, які визнані забрудненими радіацією. Фотограф Денис Синяков разом з Greenpeace побував в цих місцях і розповів, як люди продовжують обробляти тут поля, пасти худобу, збирати ягоди та ловити рибу.

КПП на в'їзді в місто-привид Прип'ять. Відвідати зону відчуження можна тільки в супроводі гідів. Але тут часто можна зустріти сталкерів, які незаконно проникають на територію.

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Розп'яття Христа встановлено на в'їзді в місто Прип'ять. Кілька років ентузіасти зводили цей хрест. Тепер це одна з визначних пам'яток, разом з оглядовим колесом та збереженими мозаїками.

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Фойє центральної лікарні Прип'яті. Деякі приміщення лікарні дійсно небезпечні для відвідування, наприклад, душові. Мабуть, в них відмивали одяг ліквідатори Чорнобильської аварії. Але кількість туристів, які хочуть туди потрапити, зростає з кожним роком.

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Розалія Отрошко була вчителькою російської та української мов, єдиною жителькою села Залісся, яке знаходиться в зоні відчуження.

Впродовж останніх десятиліть її відвідували лише туристи. Наприкінці 2015-го вона померла, а її будинок згорів. Нових поселенців тут немає. Тому через пару десятків років місцевих жителів в зоні відчуження, швидше за все, не залишиться.

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Підгнилі груші сушаться на печі в будинку Розалії Отрошко.

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Червоний кут будинку Розалії. Її відвідували в основному туристи та лісники. Вони привозили продукти та останні новини.

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Іван Семенюк, самосел у селі Паришів. Один з небагатьох, хто наважився переїхати в зону відчуження. Тут є села, які менше постраждали від радіації, ніж ті, що знаходяться за межами зони.

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Риба, виловлена в ставку в Брянській області, продається на несанкціонованому ринку в місті Новозибков. Про забруднення продуктів судити досить складно, оскільки на стихійному ринку немає санітарного контролю. Але продавці не приховують, що рибалять і збирають гриби в місцях, де промисел заборонений.

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Стиглі гарбузи лежать на полі в селі Червона Поляна, Брянської області, за 200 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Село, як і багато сусідніх населених пунктів, потрапило в зону радіоактивного зараження, але відселення не проходило. Місцеві жителі отримують надбавку до пенсії.

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Родина з села Старе Село Рівненської області. Люди тут змушені пасти худобу на заболочених місцях, де цезію традиційно більше, оскільки придатні пасовища засаджені сільськогосподарськими культурами. Раніше продукти в дитячі садки і школи завозили з інших областей України, але через кризу люди дедалі частіше використовують продукти власного виробництва.