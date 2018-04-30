Копирайт изображения FBI Image caption Про звинувачення Деанджело оголосили на прес-конференції в Сакраменто

У США поліція повідомила, що злочинець, який отримав прізвисько "вбивця з Золотого штату", скоїв щонайменше 12 вбивств, 45 зґвалтувань і сотні разів вдирався в будинку по всій Каліфорнії.

На цьому тижні поліцейські заарештували людину, яка, на їхню думку, все це зробила. Яким чином тому, хто зробив всі ці злочини, вдавалося уникати арешту протягом 40 років?

Попередження: в опублікованому нижче матеріалі наведено подробиці деяких скоєних злочинів

Увечері 3 травня 1986 року Джанел Крус залишалася вдома сама - її батьки були у відпустці. Користуючись цим, 18-річна дівчина, яка працювала в ресторані, запросила в гості друга.

Пізніше він згадував, що принаймні двічі пара звернула увагу на дивні звуки з вулиці та з гаража. Але Джанел Крус, яку рідні описували як гарну та добру дівчину, тільки дорослішала та не надала особливого значення цим звукам.

Близько опівночі її друг поїхав.

Наступного ранку агент з продажу нерухомості, який приїхав, щоб показати будинок потенційним покупцям, виявив тіло Джанел в її спальні.

Її зґвалтували та забили до смерті. Її важко було впізнати в обличчя, яке було у крові, а зуби дівчини були роздроблені.

Поруч з будинком виявили сліди тенісних туфель, а з саду за будинком зник важкий гайковий ключ.

Спочатку під підозру потрапили люди, які останніми бачили Крус живою, а також її колишніх залицяльників, але розслідування зайшло в глухий кут.

Поліція зібрала біологічні зразки з місця злочину та тіла жертви, але в цей час практика аналізу ДНК як доказів у кримінальних справах перебувала ще в зародковому стані. Біоматеріали відправили на зберігання на багато років.

Копирайт изображения MICHELLE CRUZ WHITE Image caption Мішель Крус Вайт з сестрою Джанел незадовго до її вбивства

Родина Джанел Крус намагалася жити далі, але думки про те, що вбивця дівчини залишається на волі, не давали їм спокою.

"Я не могла залишатися вдома на самоті протягом 32 років, - розповідає Мішель Крус Уайт, молодша сестра Джанел. - Я жила в постійному страху, і моя мама теж".

У 1986 році родина Крус ще не могла здогадуватися, що їхня рідна Джанел виявилася останньою відомою жертвою так званого Вбивці з Золотого штату. Він скоював злочини протягом практично 10 років і за цей час став відомим як один з найстрашніших садистів в американській історії.

З початку 1970-х років невідомий злочинець здійснював напади в різних частинах Каліфорнії - від Сакраменто до Лос-Анджелеса. Йому давали різні прізвиська: "Гвалтівник східних районів", "Справжній нічний мисливець" та інші.

Лише з появою ДНК-тестування поліцейські зрозуміли, що мають справу з одним і тим же злочинцем. Але навіть після цього їм знадобилося ще два десятки років, щоб знайти його.

"Це - частина нашої історії, кілька поколінь слідчих працювали над цим", - заявив співробітник офісу окружного шерифа Сакраменто сержант Шон Хемптон.

"Ґвалтівник східних районів"

18 липня 1976 року злочинець в масці проник в спальню 23-річної дівчини. Вона прокинулась і побачила нависає собою чоловіка, абсолютно голого нижче поясу. Він зв'язав їй руки, заштовхав до рота сорочку та зґвалтував. Після того як він пішов, жертві вдалося набрати 911, хоча її руки залишалися зв'язаними.

Ця дівчина стала першою жертвою. У наступні 12 місяців чоловік, який отримав прізвисько "ґвалтівник східних районів", нападав на своїх жертв знову і знову.

Іноді напади відбувалися з інтервалом всього в декілька днів. Зазвичай маніяк обирав одноповерхові будинки, проникав в них через вікна і зв'язував жертвам руки. Він засліплював жінок яскравим світлом і погрожував їм смертю.

Напади зробили тихе життя в Сакраменто історією. Мешканці міста почали озброюватися пістолетами та бейсбольними бітами, купувати собак бійцівських порід і вперше в житті почали замикати двері.

У своїх жертв злочинець забирав трофеї, наприклад, прикраси. Перед тим як зґвалтувати 13-річну дівчинку, він поклав тарілки на спину її матері, яка перебувала в сусідній кімнаті і пригрозив, що відріже дівчині пальці, якщо почує звук тарілок, що падають.

Ще в однієї жінки вдома пролунав телефонний дзвінок, який вдалося записати. "Ґвалтівник східних районів" - слідчі вважають, що це був саме він, - пошепки повторював одну й ту ж фразу: "Я вб'ю тебе. Я вб'ю тебе".

Копирайт изображения FBI Image caption Кеті та Брайана Маджіор вбили у 1978 році

Злочинець зґвалтував понад два десятки жінок, перш ніж скоїти своє перше відоме слідчим вбивство в 1978 році.

20-річна Кеті та 21-річний Брайан Маджіори гуляли зі своїм собакою вночі 2 лютого 1978 року, коли у них стався конфлікт з незнайомцем. Ніхто не знає, про що вони говорили і чому посварилися.

Пару вбили з вогнепальної зброї. Кілька свідків бачили чоловіка в лижній масці, який тікав з місця злочину.

За кілька місяців до цього Кеті скаржилася, що на роботі її переслідував якийсь чоловік. Її колеги говорили, що хтось їй постійно дзвонив і говорив: "Підходить твоя черга".

Незнайомець в синьому Volkswagen протягом багатьох годин стежив за нею. Після того, як вона спробувала до нього підійти, він поїхав, але потім через кілька годин повернувся. Після цього Кеті звільнилася з роботи.

"Нічний мисливець"

Після вбивства Кеті та Брайана "ґвалтівник зі сходу" почав здійснювати напади в окрузі Контра-Коста, де він зґвалтував понад 20 людей, а потім скоїв убивство.

Цього разу його жертвами стали хірург Роберт Офферман та його дівчина Олександрія Меннінг. Обидвох вбили в будинку Оффермана.

Після цього випадку він більше не залишав своїх жертв в живих. На початку 1980-х років злочинець, відомий як "справжній нічний мисливець", почав вбивати в округах Санта-Барбара, Вентура та Оріндж.

У нього з'явилася нова звичка: він ґвалтував жінок на очах у їхніх партнерів, а потім вбивав обох.

Копирайт изображения FBI Image caption На місці одного зі злочинів

Він убив подружжя Лаймана і Шарлін Сміт, молодят Кіта та Петті Гаррінгтон, а також Шері Доміно та її хлопця Грега Санчеса.

Він також зґвалтував і вбив в 1981 році жінку на ім'я Мануела Вітун, поки її чоловік був у лікарні. Зрештою в 1986 році він зґвалтував і вбив Джанел Крус, після чого безслідно зник на 32 роки.

Як знайшли вбивцю?

Поліцію заплутало те, що зґвалтування та вбивства відбувалися часом за сотні миль один від одного. Поліція підозрювала чоловіків, яким не відповіли взаємністю, членів родин або інших знайомих загиблих.

"У нас були прекрасні слідчі, які наполегливо працювали над цією справою", - розповідає лейтенант Пол Беллі, який займався цією справою з 2008 року. За його словами, ніхто тоді не міг припустити, що злочинець з Південної Каліфорнії виявиться вбивцею, якого всі шукали.

Через десять років після вбивства Крус з'ясувалося, що ДНК з її тіла збігаються з ДНК з тіл молодят Гаррінгтон та Мануели Вітун. Згодом з'ясувалося, що ДНК збігаються і з ДНК з місць вбивства Доміно та Санчеса, а також подружжя Смітів та з кількох місць зґвалтування в Контра-Коста наприкінці 1970-х років.

У поліцейських протягом десятиліть був ДНК вбивці з Золотого штату, але в базі даних вони не знаходили збігів. Це означає, що цей чоловік ніколи не притягувався до відповідальності.

В результаті була сформована оперативна група за участі представників ФБР. Була запропонована нагорода за інформацію про вбивцю або по цій справі. Поліція та журналісти отримали тисячі повідомлень, але підозрюваного так і не знайшли. Все змінилося два тижні тому.

25 квітня окружний прокурор Сакраменто Анна Марія Шуберт заявила, що 72-річний Джозеф Джеймс Деанджело заарештований і йому пред'явили звинувачення у вбивстві Смітів, молодят Гаррінгтон та інших жертв.

За ніч до цього в спільноті жертв вбивці, які вижили та родичів загиблих з'явилися чутки про арешт. Керівний детектив у справі Крус зателефонував її сестрі Мішель та їхні матері, щоб розповісти про новини.

"Я ридала, ридала", - розповідає Мішель Крус Вайт. Її мати теж була шокована, каже вона.

Прорив в розслідуванні трапився після того, як Пол Хоулс, слідчий з офісу прокурора округу Контра-Костра, який вже вийшов на пенсію, але довгий час займався цією справою, вирішив зайнятися пошуком на безкоштовному сайті з генеалогії GEDmatch, де користувачі самі залишають про себе інформацію.

За даними газети Sacramento Bee, сайт був створений, щоб люди могли знайти родичів, які давно загубилися. У GEDmatch є база даних з 800 тисячами профілів ДНК. Заступник генерального прокурора округу Сакраменто Стів Гріппі підтвердив, що один з членів родини Деанджело використовував цей сервіс.

"Ми шукали голку в стозі сіна і знайшли її", - заявила прокурор Шуберт. Вона брала участь в розслідуванні з 2000 року.

Хто такий Джозеф Джеймс Деанджело

Деанджело - колишній поліцейський, який працював в Оберні. Його звільнили після того, як в 1979 році він попався на крадіжці в магазині. Деанджело намагався вкрасти кувалду і засіб для відлякування собак. Він одружений, у нього є донька. Протягом 27 років він працював механіком по ремонту вантажівок в місцевій мережі продуктових крамниць.

Після його арешту поліцейські почали обшукувати його будинок, аби знайти «трофеї» з місць, маски та зброї.

У п'ятницю Деанджело вперше з'явився в суді Сакраменто. Він був в інвалідному візку, на ньому була помаранчева тюремна форма, і він говорив пошепки. Він попросив про призначення державного адвоката.

Наступний суд у його справі заплановано на 14 травня. Поки незрозуміло, чи проситиме штат для нього смертної кари.

Тим часом шериф округу Сакраменто закликав усіх постраждалих від сексуального насильства, які не звернулися в поліцію в ті роки, зробити це зараз.

"Це розслідування буде йти ще дуже довго", - зазначає сержант Шон Хемптон.

Копирайт изображения Reuters Image caption Біля будинку Деанджело

Мішель Крус Вайт не змогла стримати емоцій в телефонному інтерв'ю BBC. Вона каже, що розплакалася вперше відтоді, як дізналася, що ґвалтівник та вбивця її сестри може постати перед правосуддям.

За її словами, вона нарешті змогла усвідомити, як те, що трапилося вплинуло на її життя, і арешт довів, що її рішення два роки тому публічно виступити і розповісти про вбивство було правильним.

"[Моя родина] думала, що якщо я стану відома всьому світу, це поставить під загрозу всіх нас, вся родина опиниться в небезпеці, - каже вона. - Для мене це таке полегшення, що все це закінчилося, і моя сестра може спочивати з миром".

Деанджело все ще може спробувати довести свою невинність.

Мішель Крус Вайт говорить, що змогла вперше за 32 роки заспокоїтися і розслабитися. "Про його таємниці дізнається весь світ. Він більше не зможе ховатися і спокійно померти. Ми зробили це. Він там, де він має бути".