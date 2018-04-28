"Я думала, що нарешті в безпеці, але він мене знайшов"
Коли Голлі почала зустрічатися з Саймоном, їй здавалося, що ці стосунки - "найкраще, що може трапитись у житті". Та з часом він почав поводитися з нею жорстоко. Тоді вона втекла, але він її вистежив.
Голлі розповіла свою історію - починаючи з того часу, коли вона завагітніла їхньою спільною дитиною - у програмі Вікторії Дарбішир на ВВС.
Я дізналася, що вагітна. Це мав би бути щасливий і радісний час.
Наші стосунки від початку були дуже бурхливими. Спершу мені здавалося, що Саймон - найкраще, що може трапитись у житті.
Та потім ці стосунки стали напруженими у найгіршому сенсі слова.
Одного разу, повернувшись додому, я ще у дверях відчула удар і нестерпний біль між очима.
Це Саймон раптово ударив мене кулаком - й одним ударом не обмежився.
Він проволік мене через кухню, вкриваючи стусанами.
Чітко пам'ятаю, як я намагалася захистити від його ударів малятко в животі, ну і свою голову.
Він лишив мене на підлозі у кухні геть дезорієнтованою. З носа лилася кров.
Пізніше він повернувся і поводився дуже ніжно. Він сказав, що випадково зірвався і мені треба пильнувати свою поведінку, щоби знову його не спровокувати.
Та чим більше я старалася йому догоджати, тим більше, здавалося, він прискіпувався до всіх моїх дій.
Неприбрано, несмачно, недостатньо любові чи уваги до нього - що б я не робила, завжди щось було не так.
"Побігла додому відразу після пологів"
Ще на середньому терміні вагітності він сказав, що не хоче бути присутнім на пологах.
Коли настав час, він був у сусідів. Я зателефонувала йому і сказала, що маю їхати, але старалася його не дратувати.
У лікарні він постійно слав мені текстові повідомлення - мовляв, швидше, бо мені зранку на роботу.
Я дуже нервувала, й пологи пройшли непросто.
Щойно лікар оглянув мою донечку, як я забрала її й побігла додому.
Коли ми повернулися, він був дуже злий.
Наступного дня я не стрималася і сказала, що догляд за немовлям - справа нелегка.
Він дав мені ляпаса і штовхнув униз по сходах.
Спустившись услід, він кілька разів пнув мене ногами.
Мені було дуже боляче, адже я лише вчора народила.
Десять чи дванадцять днів я не вставала з ліжка. Я не могла ходити.
Довелося просити подругу, щоб вона була поруч і підносила мені дитину на годування.
"Він вихопив дочку з рук"
Врешті-решт я втекла до подруги.
Я весь час сиділа вдома, бо боялася виходити.
Одного разу подруга хотіла повезти мою дочку погуляти. Щойно вони вийшли з дому, він з'явився нізвідки, вихопив дочку з рук у подруги та побіг, сказавши лише, що я мушу до нього повернутися, якщо ще хочу побачити дочку.
Поліція сказала, що це питання цивільних відносин і вони нічим не можуть допомогти.
Домашнє насильство
- До домашнього насильства відносять емоційне насильство, погрози та залякування, фізичне та сексуальне насильство.
- Протягом життя з домашнім насильством стикаються приблизно кожна четверта жінка та кожний шостий чоловік.
- У 2016-17 роках поліція Великої Британії зафіксувала 1,1 млн випадків і злочинів, пов'язаних із домашнім насильством.
- У ті ж роки, 76 000 людей були визнані винними у домашньому насильстві.
- Щороку від домашнього насильства гине в середньому 150 людей, більшість - від рук партнера або колишнього партнера.
- Майже 25% жінок, які звертаються по допомогу до притулків, не можуть туди переїхати через брак місця, за даними анкетування 120 таких притулків.
Джерело: Crime Survey for England and Wales, Office for National Statistics, Women's Aid
Я повернулася (до Саймона), і він знову сильно мене побив.
Він всіляко показував, що я - його власність, і він скоріше нас уб'є, ніж дозволить піти від нього.
Мені було страшно за дітей і за своє життя.
Побиття повторювалось знову і знову.
Він також мене ґвалтував.
Кілька разів я замикала двері зсередини, але він бив вікна і проривався до будинку.
Одного разу, коли ми були на кухні, він вдарив мене ножем у стегно, бо я його чимось роздратувала.
Я терпіла усе це лише заради дітей.
"У мене обірвалося серце"
Нарешті, сусідка дала мені телефон притулку для жертв насильства, у віддаленому містечку, про яке я раніше й не чула. Там знайшли для мене вільне місце.
Я забрала дітей, ми сіли на потяг і поїхали.
Я потерпала від панічних атак.
Та все ж мені ставало краще. Ми почали будувати нове життя, і це було прекрасно.
Але раптом [через кілька років] донька почула, що хтось нам погрожує.
У мене обірвалося серце та скрутило живіт.
Наступного дня Саймон напав на мою доньку.
Потім він спробував вломитися до нас у будинок. Поки я телефонувала до поліції, він вже пішов, і поліцейські сказали, що їм немає сенсу приїжджати.
"Його єдиний намір"
Я витратила купу грошей на готель, оскільки боялася лишатись у тому будинку.
Я повідомила про події службу, що надала мені житло, і висловила бажання повернутися до притулку, але там не було вільних місць.
Куди б я не пішла, на мене скрізь чатував Саймон.
Я бачила його здалека, коли ходила в супермаркет чи заправляла машину на бензозаправці.
Він робив такий жест, нібито перерізає мені горло.
Я розуміла: його єдиний намір - нас убити.
"Прокидатися без страху"
Я всерйоз думала про самогубство.
Було непросто наважитися на переїзд до нового притулку (пізніше, коли з'явилася така можливість), адже це означало зірватися з місця і знову почати життя з нуля.
Ми з дітьми хочемо всього лише жити разом у милому й спокійному місці, робити щось хороше для суспільства.
Хочу згадати, як це - отримувати задоволення від життя. Прокидатися без страху й тривоги в приємній обстановці.
Імена головних персонажів змінено.