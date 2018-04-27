Як чиновник, якому на Кабміні одягли наручники, поновися на посаді

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Екс-керівник ДСНС Сергій Бочковський, якого 3 роки тому публічно затримали під час засідання Кабінету міністрів, поновився на посаді.

Напередодні відповідне рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва, а в п’ятницю зранку екс-чиновник намагався пройти у будівлю Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пана Бочковського звільнили 25 березня 2015 року після того, як правоохоронці запідозрили його в хабарництві та одягли на нього наручники прямо на засіданні уряду.

Рішення суду щодо висунутих звинувачень досі немає.

Рішення про поновлення

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Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади керівника ДСНС і скасував відповідне розпорядження Кабінету міністрів.

Також суд ухвалив постановив поновити пана Бочковського на посаді як керівника відомства.

Окрім того, згідно з рішенням суду, Державна служба з надзвичайних ситуацій має сплатити Бочковському середню зарплату за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року і до дня фактичного поновлення на посаді.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів в Київському апеляційному адміністративному суді.

За словами адвоката Бочковського, Кабмін має поновити його підзахисного на посаді до рішення Апеляційного суду.

У Кабінеті міністрів BBC News Україна повідомили, що станом на 15:00 п’ятниці рішення суду щодо Бочковського ще не надходило.

"Сторони мають отримати рішення протягом 10 днів. Після надходження рішення буде розглядатися питання щодо його виконання", - розповіли у Кабміні.

Спроба повернення

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Зранку п’ятниці Сергій Бочковський разом зі своїм адвокатом Ігорем Федоренком прийшли до будівлі ДСНС із рішенням суду про поновлення.

Далі охорони екс-чиновника не пустили, мотивуючи відсутністю рішення про його допуск до адмінбудівлі, яке має ухвалити уряд.

У відповідь адвокат Бочковського склав акт про недопуск його підзахисного на роботу.

"Він має бути забезпечений своєю роботою і він має отримувати за неї заробітну плату відсьогодні і компенсацію за ті дні, які він вимушено не був допущений до роботи. Я звертаю увагу, що саме до роботи, а не до посади. Питання не про посаду, а, у першу чергу, про поновлення на роботі," - заявив адвокат Ігор Федоренко.

Реакція МВС

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У МВС заявили, що рішення про поновлення Сергія Бочковського на посаді керівника ДСНС вже оскаржене.

Окрім того у заяві йдеться, що на дії суддів окружного адміністративного суду м. Києва буде подано скаргу до Вищої ради правосуддя.

"Міністр Аваков вважає, що підсудний Бочковський обвинувачений у службових злочинах не має ні морального, ні етичного права обіймати посаду Голови ДСНС", - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Також там нагадали, що у суді щодо пана Бочковського досі триває розгляд кримінального провадження за кількома статтями кримінального кодексу.

Його зокрема звинувачують в отриманні хабара, службовому підробленні та зловживанні владою.

"Розслідування проведене Головним слідчим управлінням Національної поліції України повно, всебічно та об'єктивно", - йдеться у заяві.

Маски-шоу

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25 березня 2015 року керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримали прямо на засіданні Кабінету міністрів під час прямої телетрансляції.

Їм інкримінували організацію схеми із закупівлі палива за завищеною ціною.

Того ж дня Кабмін звільнив їх із займаних посад.

За три дні Печерський райсуд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

Крім того, МВС підозрювало зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.

Вироків суду в цих справах немає досі.