"Райське досьє": українські бандити і апартаменти у Лондоні

Image caption Чотири квартири в будинку 199 в Найтсбріджі пов'язували з бандою

Українське кримінальне угруповання використовувало офшорні компанії для анонімних багатомільйонних інвестицій в Британію, з'ясували журналісти програми ВВС "Панорама".

Учасники банди і, в деяких випадках, члени їхніх родин скуповували елітну нерухомість у престижних районах Лондона, зокрема квартиру вартістю 12,5 млн фунтів (17,5 млн доларів).

Донька людини, яку називають одеським кримінальним авторитетом, є офіційним власником трьох апартаментів в елітному багатоповерховому будинку.

Значна частина цієї інформації стала надбанням громадськості завдяки розслідуванню архіву офшорної документації - Paradise Papers ( "Райське досьє") - міжнародним консорціумом журналістів.

Злочинна група діяла в Одесі, а сфера її інтересів торкалася нафтової галузі.

Увагу британських правоохоронців вона привернула ще в кінці 1990-х років, коли її членів запідозрили в контрабанді наркотиків і зброї. З пострадянського хаосу банда планувала експансію до Європи, обравши для базування Італію.

Поліція слідувала по п'ятах. Протягом чотирьох років працівники, що спеціалізуються на боротьбі з мафією, відстежували їхнє переміщення континентом і прослуховували телефони. Бесіди бандитів наводили жах навіть на поліцейських.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів ВВС "Панорама": лондонська нерухомість Геннадія Труханова

"Вони розповідали про вбивства з особливою жорстокістю. "Я бив його по голові, поки черепушка не тріснула... Я забив його до смерті", - розповідає заступниця комісара італійської поліції Нунція Савіно. - Їх відрізняла неймовірна жорстокість".

Банду організували за класичними правилами мафіозного угрупування. Кожному відвели свою роль.

Італійська поліція стежила за бандою протягом багатьох років, аж до 2002 року, і підготувала розслідування про діяльність злочинної організації. Копія розслідування є у ВВС. Також його публікувала міжнародна організація журналістів-розслідувачів - OCCRP.

Звіт містить відомості про дев'ять ймовірних високопосадовців серед членів банди: дані про їхнє пересування, паспорти, номери телефонів, банківські картки та навіть відомості про їхні розмови.

До складу банди, згідно зі звітом поліції, входили:

Олександр Ангерт . У поліцейському розслідуванні йдеться про те, що на ньому може триматися вся організована злочинність в Одесі.

. У поліцейському розслідуванні йдеться про те, що на ньому може триматися вся організована злочинність в Одесі. Микола Фоміч е в . Поліція називає його "жорстокою озброєною людиною".

. Поліція називає його "жорстокою озброєною людиною". Геннадій Труханов. За словами пані Савіно, ця людина навчала членів банди "рукопашному бою та снайперській стрільбі з високоточної зброї". Зараз він - мер Одеси.

Image caption Геннадій Труханов - один з фігурантів доповіді італійської поліції від 1998 року

Незважаючи на всі докази, більшості членів злочинного угруповання офіційних звинувачень не висунули, оскільки злочини, в яких вони підозрювалися, були здійснені за межами Італії. Врешті-решт розслідування згорнули.

Ані Ангерт, ані Фомічев, ані Труханов не були визнані винними в будь-яких злочинах, пов'язаних з бандитизмом.

Пан Труханов всі звинувачення на свою адресу заперечує. У відповідь на лист ВВС він заявив, що ні він, ні його родина не мають відношення до того, в чому їх підозрюють. Зв'язатися з Олександром Ангертом ВВС не вдалося. Микола Фомічев помер 2017 року.

Підставні офшорні компанії

Лондонський ринок нерухомості, очевидно, видався Труханову, Фомічеву та Ангерту чудовою можливістю для інвестицій.

Їм вдалося зберегти анонімність завдяки використанню офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах.

Одну з них, East Corner Properties, контролював пан Ангерт. Через неї була придбана квартира у фешенебельному лондонському районі Кенсінгтон - у вікторіанському будинку, де колись жив поет Томас Еліот.

Квартири з видом на річку

2001 року ще одна офшорна компанія, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила трохи більше 1 млн фунтів за квартиру у новому житловому комплексі на березі Темзи у престижному районі центрального Лондона. Її продали у 2006 році.

Нам достеменно не відомо, хто стоїть за придбанням цієї квартири, тому що на момент реєстрації у компанії Matelot були фіктивні директори і анонімний власник.

Однак завдяки "Райському досьє" стало відомо, що 2010 року бенефіціаром компанії був Микола Фомічев, якого італійська поліція називає одним з членів злочинного угруповання.

Під час спільного розслідування з OCCRP програма "Панорама" вивчила документи, отримані з компанії Appleby, яка опинилася у центрі скандалу з "Райським досьє".

У грудні 2015 року Appleby Group виділила офшорний бізнес з управління активами і адміністративними послугами у нову компанію Estera, залишивши собі юридичні послуги. Зараз у Appleby і Estera - різні власники.

Крім подробиць про зв'язок пана Фомічева з Matelot, в "Райському досьє" повідомляється, що ще двома квартирами у будівлі володіла інша офшорна компанія, пов'язана з українським злочинним угрупованням.

Кінематографіст-початківець і квартира вартістю 12,5 млн фунтів

Ім'я Фомічева спливає у зв'язку з іншими апартаментами: приблизно за 3 км на північ від Темзи, в одному з найдорожчих районів світу. Будинок 199 у Найтсбріджі, де вони знаходяться, нагадує шикарний готель. Біля входу - охорона.

Дві квартири у будівлі придбали офшорні компанії Brightside Properties Number 3 і 4. Цифри у назвах і номери квартир не пов'язані.

У документах повідомляється, що до 2010 року обидві компанії були власністю пана Фомічева.

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Image caption Цей документ пов'язує пана Фомічева з компанією, яка купила квартиру 199 у Найтсбріджі

2015 році компанія Brightside продала квартири молодому кінематографісту на ім'я Аня Ангерт. Вона - донька Олександра Ангерта. Вартість лише однієї з квартир склала 12,5 млн фунтів.

Незрозуміло, звідки у пані Ангерт взялися гроші на таку покупку. Зараз вона володіє трьома квартирами у будинку за адресою Найтсбрідж, 199.

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Image caption Донька Олександра Ангерта Анна зареєстрована як власник квартири вартістю 12,5 мільйонів фунтів

Також нам вдалося з'ясувати, що з угрупованням була пов'язана і четверта квартира у цьому ж будинку.

Директор британського національного агентства у сфері боротьби зі злочинністю Дональд Тун розповів, що у нього "безумовно є привід для підозри, <...> що є факт легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

"За таких умов необхідно визначити, яка частина цих даних у теперішньому вигляді може бути використана у суді як доказ", - додав він.

Професіонали

Для роботи з офшорними компаніями потрібна допомога професіоналів, які добре знають цю сферу.

Олександр Попівкер із свого офісу в лондонському Фінчлі зареєстрував і керував десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group. У цьому йому допомагала Appleby.

Деякі з цих компаній використовувала одеська банда.

Для запобігання відмиванню злочинних грошей міжнародні компанії на кшталт Appleby зобов'язані проводити детальну перевірку всіх своїх клієнтів.

Однак для проведення перевірок вони можуть вдаватися до послуг інших професіоналів.

Компанія зробила пана Попівкера правомочним представником, що дозволяло йому приводити до Appleby нові компанії і ручатися за їхніх власників.

Копирайт изображения LinkedIn Image caption Олександр Попівкер має офіс у Лондоні

Це законно. Однак система буде працювати, тільки якщо рекомендувач - скрупульозний і незалежний.

Пан Попівкер одружений з сестрою Олександра Ангерта, якого італійська поліція називає одним з лідерів злочинного угруповання.

Бухгалтер і мер

Перевірки на відмивання грошей необхідно проводити особливо ретельно, коли на чолі компанії стоїть політик чи громадський діяч (для таких осіб є спеціальний термін - politically exposed person - PEP).

Копирайт изображения omr.gov.ua Image caption На адресу пана Труханова лунали обвинувачення в корупції

З "Райського досьє" видно, що Геннадій Труханов - основний акціонер у чотирьох офшорних компаніях, якими керувала Appleby.

Довгий час Appleby, здавалося, не помічала, що він став політиком. Коли вона звернулася до пана Попівкера із запитом про походження коштів, він відповів їй: "Геннадій Труханов нам не відомий".

Однак документи в архіві Appleby вказують, що це не відповідає дійсності.

Коли "Панорама" зв'язалася з паном Попівкером, він сказав, що не мав справ з мером, додавши, що "ніколи не мав з ним справи жодним чином".

Потім Олександр Попівкер повідомив нам: "Ніколи і за жодних обставин ні моя компанія, ні особисто я не працювали, ні раніше, ні в даний час, з клієнтом або групою клієнтів в умовах, коли порядність клієнта, джерело його доходу або характер пропонованих транзакцій викликали хоч якусь підозру в тому, що стосується правомірності їх законності".

Проти пана Труханова в Україні порушено кримінальну справу за підозрою в корупції.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що працівники відомства вивчать матеріали ВВС про ймовірне майно мера Одеси у Великій Британії - в межах своєї компетенції.

У жовтні минулого року в будинку пана Труханова і офісах в Одесі провели обшуки. У лютому його заарештували і звинуватили в розтраті, але йому дозволили залишитися мером.

"Ми підозрюємо, що мер Одеси вкрав гроші у міста Одеси", - заявив український антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

Пан Труханов відкидає всі звинувачення.

Також він відкидає всі твердження програми "Панорама". За його словами, програма поширює неправдиву інформацію, яка "ганьбить його честь, гідність і репутацію".

Фінансові регулятори

Appleby опинялася в центрі уваги і раніше. Майже 10 років офіс компанії на Віргінських островах не помічав, що компанія реєструвала і керувала фірмами, які використовували бандити для відмивання грошей.

У лютому 2009 року керівник відділу з нагляду звернув увагу, що Appleby не здійснює всіх необхідних перевірок.

Документ-першоджерело

Image caption Звіт 2009 року

У тому ж звіті відсутність належних перевірок продемонстровано на прикладі однієї з компаній пана Попівкера.

2011 року працівник Appleby помітив серйозні проблеми з обліком у компаніях Олександра Попівкера.

Віргінським офісом Appleby зацікавилася місцева влада. У 2012 році острівний регулятор сфери фінансових послуг FSC виявив прогалини в обов'язковій звітності.

Наступного року чиновники вказали керуючому партнеру групи Appleby на "неодноразові і суттєві порушення", а 2014 року дійшли висновку, що Appleby BVI порушила норми, що регулюють боротьбу з відмиванням грошей.

"І хоча в доповіді FSC від 2014 року дійсно було зазначено, що у деяких питаннях спостерігається покращання, - повідомила Appleby, - компанія до того моменту вже вжила низку дій для виправлення ситуації".

Appleby додала, що документи, на яких засноване наше розслідування, були вкрадені.

З паном Попівкером Appleby BVI розпрощалася у 2015 році. Тоді влада Віргінських островів, яка розслідувала факти відмивання грошей, попросила розкрити кінцевих бенефіціарів однієї з компаній, інтереси яких представляв Олександр Попівкер.

Appleby наполягає, що мала повне законне право покладатися на результати перевірок клієнтів на відповідність нормам антивідмивного законодавства, які проводив пан Попівкер, і зазначає, що з 2015 року взагалі відмовилася від практики роботи з повноважними представниками, яка позбавляє необхідності проводити власну перевірку.

Того ж року всі шість десятків компаній Rubicon Group змінили офшорного партнера.

Британська репутація

Злочинцям зовсім не складно переказувати брудні гроші до Великої Британії, вважає Transparency International, яка допомагала проводити це розслідування.

"Корупціонерам складніше розкрадати казну, коли немає можливості вивести вкрадене і приховати у безпечному місці", - говорить Рейчел Девіс Тека з Transparency.

"Анонімні компанії дозволяють виводити гроші, а британські активи на кшталт нерухомості - надійно ховати їх".

Британія стала великою пральнею для сумнівних капіталів з усього світу, скаржиться один з лідерів британської опозиції, друга людина у партії лейбористів Джон Макдоннелл.

"Страждає наша репутація ... Надто часто в останні роки ми чуємо про те, як брудні гроші потрапляють до лондонського Сіті. Заплющуючи на це очі, ми фактично стаємо помічниками і посібниками злочинців", - сказав він.

Уряд обіцяв створити відкритий реєстр і зробити надбанням громадськості дані про реальних власників нерухомості, записаної на офшори.

Британський міністр з питань безпеки та економічних злочинів Бен Воллес каже, що сповнений рішучості покласти край відмиванню злочинних доходів: "Ми прийдемо за ними, за їхньою власністю і грошима. Я маю твердий намір застосувати всі інструменти, які є у нашому розпорядженні, для боротьби із загрозою, яку становлять незаконно нажиті гроші".

Нещодавно британська влада отримала нові повноваження в цій сфері, включно з правом виписувати "ордер на багатство невідомого походження" - заморожувати активи на суму від 50 тисяч фунтів і вище, а також відкривати справу, в разі якщо їхній власник не може пояснити, на яких законних підставах вони були отримані.

Національне агентство з питань боротьби зі злочинністю Великої Британії повідомило, що потенційно новий інструмент може бути використаний для конфіскації лондонських квартир, власники яких пов'язані з українською організованою злочинністю.

"Райське досьє" - це величезний архів документів, які "витекли" здебільшого з офшорної юридичної фірми Appleby. Туди входять також корпоративні реєстри в 19 податкових юрисдикціях, в яких розкриваються фінансові відносини політиків, знаменитостей, корпоративних гігантів і бізнес-лідерів.

Досьє з 13,4 мільйона записів передали німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, а потім Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). ВВС виступила партнером в глобальному розслідуванні, в якому взяли участь близько 100 інших ЗМІ в 67 країнах, включно з газетою The Guardian. ВВС не володіє даними про те, хто став джерелом витоку.