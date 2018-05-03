Як легко перетнути кордон: поради прикордонників

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В Україні стартує сезон відпусток, і багато хто планує вирушити за кордон.

Які особливості виїзду за кордон з дітьми? Чи потрібна довідка з військкомату? Що важливо знати, аби на паспортному кордоні вас не спіткали неприємні сюрпризи?

На питання читачів відповів директор департаменту охорони кордону Держприкордонслужби України Юрій Гресько.

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Чи потрібен закордонний паспорт для дітей шести і дев'яти років для перетину кордону з Білоруссю?

Юрій Гресько: Дійсно, такий паспортний документ треба мати. Перш за все, це паспортний документ для виїзду за кордон, а також паспорт громадянина України.

Що стосується жителів прикордоння, то їм в рамках угоди з Білоруссю, дозволяється перетинати державний кордон за свідоцтвом про народження.

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Які зміни відбулися для перетину кордону громадянами Росії в порівнянні з минулим роком? Чи обов'язкове для в'їзду в Україну запрошення від родичів?

Юрій Гресько: Найголовніша зміна - це те, що з 1 січня 2018 року Україна запровадила біометричний контроль на кордоні для певних країн - це близько 70 країн, в тому числі РФ. Що стосується росіян, то правила перетину кордону в цілому не змінилися, єдине - при в'їзді в Україну слід здавати відбитки пальців, фіксувати біометричні дані.

Що стосується запрошення, то воно не обов'язкове. Тому людям, які планують поїздки до України, не обов'язково мати такий документ.

Хоча, відповідно до закону про прикордонний контроль, прикордонник зобов'язаний пересвідчитись в меті поїздки, куди і чому людина їде в Україну. І якщо таке запрошення в довільній формі особа буде мати, то воно зайвим не буде.

Чи досі прикордонники прискіпливо перевіряють росіян?

Юрій Гресько: Треба враховувати ситуацію, яка, на жаль, відбувається в країні, зокрема по східній ділянці. Дійсно, прикордонники прискіпливо перевіряють, чому людина їде і до кого.

Якщо в неї добрі наміри і мирні плани - то немає жодних заперечень.

До яких країн українці можуть їхати за внутрішніми паспортами?

Юрій Гресько: За внутрішнім паспортом громадянина Україна можна їхати до Росії та Білорусі, до Туреччини - по ID-картках.

Чи змінилися правила виїзду дітей за кордон, оскільки була інформація, що варіант, коли дитина вписана в паспорт одного з батьків, вже не діє?

Юрій Гресько: Правила в цілому не змінилися. Якщо перетинає кордон сім'я з дитиною і дитина вписана в паспорт одного з батьків, цей документ є дійсним на момент перетину державного кордону, то таким чином вона може перетнути кордон. Єдине, що треба врахувати - законодавство тих країн, куди слідує сім'я.

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Як відправити дитину відпочивати з бабусею та дідусем в Туреччину?

Юрій Гресько: Правила діють не тільки для Туреччини. Якщо ми говоримо про виїзд дитини за кордон без одного або без обох батьків - треба мати дійсні паспортні документи для дорослих та дитини, яка з ними їде.

Крім цього, обов'язковою умовою є наявність доручення від обох батьків, де вказано, куди їде дитина і на який термін.

Як дізнатися, чи є людина в "чорному списку" на в'їзд в Україну?

Юрій Гресько: Безпосередньо під час поїздки, вже в пункті пропуску під час паспортного контролю таку інформацію людині нададуть. Бо прикордонники на місці вирішують, пропускати таку особу чи ні.

Копирайт изображения Держприкордонслужба Image caption Директор департаменту охорони кордону Держприкордонслужби України Юрій Гресько відповідає на запитання читачів під час Facebook-лайву

Чи обов'язково потрібен при перетині кордону поліс страхування для поїздки в ЄС?

Юрій Гресько: Тут також мова йде про законодавство тієї країни, до якої прямує людина. Зрозуміло, що заведено мати "зелену картку" чи інші види страхування. Але це компетенція не Державної прикордонної служби - потрібно детально вивчити правила в'їзду до країни слідування.

Чи потрібна довідка з військкомату для виїзду за кордон?

Юрій Гресько: Сьогодні така довідка не потрібна. Треба мати дійсний паспортний документ для виїзду за кордон, квиток і вперед на відпочинок.

Чи можливий самостійний перетин кордону особою 16-18 років за згодою батьків?

Юрій Гресько: Такий перетин кордону можливий, оскільки Цивільний кодекс України визначає, що громадянин України, якому вже виповнилося 16 років, має право вільно перетнути державний кордон. Якщо в нього є відповідні паспортні документи і решта необхідних документів.

Чи є якісь обмеження на готівку при перетині кордону України?

Юрій Гресько: Це питання в компетенції Державної фіскальної служби, вони можуть детально надати цю інформацію. Але відомо, що не декларується сума еквівалентом до 10 тисяч доларів.

Чи дійсно не випускають за кордон боржників по сплаті аліментів? Який це має бути борг?

Юрій Гресько: Для того, аби читачі зрозуміли це питання, його треба розділити на дві частини.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Боржиників аліментів можуть не випустити за кордон

Перша - прикордонники в пунктах пропуску виконують доручення інших структур. Якщо є відповідне рішення, його передають в Держприкордонслужбу і людину, яка має такі борги чи інші фінансові питання щодо виконання законодавства, заносять у базу, й під час перетину кордону з'являється інформація про таку заборгованість.

І в такому випадку людину через кордон не пропускають.

З лютого цього року, коли почали діяти такі зміни, до бази внесли вже понад 4 тисяч людей.

Плануємо їхати до Німеччини до друзів, хочемо взяти з собою песика. Що для цього потрібно?

Юрій Гресько: Якщо їхати з песиком, то тут знову ж треба дуже уважно вивчити правила виїзду з тваринами. Це - до митників.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Безвізовий режим для в'їзду громадян України до ЄС працює вже майже рік

Як часто прикордонники ЄС завертають українців, які їдуть по безвізу? Яка кількість відмов та з яких причин?

Юрій Гресько: Причини є різні. Перше - це надання неправдивих відомостей про себе, інші причини - якщо людина в полі зору правоохоронних органів країн ЄС, або в неї неналежно оформлені документи.

Де знайти інформацію про умови виїзду за кордон з дитиною?

Юрій Гресько: У нас працює цілодобовий телефон, за яким можна отримати цю інформацію. Номер вказаний на сайті прикордонної служби: 527-63-63

Коли зникнуть черги на кордоні?

Юрій Гресько: Я дуже часто чую це питання. Ті пункти пропуску, в яких прикордонники виконують свою функцію, не відповідають динаміці руху осіб і транспортних засобів, які сьогодні існують.

Не можливо у відрі, яке розраховане на 10 літрів, пронести 12 літрів води. Тому, на жаль, ця проблема є і вона буде існувати, поки ми не отримаємо розбудовані пункти пропуску, які будуть витримувати те навантаження, яке сьогодні існує.

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Це, перш за все, західна ділянка кордону, адже там і малий прикордонний рух, і особи, які мають так звані "євробляхи".

Крім того, ми маємо меморандум з колегами з Польщі, де чітко зафіксована кількість транспортних засобів, які проходять в певний проміжок часу.

На сьогодні меморандум виконується. Зрозуміло, що неподобство існує. Особливо зараз це відчувається, коли спека, а діти та люди похилого віку стоять в чергах.

Якщо є два закордонних паспорти, чи потрібно їх мати на кордоні, чи можна перетнути кордон з одним?

Юрій Гресько: Людина сама вирішує, як робити. Якщо це дійсний документ для виїзду за кордон - то можна й з одним.

З якими проблемами найчастіше стикаються українці на паспортному контролі? Яких документів в них часто немає?

Юрій Гресько: Якщо людина чесна, вона відверто дивиться в очі прикордоннику, має дійсні паспортні документи, які належним чином оформлені, розуміє, куди вона їде і має відповідні підтверджувальні документи, то проблем не буде.

Найголовніша проблема - це довіреності при виїзді дітей. Я б радив саме це питання при плануванні поїздки ретельно вивчати.

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