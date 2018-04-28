#НеПроґавте: кінець АТО, народження принца і смерть Avicii
Завершення АТО та народження британського принца привернули найбільшу увагу наших читачів на тижні, що минає.
У традиційному огляді також читайте про перемовини про створення української помісної церкви, напад на ромський табір у Києві, революцію у Вірменії, смерть 28-річного шведського музиканта та рецепт картопляників зі шпинатом.
Однією з важливих новин цього тижня стала заява міністра оборони України Степана Полторака про завершення АТО 30 квітня, яку він озвучив у ексклюзивному інтерв’ю BBC News Україна:
Також ми стежили за заявами про створення незалежної української помісної церкви, які почали лунати ще з минулого тижня:
- Вселенський Патріархат взявся за українську церкву
- УПЦ МП: Порошенко та Рада перевищили владу
- Вселенський патріархат проведе консультації про українську церкву
- Українська автокефалія: як це може статись і як було в інших
Жваву дискусію у суспільстві, зокрема в соцмережах, спровокував розгін табору ромів у Києві.
Також ми не оминули тему можливої навали туристів до Києва через футбольний фінал Ліги чемпіонів.
Однією з найважливіших міжнародних новин стала звістка про відхід з посади Сержа Саргсяна. Прем’єр-міністра Вірменії пішов на такий крок після тривалих протестів на вулицях найбільших міст країни.
- Прем’єр Вірменії подав у відставку після протестів
- Протести у Вірменії: хто переміг і в кого тепер влада?
- Хто такий Пашинян: п'ять фактів про лідера революції у Вірменії
- Протести у Вірменії: поліція затримала лідера опозиції
Та найяскравішою і найпопулярнішою новиною цього тижня стала поява на світ третьої дитини у принца Вільяма та його дружин Кейт. Спочатку фанати королівської родини гадали, якої статі буде маля, адже батьки вирішили не дізнаватись про це завчасно. Потім розгорнулася дискусія, як назвуть дитину.
На тижні надійшла сумна новина про смерть 28-річного Тіма Берглінга, більш відомого як Dj Avicii:
- Помер 28-річний шведський артист Dj Avicii
- Його музика "житиме вічно": музиканти про смерть ді-джея Avicii
Чимало нестандартних новин захопили вашу увагу, як от відео із танцюючими коровами. А ось ще деякі з них:
- Жінку оштрафували на $500 за безкоштовне яблуко в літаку
- Вперше у світі пораненому солдату пересадили пеніс та мошонку
- Чи одужав чоловік, що захворів на "найгіршу у світі супергонорею"?
- Курорт, яким керували шпигуни
- Кривава помста: жінка застрелила коханку чоловіка та вбила себе
- В Австралії старий собака знайшов зниклу дівчину і зігрівав її всю ніч
- "Я був за крок від смерті"
Ну і насамкінець практичні поради у нашому кулінарному блозі - Три рецепти зі шпинатом: мезе, полента та картопляники.