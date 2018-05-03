Gibson банкрутує. Яка доля чекає легендарні електрогітари?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гітарист Слеш с Gibson Les Paul

1 травня всесвітньо відомий виробник електрогітар Gibson подав до суду документи про банкрутство.

У компанії півмільярда доларів боргів, і за допомогою банкрутства Gibson сподівається зберегти бізнес та позбутися від неприбуткових підрозділів. А що ж чекає на виробництво гітар?

Народження легенди

Орвілл Гібсон заснував компанію, яку назвав своїм іменем, в 1902 році в штаті Мічиган. Спочатку вона займалася виробництвом мандолін, потім стала виробляти акустичні гітари, а до 1930 року розробила першу в історії комерційно успішну електрогітару Gibson ES-150.

Гітара стала популярною у блюз-музикантів, але революцію в музиці не здійснила. На відміну від Gibson Les Paul, легендарної моделі, створеної за участю знаменитого гітариста та музичного новатора Леса Пола.

Les Paul хоч й поступився гітарі Fender Telecaster (спочатку - Broadcaster) званням першого в історії інструмента, зробленого з цільного шматка дерева без будь-яких резонаторів, але все одно стала однією з найпопулярніших моделей електрогітар.

На Les Paul вкрай зручно грати, у гітари гарний баланс, вона прекрасно виглядає і звучить слушно практично для будь-якого жанру.

Les Paul завжди вважався більш дорогою і розкішною гітарою, ніж продукція Лео Фендера. До того ж, творець Fender Telecaster був меблярем, далеким від рок-музики, а цей інструмент придумував видатний музикант.

Лес Пол особисто наполягав, щоб одна з моделей гітари, названої на його честь, була золотого кольору, що мало підкреслювати високу якість інструменту.

Згодом Les Paul став синонімом рок-музики. На численних варіаціях цієї гітари грали практично всі відомі гітаристи, а деякі музиканти, в тому числі Джиммі Пейдж, Слеш, Ангус Янг і Закк Вайлд, зробили Les Paul частиною свого іміджу.

Для Джиммі Пейджа, до речі, Gibson спеціально випустив гітару з двома грифами, що поєднала можливості 6-струнного та 12-струнного інструменту. Без неї Пейдж не міг грати наживо Stairway to Heaven.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джиммі Пейдж грав Stairway to Heaven на електрогітарі Gibson з двома грифами

На напівакустичних гітарах Gibson грали й Бі Бі Кінг, і Чак Беррі, і Ноел Галлахер, а агресивні форми Gibson Explorer і Flying V стали популярними серед метал-гітаристів.

Біллі Джо Армстронг з Green Day прославив дешеву Gibson Junior, призначену для початківців, а музикант Nirvana Кріс Новоселіч довгий час грав на дивакуватого вигляду бас-гітарі Gibson Ripper, яку не виробляють з початку 80-х.

Шлях до банкрутства

Як і багато інших популярних гітарних брендів, Gibson переживав важкі часи, коли гітарна музика виходила з моди або коли модними ставали гітари інших виробників.

У 1980-х, наприклад, популярні були гітари з гострими формами, а на початку 90-х всі почали купувати Fender Jaguar як в Курта Кобейна.

На відміну від Fender, Gibson практично не адаптувався до ринку і продовжував випускати гітари, які зовні не відрізняються від інструментів з 1950-х. Один з найбільш відомих брендів у світі дозволяв Gibson зберігати положення одного з лідерів ринку, поступаючись Fender лише на кілька відсотків - 33,5% проти 36,2% за даними на 2012 рік.

Image caption Gibson Firebird - одна з найулюбленіших гітар Пі Джей Гарві

В середині 2000-х Gibson спробувала здійснити революцію у виробництві, проте нічого не вийшло.

Спочатку компанія придумала гітару з електромоторами в кілках, а пізніше, у 2011 році, випустила монструозну Gibson Firebird X - переосмислення класичної рок-моделі Firebird з переробленим корпусом і вбудованим процесором ефектів. Гітара вартістю понад 4 тисячі доларів досі викликає у шанувальників бренду тільки глузування - через незрозумілу форму та колір, і завдяки вбудованим ефектам, які не мали великого значення.

У той час, коли Gibson придумував непотрібні технологічні нововведення, Fender випускав десятки нових гітар на масовому ринку за скромними цінами - як копії давно забутих моделей, так і переосмислення класичних "стратокастера", "телекастера" та "ягуарів".

Знайти зараз молоду гітарну групу, яка грає не на Fender, вкрай важко. Паралельно з виробництвом дивних та перевантажених електронікою гітар Gibson вирішила зосередитися на розвитку бренду та диверсифікувати прибутки, придбала кількох виробників музичної електроніки. Потім їх довелося із поспіхом позбуватися.

"Ми стали чимось на кшталт авоськи з купою речей. У деяких із них є сенс, але багато нам взагалі не приносять прибутку", - наголосив у березні 2018 року керівник Gibson Генрі Юшкевич. Він зізнавався, що хотів зробити зі своєї компанії "Nike музичного світу", але через борги про амбіції доведеться на певний час забути.

Як говориться в заяві Gibson про банкрутство, у компанії зараз 500 млн доларів боргу.

Компанія сподівається за допомогою процедури банкрутства домовитися про реструктуризацію боргів, позбутися зайвих активів і займатися виробництвом електрогітар.

Gibson стверджує, що щорічно продає 170 тисяч інструментів по всьому світу, причому до 40% з них - гітари з ціною понад 2 тисячі доларів.

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