На фінал Ліги чемпіонів до Києва їдуть 30 тисяч іспанців і англійців

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ліверпуль" має один з найпотужніших фанатських рухів у світі

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі найпрестижнішого футбольного клубного турніру світу у Києві 26 травня.

Пізно ввечері середи англійці у складному протистоянні з італійською "Ромою" пробились до фіналу попри поразку у Римі з рахунком 4:2.

У першому матчі на домашній арені "Ліверпуль" переміг 5:2, тож потрапив до київського фіналу за сумою двох матчів.

Напередодні мадридський "Реал" також пройшов до фіналу, відстоявши у домашньому матчі нічию 2:2 з мюнхенською "Баварією". Успіх мадридцям забезпечила виїзна перемога 1:2 у Мюнхені в першому матчі.

Іспанці рекордсмени за перемогами у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи й перемагали 12 разів, при чому з 2014 року вони перемагали тричі.

"Ліверпуль" останній раз вигравав Лігу чемпіонів 2005 року.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Стадіон має 70 тисяч місць й експерти передбачають, що більшість глядачів будуть іноземцями.

Обом клубам-фіналістам надали квоту по 16,5 тисячі квитків, які вже практично всі зарезервовані. Тож до Києва приїдуть щонайменше 32 тисячі іспанців та англійців.

24 травня у Києві також відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів, в якому зіграють німецький "Вольсбург" та французький "Ліон".

Цей матч відбудеться на київському стадіоні "Динамо", який вміщує 17 тисяч глядачів.

Тож загалом у Києві можна чекати найбільше уболівальників з Англії та Іспанії, а також Німеччини та Франції.

Що чекає іноземних уболівальників у столиці України?

Поліція очікує приїзду до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів понад 50 тисяч іноземних уболівальників.

Натомість мер міста Києва Віталій Кличко заявив, що чекає загалом до 100 тисяч іноземних туристів на футбольні фінали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Реал" останніми роками радує своєї фанатів перемогами

Причому більшість із них будуть приїжджати в Україну неорганізовано.

"На період проведення фіналу Ліги чемпіонів (26 травня) і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травня), крім сил поліції з Києва та інших регіонів, до охорони громадського порядку залучать близько 3 тисяч бійців Національної гвардії," - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

В аеропорту Бориспіль очікують на прибуття додаткових 100 літаків з уболівальниками.

Через велике навантаження аеропорт тимчасово закриє одну з двох злітно-посадкових смуг. Її використають як тимчасовий майданчик для стоянки літаків.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський"

На додаткових рейсах забороняється перевезення багажу.

Ще за кілька днів до фіналу ціни на оренду житла та бронювння готелів у Києві на дні фіналів зросли в десятки разів.

Система оренди приватних квартир Airbnb показує, що заброньованими є вже 98% пропозицій, а решта коштує від 500 доларів за двомісну оселю на добу.

Така ж ситуації на сервісі Booking.com. Там ще можна забронювати ліжко у Хостелі за 10 фунтів на добу у передмістях Києва, а ціна номеру в готелі стартує від 500 доларів США.

Місто

У Києві планують облаштувати чотири фан-зони.

Офіційну фан-зону під назвою "Селище чемпіона" облаштують на Хрещатику.

Там проходитиме фан-фестиваль, буде побудований міні-футбольний майданчик, де пройдуть матчі за участю зірок.

Запланований матч команди друзів Андрія Шевченка проти команди друзів Віталія Кличка.

Image caption Одна з фанзон буде на Контрактовій площі

Одноденну фан-зону хочуть облаштувати на Контрактовій площі.

Ще дві фан-зони для вболівальників розмістять у парку Шевченка та на майданчику перед Палацом "Україна". Також планується у кожному районі столиці зробити тематичні клумби і арт-інсталяції.

До 20 травня планується створення тематичних квіткових панно на основних в'їздах та центральній частині міста.

Також буде встановлено великий надувний макет трофею Ліги чемпіонів розміром до 35 метрів.

Стадіон

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться на НСК "Олімпійський", який вміщує 70 050 глядачів.

Через підготовку такого масштабного заходу "Динамо" вимушене було переїхати на стадіон ім. Лобановського.

На головному стадіоні країни проведуть профілактику даху, модернізують турнікети та приведуть до ладу прилеглу територію.

Копирайт изображения UNIAN

Зовнішній вигляд арени кардинально не зміниться.

Модернізації підлягають внутрішні системи, інформаційні та пожежні покажчики, камери відеоспостереження, динаміки та прожектори, місця для преси.

Квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві коштують від 70 до 450 євро.

Заявки на квитки приймалися протягом тижня до 22 березня на сайті УЄФА, коли ще тільки відбувались чвертьфінали Ліги чемпіонів і було 8 потенційних учасників фіналу.

Квитки на жіночий фінал коштують від 70 до 100 гривень.

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