Чотири роки після трагедії в Одесі: кого визнали винним?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Жінка несе квіти до місця пожежи у Будинку профспілок в Одесі

Криваві зіткнення в Одесі 2 травня 2014 року розслідують і МВС, і Генпрокуратура.

Проте за чотири роки повну правову оцінку ті події так і не отримали. Наразі є один обвинувальний вирок, кілька виправдальних, але більшість справ - на стадії тривалого розгляду.

48 смертей

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Трагічні події в Одесі можна розділити на два епізоди: сутички між прибічниками "Антимайдану" та проукраїнськими активістами біля Грецької площі та зіткнення на Куликовому полі з подальшою пожежею у Будинку профспілок.

Загалом у той день загинули 48 людей.

Причини смертей:

6 - кульові поранення (з травматичної і вогнепальної зброї).

8 - падіння при спробі врятуватися з палаючого Будинку профспілок.

34 - наслідки пожежі (отруєння чадним газом, опіки).

Більш ніж дві сотні людей були поранені.

Справи і вироки

Копирайт изображения УНІАН Image caption Обвинувачувані у справі про заворушення 2 травня в Одесі під час оголошення вироку у суді міста Чорноморськ (раніше Іллічівськ, Одеська область), 18 вересня 2017 р.

У вересні 2017 року Чорноморський суд Одещини виправдав 19 учасників одеського "Антимайдану", яких звинувачували в масових заворушеннях та яким вимагали від 8 до 15 років в'язниці.

Як зазначили судді, прокуратура не навела достатніх доказів їхньої вини.

Зокрема, на думку суду, прокурори не довели, що на відео і фото, де видно конкретні правопорушення (побиття чи стрільба зі зброї), насправді зображені саме ці підозрювані (багато учасників подій були у масках).

Суд також заявив, що саме слідство було проведене неякісно і з порушеннями.

"Це не означає, що 19 "антимайдановців" не брали участі у масових заворушеннях на Грецькій площі, у ході яких було вбито з вогнепальної зброї шість людей. Це означає, що слідство просто не довело їхню вину. Або відправило до суду докази, зібрані з серйозними процесуальними порушеннями", - розповіла в інтерв'ю Insider Тетяна Герасимова, одна з керівників громадської "Групи 2 травня", яка контролює хід розслідувань.

Сама прокуратура з таким рішенням суду не погодилася і заявила, що оскаржуватиме його.

"Докази, що були отримані слідчими органів поліції та прокуратури Одеської області... та надані суду, прийняті не були", - вважають прокурори.

Наразі ж з-під варти відпустили всіх фігурантів цієї справи, окрім двох: одного з організаторів одеського "Антимайдану" Сергія Долженкова та росіянина Євгена Мефьодова.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Євген Мефьодов

Одразу ж після виправдального рішення Чорноморського суду їх затримали вже по іншій справі, не пов'язаній з подіями 2 травня - організації проросійського автопробігу з Одеси до Миколаєва у березні 2014 року.

Тепер обох звинувачують у спробах повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Долженков

Розгляд цих справ триває, а самі вони залишаються під вартою.

Один обвинувальний вирок по "справі 2 травня" набув сили. Росіянина Степана Гур'єва у лютому засудили до п'яти років в'язниці (з 3-річним випробувальним терміном).

Йому інкримінували статтю про "масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків", а конкретно - участь у сутичках на тій самій Грецькій площі.

У прокуратурі Одеської області зазначають, що Гур'єв свою вину визнав і розкаявся.

Інші справи

Копирайт изображения УНІАН Image caption Начальник міліції громадської безпеки Одеси Дмитро Фучеджі - один із фігурантів розслідування Генпрокуратури. За даними правоохоронців, перебуває у Росії

Триває розгляд справи одеського проукраїнського активіста Сергія Ходіяка, якому інкримінують вбивство з рушниці одного з антимайданівців та поранення правоохоронця.

Чоловіка під тиском громадськості відпустили з-під варти. Однак жодного вироку - обвинувального чи виправдального - суд йому не виніс до цього часу.

Так само немає вироків щодо різних посадових осіб Одеси, яких звинувачують у бездіяльності чи неналежному реагуванні на заворушення, через що кількість жертв значно зросла.

Серед фігурантів тут:

тодішній начальник міліції громадської безпеки Одеси Дмитро Фучеджі - його підозрюють в організації масових заворушень, службовій недбалості й особистому розпорядженні відпустити 67 затриманих антимайданців з відділку міліції. Сам він, за даними правоохоронців, перебуває у Росії й навіть отримав там громадянство.

екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан (син колишнього губернатора Одеської області і мера Одеси) - йому інкримінують бездіяльність рятувальників у перші хвилини пожежі в Будинку профспілок. Також перебуває у розшуку за межами країни.

екс-голова обласної міліції Петро Луцюк - його звинувачують у тому, що він не оголосив вчасно план "Хвиля" для локалізації конфлікту. Суд над ним триває вже два роки, наразі оголосили обвинувачення.

Паралельно йдуть розслідування щодо кількох посадовців нижчих рівнів. Наприклад, диспетчера пожежної служби, яка нібито не відреагувала вчасно на виклики з Куликового поля.

Нещодавно висунули підозри у бездіяльності ще трьом правоохоронцям. Але вироків поки що тут немає.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Одеський Будинок профспілок

Водночас, як розповідала BBC News Україна Тетяна Герасимова, багато доказів, зокрема зі згорілого Будинку профспілок, так і не були належно зафіксовані.

Це значить, що повноцінно розслідувати пожежу тепер складно.

Тим часом "вправа 2 травня" залишається предметом уваги міжнародних організацій. Моніторингова місія ООН з прав людини до четвертої річниці трагедії навіть підготувала спеціальний відеоролик з рідними загиблих .

"Чотири роки всі говорять про одне - неспроможність системи правосуддя. Судові процеси затягуються, розслідування неефективні, триває безкарність", - стверджують в місії ООН.