Кенгуру атакують туристів через моркву

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двічі подумайте перед тим, як зробити селфі

Туристів одного з популярних місць в Австралії попереджають про небезпеку під час годування кенгуру.

Щотижня тисячі туристів відвідують околиці госпіталю в місті Моріссет, штату Новий Південний Уельс, щоб побачити диких кенгуру.

Більшість із них приносять для тварин моркву.

Але деякі відвідувачі отримали серйозні травми від сумчастих.

Місцевий депутат Грег Пайпер вважає, що потрібно терміново розпочати інструктування туристів.

"Хоча кенгуру милі, вони також здатні заподіяти шкоду", - розповів пан Пайпер BBC.

За його словами, проблема стала більш серйозною останні кілька років, після різкого збільшення кількості відвідувачів.

"Соціальні мережі змінили все", - каже пан Пайпер.

Instagram, Facebook та блоги розміщують поради щодо того, де можна швидко зробити ідеальне "Кенгу-селфі".

Пан Пайпер розповідає, що в Моріссет щотижня приїжджають приблизно 3 тис. людей.

"Це місце, де ви гарантовано побачите кенгуру, тому зрозуміло, що люди приїжджають", - каже він.

"Я не хочу звинувачувати туристів, це насправді питання кращого інформування".

Масова істерія

Самі туристи не є проблемою, але багато з них хочуть погладити тварини - а це вже погана ідея.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Нижче містяться фото поранень.

З одного боку це шкодить кенгуру. Вони люблять пастися і тисячі туристів довкола змінюють їхню природню поведінку.

Вони приходять голодні в пошуках їжі, а тому можуть стати небезпечними для людей.

"Люди не розуміють, що вони дикі тварини, і їх слід вважати саме такими", - застерігає пан Пайпер.

Одною з відвідувачок, на яку напали, стала Аніта Білашка.

І, як і багато інших туристів, вона розповідає, що абсолютно нічого не знала про потенційну небезпеку.

"Ми не знали, що не можна їх годувати", - сказала вона BBC. "Кожен це робить, тому ми думали, що це нормально.

"На мене напав один з великих кенгуру, всі злякалися, люди забирали своїх дітей і втікали".

Пані Біляшка врятувалася від неприємного рубця на нозі.

Але фотографії, надані паном Пайпером про деякі травми останніх місяців, не залишають сумнівів у тому, що кенгуру можуть завдати великої шкоди.

Копирайт изображения Shane Lewis

"Самець кенгуру може розпороти живіт будь-кому", - каже пан Пайпер. "Вони не роблять цього постійно, але це така їхня природа боротися: вони вдаряють своїми великими задніми ногами".

Але сильно лякатися теж не слід.

Зазвичай підходити до них близько досить безпечно.

Але пан Пайпер каже, що краще уникнути великих самців кенгуру.

"Самці високі та дуже сильні".

Поважайте дієту

Найголовніше - не годуйте кенгуру і, звичайно, не давайте їм приготовану їжу.

Навіть овочі для них не є правильною їжею, а в Моріссет це морква, яку люблять приносити туристи.

Те, що може здатися здоровою їжею для людей, не обов'язково хороша страва для кенгуру.

Морква з високим вмістом цукру може спричинити смертельні захворювання у тварин.

Пан Пайпер виступає за краще інформування туристів, включаючи більше знаків кількома мовами, щоб забезпечити безпеку і їм і кенгуру.