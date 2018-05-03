Кардаш'ян, Танкян, Мхітарян: вірмени з діаспори оцінюють події на батьківщині

Копирайт изображения PA Image caption Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян

Вірменська діаспора за кордоном налічує кілька мільйонів чоловік, і деякі знамениті представники цієї громади висловилися про події останніх тижнів на історичній батьківщині, в результаті яких пішов у відставку багаторічний лідер країни Серж Саргсян.

Знамениті вірмени, що живуть на Заході, або підтримали масові протести - як лідер групи System Of A Down Серж Танкян, - або закликали уникати насильства, як це зробив Шарль Азнавур.

Серж Танкян - про справжню демократію

Лідер американської рок-групи System Of A Down Серж Танкян з самого початку активно коментує протести та висловлює підтримку протестному руху.

Прокоментував він і найостанніші події, а саме відмову керівної "Республіканської партії" голосувати за призначення лідера протестів Нікола Пашиняна прем'єр-міністром.

2 травня Танкян і ще четверо відомих вірменських діячів мистецтва випустили заяву, в якій висловили впевненість, що протестний рух продовжиться і призведе до дострокових демократичних виборів.

"Ваша солідарність і цілеспрямованість показали шлях до по-справжньому демократичних змін у Вірменії. Ми закликаємо провести ці вибори якомога швидше, оскільки це - єдиний спосіб створити уряд, який стане справжнім представником народу", - йдеться в заяві.

Азнавур - за діалог

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знаменитого французького шансоньє Шарля Азнавура у дитинстві звали Шахнуром Азнавуряном

Знаменитий французький шансоньє Шарль Азнавур, якого в дитинстві звали Шахнур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко підкреслював свій зв'язок з історичною батьківщиною.

Через чотири дні після початку протестів, 21 квітня, Азнавур виступив із заявою, в якій закликав сторони до діалогу.

"Хоч я і далеко, моє серце - у Вірменії. Я дуже стурбований нинішньою ситуацією. Я закликаю всі сторони сісти за стіл переговорів, знайти рішення і не допустити насильства", - заявив співак, якому в травні виповниться 94 роки.

Кардаш'ян - за все хороше

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян на наступний день після відставки Сержа Саргсяна написала в Twitter: "Це так надихає - бачити, як всі вірмени, об'єднавшись в мирному протесті, домоглися змін".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер рок-гурту System Of A Down Серж Танкян підтримує протести

Цей запис Кардаш'ян супроводила старою фотографією, на якій вона тримає за руки стареньку. Як відзначили вірменські читачі твітів Кардаш'ян, ця жінка відома як прихильниця Саргсяна і "Республіканської партії", а не протестувальників.

Більше Кардаш'ян вірменську політику в Twitter не коментувала, але традиційно нагадала твітами про річницю геноциду вірмен в Туреччині в 1915 році.

Під тему геноциду зірка запостила і рекламу зроблених іншою американською вірменкою ювелірних виробів з "символом Дня вшанування жертв вірменського геноциду - бузковою незабудкою".

Спортсмени поза політикою

Знамениті спортсмени вірменського походження переважно про останні події у Вірменії не висловлювалися - навіть ті з них, хто не раз підкреслював свої вірменське коріння.

Нічого, судячи з результатів пошуку, не писали та не говорили ані французький футболіст, чемпіон світу, вірменин по лінії метрі Юрій Джоркаєфф, ані його колишній товариш по збірній Ален Богосян, ані аргентинський тенісист Давід Налбандян.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Генріх Мхітарян багато років грав за донецький "Шахтар"

Проте Джоркаефф і Налбандян традиційно відзначили твітами День геноциду - вони це роблять щороку.

Те ж саме стосується американської співачки Шер (Шерілін Саркісян): про геноцид висловлювалася, про поточну політику - ні.

Нападник лондонського "Арсеналу" Генріх Мхітарян 23 квітня, в день відставки Саргсяна, заявив на своїй сторінці в Facebook, що він гордий бути вірменином і закликав співвітчизників вирішувати всі розбіжності мирним шляхом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співачка Шер (Шерілін Саркісян) не прокоментувала протести у Вірменії

Наступного дня він закликав всі країни офіційно визнати різанину 1915 року геноцидом.

Мхітаряна, втім, не можна вважати представником діаспори: він - вірменин з Вірменії, проте давно грає за кордоном.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини та добірку найкращих статей.