НеПроґавте: кінець АТО, народження принца і смерть Avicii

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Завершення АТО та народження британського принца привернули найбільшу увагу наших читачів на тижні, що минає.

У традиційному огляді також читайте про перемовини про створення української помісної церкви, напад на ромський табір у Києві, революцію у Вірменії, смерть 28-річного шведського музиканта та рецепт картопляників зі шпинатом.

Однією з важливих новин цього тижня стала заява міністра оборони України Степана Полторака про завершення АТО 30 квітня, яку він озвучив у ексклюзивному інтерв’ю BBC News Україна:

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Також ми стежили за заявами про створення незалежної української помісної церкви, які почали лунати ще з минулого тижня:

Жваву дискусію у суспільстві, зокрема в соцмережах, спровокував розгін табору ромів у Києві.

Копирайт изображения Сергій Мазур Image caption Про спалення наметів у поселенні ромів 21 квітня повідомили представники націоналістичної організації С14

Також ми не оминули тему можливої навали туристів до Києва через футбольний фінал Ліги чемпіонів.

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Однією з найважливіших міжнародних новин стала звістка про відхід з посади Сержа Саргсяна. Прем’єр-міністра Вірменії пішов на такий крок після тривалих протестів на вулицях найбільших міст країни.

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Та найяскравішою і найпопулярнішою новиною цього тижня стала поява на світ третьої дитини у принца Вільяма та його дружин Кейт. Спочатку фанати королівської родини гадали, якої статі буде маля, адже батьки вирішили не дізнаватись про це завчасно. Потім розгорнулася дискусія, як назвуть дитину.

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На тижні надійшла сумна новина про смерть 28-річного Тіма Берглінга, більш відомого як Dj Avicii:

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Чимало нестандартних новин захопили вашу увагу, як от відео із танцюючими коровами. А ось ще деякі з них:

Ну і насамкінець практичні поради у нашому кулінарному блозі - Три рецепти зі шпинатом: мезе, полента та картопляники.